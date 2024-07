Borsa 9 luglio: Europa cauta con occhi sulla Francia. Attesa per spunti da Powell, Tokyo da record

Borsa, restano incerti i listini europei anche se reggono abbastanza bene allo shock elettorale in Francia che resta la sorvegliata speciale. Attesa per l’audizione di Powell, mentre Tokyo registra nuovi record trainata dalle azioni dei chip

Nel secondo giorno dopo il risultato shock al voto in Francia, le borse restano incerte dopo aver retto bene ieri, nonostante i nuovi record a Wall Street e per l’indice Nikkei giapponese. L’argomento chiave per gli investitori è quanto la Francia riuscirà con il nuovo schieramento politico a far fronte agli impegni sul fronte delle politiche economiche e fiscali. Gli analisti dell’agenzia di rating Morningstar DBRS ritengono che in Francia “la definizione delle politiche economiche e fiscali sarà difficile” e che “ritardi significativi nel correggere le prospettive fiscali a medio termine rispetto alle aspettative attuali potrebbero avere implicazioni sul credito per la Francia”. Negli Stati Uniti l’attenzione oggi è per l’audizione di Jerome Powell che potrebbe dare indicazioni sulle prossime mosse sui tassi, mentre è venerdì la giornata chiave per i dati Usa, con la pubblicazione dei raport sull’inflazione. In Asia Tokyo registra un nuovo massimo storico, mentre Tsmc che ha superato i 1.000 miliardi di capitalizzazione

Wall Street a nuovi record, attesa per Powell

Il Dow Jones ha chiuso ieri in calo dello 0,08% a 39.345 punti, mentre l’S&P500 è salito dello 0,1% a 5.573 punti, con il nuovo massimo storico di 5.583 punti. Segno più anche per il Nasdaq (+0,28% a 18.404 punti, poco sotto al nuovo massimo storico di 18.417 punti). Giornata decisamente positiva per Intel (+6,15% a 33,99 dollari). Treasury Note a dieci anni poco mosso al tasso di rendimento del 4,28%. I mercati sono in attesa delle parole di Jerome Powell che parlerà al Congresso oggi e domani. Gli investitori sono alla ricerca di spunti dovish da parte di Powell, dopo che una serie di recenti letture ha mostrato un certo raffreddamento dell’inflazione statunitense e del mercato del lavoro. Secondo il FedWatch del Cme , gli operatori vedono ora una probabilità superiore al 75% di un taglio dei tassi di almeno 25 punti base entro settembre, rispetto al 60% della scorsa settimana

Tokyo sale al massimo storico. Cina debole. Tsmc da record

La borsa di Tokyo è salita al suo massimo storico con l’indice Nikkei in rialzo del 2% oltre i 41.000 punti sulla spinta soprattutto delle azioni legate ai chip. Attenzione nei prossimi due giorni alla Banca del Giappone che si confronterà con gli operatori del mercato sul tema della riduzione degli acquisti di obbligazioni. Bloomberg riporta che il dipartimento dei mercati finanziari della banca centrale ospiterà tre incontri con i rappresentanti delle banche, delle società di intermediazione mobiliare e di quelle che acquistano obbligazioni per le istituzioni finanziarie, per rassicurare il mercato sulle prossime mosse di politica monetaria. ”Questi due giorni saranno cruciali”, ha detto Yuuki Fukumoto, ricercatore finanziario senior presso l’istituto di ricerca NLI.

Salgono le azioni dei produttori di componenti elettroniche. In Giappone, il produttore di apparecchiature per la produzione di chip Tokyo Electron è salito del 3,88%, dando il maggior sostegno al Nikkei. Il produttore di apparecchiature per il test dei chip Advantest è salito del 3,17%.

Le borse della Cina sono deboli. Hang Seng di Hong Kong -0,3%, CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen -0,4%. TAIEX di Taipei -0,2%. Taiwan Semiconductor Manufacturing è poco sopra la parità, alla quinta seduta consecutiva e in prossimità dei massimi della storia. Il produttore di chip per conto terzi ha superato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato: da inizio anno il titolo scambiato a Wall Street sale dell’80%. “Il fatto che le ADR di TSMC si avvicinino a una valutazione di 1.000 miliardi di dollari è un’impresa, ma il futuro è ancora lungo, con progressi tecnologici che si estenderanno almeno fino al 2040″, ha commentato Phelix Lee, analista di Morningstar. Altrove in Asia, indice S&P ASX200 di Sidney +0,7%. KOSPI di Seul +0,2%, BSE Sensex di Mumbai +0,2%.

Borsa Europa oggi 9 luglio: che cosa seguire

Nel secondo giorno dopo il risultato shock al voto in Francia, le borse restano incerte. Il Future Euro Stoxx 50 Set 2024 è in calo a -0,2%. Ieri Piazza Affari è stata la migliore in Europa chiudendo in territorio positivo anche se solo per lo 0,17% ma sopra 34 mila punti base grazie agli acquisti sui titoli bancari, con l’ipotesi di un possibile matrimonio tra Bper (+4,21%) ed Mps (+2,89%) che continua ad alimentare le scommesse.

Gli spread sono rimastri stretti. Il rendimento del Bund tedesco è al 2,53% e quello del BTP al 3,88%. Lo spread Italia-Germania è sceso a 137 punti base. L’OAT francese decennale rende il 3,11% e il differenziale Bund/OAT è a 60 punti base (da 66 pb di venerdì). Il cambio euro dollaro a 1,083. Petrolio debole. WTI a 82 dollari il barile. Brent a 86 dollari. Oro a 2.362 dollari l’oncia, in lieve rialzo, dal -1,4% di ieri. Per il secondo mese consecutivo, la banca centrale della Cina non ha incrementato le sue riserve di oro. Bitcoin a 57.000 dollari.

Eni. Il colosso petrolifero ha annunciato una nuova scoperta nel pozzo esplorativo Yopaat-1 EXP, in Messico. Le stime preliminari indicano un potenziale scoperto di circa 300-400 milioni di barili equivalenti di olio e gas associato in posto.

SYS-DAT. Alkemia Capital Partners, per conto del Fondo Pipe, ha superato la soglia del 5% del capitale sociale di SYS-DA, a pochi giorni dal suo debutto a Piazza Affari. Lo fa sapere la stessa società, operatore italiano di successo nel settore Ict che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, dopo aver ricevuto da parte di Alkemia Capital Partners la comunicazione delle partecipazioni.

Unicredit ricorrerà alla Corte Uecontro la richiesta della Bce di un’uscita forzata dalla Russia. Secondo la stampa Italiana il gruppo potrebbe guadagnare 1 anno grazie all’appello e quindi ottimizzare il recupero di asset/equity.

Leonardo. L’Italia punta a spendere circa 7,5 miliardi di euro nei prossimi 11 anni per 24 nuovi jet Eurofighter, secondo un documento del ministero della Difesa visionato da Reuters. I jet bimotore supersonici Eurofighter Typhoon sono costruiti da un consorzio tedesco, britannico, italiano e spagnolo, composto da Airbus, Bae Systems e Leonardo.

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha annunciato di aver collocato un’emissione obbligazionaria a 7 anni, non subordinata e riservata a investitori istituzionali. L’obbligazione è stata emessa per un ammontare di 750 milioni di euro e prevede una cedola annuale del 3,875%. L’emissione ha ricevuto ordini per circa 3,5 volte l’offerta, ovvero per più di 2,6 miliardi di euro, con ordini provenienti da circa 100 investitori.

Lufthansa. La ricapitalizzazione da 6 miliardi di euro a beneficio della compagnia aerea, approvata dalla Commissione Europea il 25 giugno del 2020, è tornata sotto osservazione dopo l’annullamento da parte della Corte di giustizia il 10 maggio 2023 e il successivo ricorso prodotto dalla stessa compagnia aerea. Nella prima valutazione l’operazione di sostegno per i problemi economici causati dalla pandemia era stata giudicata conforme alle norme Ue sugli aiuti di Stato. Per usufruirne, Lufthansa aveva rinunciato fino a 24 slot giornalieri negli aeroporti di Francoforte e Monaco a favore delle compagnie aeree concorrenti, ma anche a produrre dividendi e concedere bonus ai dirigenti della compagnia aerea. Ora la Commissione europea si è riservata di effettuare un’indagine più approfondita.

Ferrari. Hsbc aumenta il target price a 385 euro. Prysmian. Citigroup alza il target price a 67,5 euro.