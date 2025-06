Borsa oggi 30 giugno: Bce conferma target inflazione 2% ma Lagarde: “Scenario molto incerto”. Milano +0,13% con rally di Iveco e Leonardo – DIRETTA

Le Borse europee chiudono incerte con Milano in lieve rialzo grazie a Iveco e Moncler, mentre Wall Street prosegue il rally spinta dall’abrogazione della digital tax canadese. Occhi sul Forum Bce di Sintra – Segui la DIRETTA

Le Borse chiudono contrastate nell’ultima seduta di giugno: Milano si conferma positiva con un +0,13%, grazie al rally di Iveco, Leonardo e Moncler, mentre Francoforte, Londra e Parigi archiviano una giornata in lieve calo; Madrid fa eccezione con un piccolo guadagno. Wall Street continua a correre verso nuovi record, sostenuta dall’abrogazione della tassa digitale canadese che ha allentato le tensioni commerciali e rilanciato i titoli tech Usa.

Sul fronte macro, l’inflazione italiana di giugno rallenta a +1,7% annuo, sotto le attese, mentre lo spread Btp-Bund scende ai minimi dal 2021. Intanto, il dollaroregistra il peggior semestre dal 1973, penalizzato dalle incertezze politiche e commerciali Usa. L’attenzione degli investitori resta rivolta al Forum Bce di Sintra e alla strategia monetaria europea, con la conferma del target di inflazione al 2% e la cautela della presidente Lagarde sulle sfide future. Prezzi del petrolio stabili, con il Wti intorno a 65 dollari al barile.

A Piazza Affari brillano Moncler (+1,58%) grazie al buon momento del lusso e alle positive performance di Kering a Parigi, dove il fondo Parvus ha superato il 5% del capitale. In rialzo anche Stm (+0,91%) dopo il rialzo del target price da JP Morgan, e Iveco (+2,87%) in rally da diverse sedute. Bene Leonardo (+2,38%) e Terna (+1,09%), quest’ultima favorita dall’upgrade di Deutsche Bank. Guadagnano terreno anche Campari(+1,85%) e Mps (+1,67%). In fondo al listino chiudono Stellantis (-3,07%), Pirelli (-1,51%) e Prysmian(-1,34%). Fuori dal principale paniere, Banca Sistema cede il 10,8% dopo l’Opa lanciata da Banca CF+, mentre Fincantieri (+4,28%) corre per l’ampliamento della flotta militare Usa.

