Borsa 30 aprile già in clima pre-festivo. A Wall Street brilla Tesla con un +15,3%. In Europa nuovi dati su Pil e inflazione

Wall Street ha chiuso positiva, con Tesla che riprende vigore dopo aver ottenuto il via libera provvisorio dal governo cinese per il software di guida autonoma. L’Europa sarà inondata stamane da una raffica di dati macro, in particolare su Pil e Cpi, che saranno utili alla Bce per prendere decisioni sui tassi

Borse europee attese in lieve contrazione in una seduta considerata prefestiva. Il future sull’Eurostoxx50 segna un -0,12%. In leggero calo anche i futures statunitensi (-0,19% quello sul Dow Jones e -0,22% quello sull’S&P500). Attesa per una raffica di dati in Europa su Pil e prezzi al consumo che saranno materiale utile alla Bce per orientare le sue prossime mosse sui tassi.

Usa chiude positiva con un balzo di Tesla (+15,3%). Inizia il Fomc Fed

I principali indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in territorio positivo. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,38% a 38.386 punti, mentre l’S&P500 ha registrato un rialzo dello 0,32% a 5.116 punti. Segno più anche per il Nasdaq (+0,35% a 15.983 punti). Giornata decisamente positiva per Tesla (+15,3% a 194,05 dollari). Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa il colosso automobilistico avrebbe ottenuto il via libera provvisorio dal governo cinese per il software di guida autonoma. Seduta brillante anche per Apple (+2,48% a 173,5 dollari). Gli analisti di Bernstein hanno migliorato da “Market perform” (neutrale) ad “Outperform” (farà meglio del mercato) il giudizio sul colosso di Cupertino, sulla base di una valutazione di 195 dollari per azione.

Prende il via oggi la riunione di due giorni del FOMC (l’organismo della FED responsabile per le operazioni di mercato aperto di politica monetaria), che domani (giornata festiva in Europa) comunicherà le sue decisioni di politica monetaria, seguite dalla conferenza stampa di Jerome Powell. Il report Pce di marzo ha mostrato un tasso headline e core dell’inflazione sopra le stime degli economisti. Questo, secondo gli esperti di Ebury, dà ulteriore peso all’argomentazione secondo cui le pressioni inflazionistiche rimangono troppo elevate perché il Fomc inizi a ridurre i tassi, con i mercati dei future che ora non prevedono alcuna possibilità reale di un taglio almeno fino all’autunno. Oggi in agenda ci sono l’Indice PMI di Chicago ad aprile 2024 (ore 15.45). Consensus: 47,0 e l’indice di fiducia dei consumatori ad aprile 2024 (ore 16.00). Consensus: 104,0.

Vendite su petrolio e oro

Nelle ore asiaiche i prezzi del petrolio sono scesi (Wti -0,28% a 82,40 dollari al barile e Brent -0,25% a 86,98 dollari al barile) dopo che i colloqui per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas al Cairo hanno contribuito a sedare i timori del mercato di un conflitto allargato in Medio Oriente, mentre le preoccupazioni per le prospettive dei tassi di interesse statunitensi continuano a pesare sul mercato. Anche il prezzo dell’oro cala dello 0,93% a 2.335 dollari l’oncia, rimanendo ben al di sotto del picco recente

Borsa Tokyo tonica, più caute le cinesi. Faro su Microsoft

In Asia l’indice Nikkei sale dello 0,85%, mentre lo yen è ancora debole a 156,78, -0,22%. Le borse cinesi caute alle ore 7:30 italiane con l’Hang Seng è sotto la parità, mentre Shanghai cede lo 0,15%. L’attività industriale in Cina è cresciuta per il secondo mese consecutivo grazie alla tecnologia sostenuta dal governo. Il Pmi manifatturiero elaborato da Caixin è salito a 51,4 ad aprile 2024 da 51,1 di marzo, superando le stime per 51. Si è trattato del dato più forte da febbraio 2023. La crescita della produzione ha raggiunto il massimo degli ultimi 11 mesi, tra nuovi ordini e vendite all’estero. Invece il Pmi servizi in Cina è sceso ai minimi degli ultimi 3 mesi a 51,2 ad aprile 2024 da 53,0 del mese precedente, sotto le attese del mercato per 52,2.

Microsoft investirà 1,7 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni nell’espansione dei servizi cloud e dell’intelligenza artificiale in Indonesia, costruendo anche data center, ha detto oggi l’amministratore delegato, Satya Nadella. Giakarta è la prima tappa di Nadella in un viaggio nei paesi del Sudest asiatico per promuovere la tecnologia sull’AI generativa del colosso statunitense. Nadella andrà in Malesia e Tailandia fra qualche giorno. L’investimento di Microsoft “porterà l’infrastruttura di AI più significativa nella storia dell’Indonesia”, ha detto Nadella. Il top manager ha incontrato martedì il presidente uscente Joko Widodo e i suoi ministri per discutere della ricerca congiunta sull’intelligenza artificiale e dello sviluppo dei talenti.

Che cosa seguire oggi: raffica di dati

E’ un’importante giornata oggi sul fronte dei dati macroeconomici, tra Pil e Cpi, per l’Italia e la zona euro, che certamente servirà alla Bce per orientare le sue decisioni sui tassi. In agenda per l’Italia Pil (preliminare) del 1° trimestre 2024 (ore 10.00). Consensus: +0,2% t/t; +0,4% a/a e Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) ad aprile 2024 (ore 11.00). Consensus: +1,0% a/a (precedente: +1,2% m/m; +1,3% a/a). Indice dei prezzi al consumo (preliminare) ad aprile 2024 (ore 11.00). Consensus: n.d. (precedente: 0,0% m/m; +1,2% a/a).

In Europa da seguire il dato del Pil complessivo (prima stima) del 1° trimestre 2024 (ore 11.00). Consensus: +0,2% t/t; +0,2% a/a. Indice dei prezzi al consumo (stima flash) ad aprile 2024 (ore 11.00). Consensus: +2,4% a/a (precedente: +0,8% m/m; +2,4% a/a). Indice dei prezzi al consumo (core, stima flash) ad aprile 2024 (ore 11.00). Consensus: n.d. (precedente: +3,1%). Ma in particolare sono in agenda anche il dato del Pil in Germania (preliminare) del 1° trimestre 2024 (ore 10.00). Consensus: 0,0% t/t; -0,2% a/a, in Francia Pil (prima stima) del 1° trimestre 2024 (ore 07.30). Consensus: +0,2% t/t con i l’ndice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) ad aprile 2024 (ore 08.45). Consensus: +2,2% a/a e in Spagna Pil (preliminare) del 1° trimestre 2024 (ore 09.00). Consensus: +0,4% t/t; +1,9% a/a.

Inoltre in agenda anche, alle 12, il discorso di Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza bancaria della Bce.

Si riuniranno, per l’approvazione dei bilanci, i soci di Hera (ore 10.00); NEXI (ore 10.00); Tenaris (ore 15.00). Mentre i conti del primo trimestre verranno pubblicati da Lottomatica e Seri Industrial. Quest’ultima ha messo nel mirino per un’eventuale acquisizione Industria Italiana Autobus.

Stellantis nel primo trimestre del 2024 ha riportato vendite e ricavi in calo: le consegne di auto e veicoli sono diminuite del 10% a 1,335 milioni di unità più delle attese degli analisti di Intesa Sanpaolo di un -7%, mentre il fatturato è calato del 12% (le stime di Isp erano di un -10%) a 41,7 miliardi a causa di volumi, mix e venti contrari del cambio valuta, in parte compensati da prezzi netti stabili. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares, però, conferma le stime per l’intero anno con un margine di profitto operativo rettificato (Aoi) a doppia cifra.

Ieri l’Assemblea degli Azionisti di Rai Way ha approvato il bilancio 2023 che ha chiuso con un utile netto di 86,7 milioni e di destinarlo a “Utili portati a nuovo” per 251.095,92 euro. I soci hanno, inoltre, deliberato a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla cosiddetta “record date” (corrispondente al 21 maggio 2024), un dividendo lordo pari a 0,3222 euro, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi 86,5 milioni.

Edison non ha escluso nel futuro di realizzare ulteriori acquisizioni o di uscire da attività non core, come si legge nelle risposte fornite dal management ai soci in occasione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 9 aprile scorso.