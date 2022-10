Bonus psicologo 2022: a chi spetta, come richiederlo e quando arriva? Domanda in scadenza lunedì 24 ottobre

Le risorse non basteranno a coprire tutte le domande e sarà data priorità ai richiedenti con il valore ISEE più basso e all’ordine cronologico di presentazione. Ecco come funziona

Ultimi giorni per il Bonus psicologo 2022: la domanda può essere presentata all’Inps entro lunedì 24 ottobre. Si tratta di un contributo di massimo 600 euro per assistenza psicologica, riconosciuto in base a una serie requisiti, sulla base di graduatorie distinte per Regione/Provincia autonoma e stilate dall’Inps tenendo conto del valore ISEE del beneficiario e, a parità di ISEE, dell’ordine di presentazione della domanda.

Le risorse disponibili però non sono sufficienti al boom di richieste già effettuate. Ma andiamo con ordine e vediamo come funziona il Bonus psicologo, a chi spetta e come fare domanda all’Inps.

Bonus psicologo 2022: cos’è

Il Bonus psicologo 2022 è finalizzato al sostegno delle spese di assistenza psicologica dei cittadini “in condizione di ansia, depressione, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico“.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta.

Per “percorso psicoterapeutico” si intende una serie di sedute di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, aderente all’iniziativa.

Requisiti e importi

Al momento della presentazione della domanda, i beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

Residenza: il beneficiario deve essere residente in Italia.

ISEE: il beneficiario deve disporre di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

Contributo totale erogato:

600 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

400 euro per ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;

200 euro ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro;

Costo per seduta ammissibile: fino a 50 euro per ogni seduta.

Come richiedere il Bonus psicologo 2022? La domanda online all’Inps

La domanda per il Bonus psicologo 2022 può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un richiedente che agisca per conto di un minore.

La richiesta può essere presentata solo in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” direttamente sul portale web (percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”) tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS).

Il completamento delle graduatorie sarà annunciato tramite un apposito messaggio sul sito dell’Inps. L’esito della richiesta sarà comunicato tramite SMS/mail ai recapiti indicati e sarà consultabile anche nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della piattaforma.

ATTENZIONE: Il richiedente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prima illustrati, pena l’inammissibilità della domanda. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Inps.

Bonus psicologo 2022: quando arriva e come funziona

Dopo il 24 ottobre, i beneficiari inseriti in graduatoria avranno 180 giorni di tempo per fruire del bonus. Questi riceveranno dall’Inps un codice univoco da mostrare al professionista scelto tra quelli aderenti all’iniziativa.

Il codice serve a fornire un resoconto della somma utilizzata e dell’importo ancora a disposizione. Il professionista, dopo la seduta, inserisce sulla piattaforma Inps il codice, l’importo e la data. Il pagamento, massimo 50 euro a seduta, sarà erogato direttamente dall’istituto.

Elenco psicologi: ecco come sapere quali aderiscono

L’elenco dei professionisti aderenti all’incentivo si trova sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP). In alternativa è consultabile sui siti degli ordini regionali e provinciali o tramite il portale Inps. Oppure si può chiedere direttamente allo psicoterapeuta.

A chi spetta il Bonus psicologo 2022?

I soldi messi a disposizione dal Governo per il Bonus psicologo non sono però sufficienti, in quanto c’è stato un vero boom di domande. Attualmente sono circa 340 mila (il 60% arrivano da under 35) e di queste ne potranno essere soddisfatte circa 1 su 10.

Dopo un primo stanziamento di 10 milioni, sufficiente per appena 16mila persone, l’ultimo decreto Aiuti ha stanziato altri 15 milioni. Le risorse totali, 25 milioni in tutto, basteranno per circa il 12% di chi ha fatto la domanda.

Quindi le persone con un ISEE basso e che hanno presentato per prime la domanda avranno il bonus.