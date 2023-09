Bonus bollette e benzina, tagli al Superbonus: Meloni al vertice di maggioranza chiede prudenza sulla Manovra

Sul tavolo sostegni per arginare il caro bollette e un bonus benzina per i redditi bassi. Al centro dell’attenzione c’è anche il Superbonus. Resta il nodo risorse: i partiti chiedono 40 miliardi ma ce ne sono 8,5.

La maggioranza di governo alle prese con la “coperta corta” della nuova legge di Bilancio. Questo pomeriggio alle 18 è in programma la riunione di maggioranza: la premier Giorgia Meloni incontrerà i capigruppo del centrodestra insieme ai ministri interessati al provvedimento in vista del Consiglio dei Ministri che sarà convocato per domani alle ore 12. Ma non sarà l’occasione per trovare una sintesi tra le diverse liste della spesa dei partiti, che sfiorano i 40 miliardi, piuttosto per ribadire un metodo di lavoro basato sulla “prudenza”. Giorgia Meloni ricorderà agli alleati che le risorse sono poche e che tutto sarà dirottato sulle priorità individuate dall’esecutivo, come il rinnovo del taglio del cuneo fiscale. Al vertice di maggioranza si tornerà poi a parlare di strumenti per contrastare il caro bollette e carburante, i cui prezzi hanno toccato nuovi massimi da un anno. Sempre al centro dell’attenzione c’è poi il Superbonus. Ma vediamo cosa bolle in pentola.

Bonus benzina da 150 euro

Il taglio alla produzione di petrolio da parte di Russia e Arabia Saudita rischia di far impennare ancor di più il prezzo della benzina. Nei piani del governo ci sarebbe l’intenzione di finanziare il sussidio con l’extragettito Iva derivato dall’aumento del prezzo dei carburanti. Un tesoretto da circa due miliardi. È escluso un taglio alle accise che costerebbe due miliardi al mese.

Ecco allora spuntare l’ipotesi di un bonus benzina da 150 euro. Questo se il prezzo dei carburanti dovesse continuare ad aumentare. Un intervento a favore di chi ha meno di 25mila euro di reddito (anche se non è ancora la cifra ufficiale) e non percepisce altre fonti di sostegno.

Ma come funzionerebbe? Si tratterebbe di una carta acquisti, come quella per le spese alimentari. Nulla di certo al momento.

Bonus bollette

Entro fine mese il governo dovrà sciogliere il nodo relativo al bonus bollette, che scade a fine mese. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, ha assicurato che si sta valutando una conferma delle misure in vigore: Iva ridotta su gas e teleriscaldamento, azzeramento degli oneri di sistema e proroga del bonus sociale.

A ottobre, inoltre, è atteso il nuovo bonus riscaldamento annunciato già a marzo: dovrebbe rivolgersi a tutte le famiglie, con regole diverse in base alla differenza fascia climatica. Anche qui è ancora tutto da vedere.

Il pressing dei ministri

Le richieste dei partiti arrivano a sfiorare i 40 miliardi di euro per la nuova Legge di Bilancio. Una cifra mostruosa, in considerazione del fatto che le stime che circolano al Tesoro parlano di una Manovra sotto i 30 miliardi di euro contro i circa 8 disponibili. A 21 giorni dalla presentazione della Nadef (prevista entro il 27 settembre) – la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che farà da base alla prossima finanziaria – il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha ancora una panoramica delle coperture disponibili. A causargli il “mal di pancia” c’è il Superbonus, così come le sorti del Pnrr, ma il ministro ribadirà la linea della prudenza. Al contrario gli esponenti del Carroccio chiedono una Manovra “più coraggiosa” e oggi torneranno a rilanciare l’estensione della flat tax e Quota 41 sulle pensioni, una partita persa in partenza. A proposito di pensioni, Forza Italia chiederà di alzare le minime – l’ultima promessa elettorale di Silvio Berlusconi – e di ritirare la tassa sugli extraprofitti delle banche. Sarà la premier a richiamare tutti a una sana realtà contro una legge di Bilancio per la quale non ci sono soldi e che costringe i partiti a mettere da parte le proprie bandierine irrealizzabili.