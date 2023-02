Biodiversità: con il progetto europeo Increase i cittadini diventano “scienziati” coltivando fagioli in casa

Sono aperte le iscrizioni all’esperimento di “Scienza dei Cittadini” di Increase che permette di coltivare la biodiversità seminando fagioli nel proprio balcone o terrazzo. Ecco tutti i dettagli

Sono aperte le registrazioni per il terzo ciclo dell’esperimento di Citizen Science Increase (Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems). Si tratta di un progetto scientifico innovativo – finanziato dal programma europeo H2020 – che punta alla caratterizzazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione dell’agro-biodiversità e delle risorse genetiche. Come? Il progetto Increase promuove l’utilizzo, la coltivazione e il consumo di 5 specie di fagioli attraverso lo sviluppo di un’agricoltura che abbia al centro la protezione dell’ambiente, la sicurezza alimentare e la salute, al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e sostenere il sistema e la produzione agricola ed alimentare. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 28 febbraio 2023 sul portale dedicato. Ma vediamo nel dettaglio come funziona il progetto Increase.

Fagioli e biodiversità: come funziona Increase

Dopo l’iscrizione, si ricevono i semi di 5 varietà di fagiolo da coltivare a casa (in giardino o anche sul balcone) più una bustina cosiddetta di “controllo” con semi che fioriscono di una varietà di borlotto nano molto precoce, che serve per verificare l’andamento dell’esperimento. Piantare e coltivare semi di fagioli secondo le istruzioni fornite. Poi bisogna scaricare l’app dedicata “Increase Csa”, in cui i “cittadini-scienziati” dovranno inviare i risultati della coltivazione agli scienziati che seguono il programma europeo e agli altri coltivatori, con cui viene condiviso un percorso articolato nelle varie fasi di crescita dei fagioli. Si può suggerire consigli e le migliori pratiche, ad esempio con testi, immagini e video, che potrebbero aiutare tramite l’app dedicata gli altri partecipanti.

Raccogliere i semi e riprodurre i semi per gli anni successivi (vengono distribuiti una sola volta a ciascun cittadino ma l’iniziativa durerà quattro anni). I semi verranno quindi moltiplicati dai cittadini che manterranno l’iniziativa di Citizen Science attiva oltre i cinque anni previsti. Offrire i semi per lo scambio con altri cittadini (utilizzando un protocollo sviluppato con la FAO) e poi cucinare e gustarli. Alla fine, inviare le valutazioni e le ricette che verranno inserite in “Migliaia di ricette tradizionali e innovative per cucinare i fagioli” pubblicate sul sito Increase.

Ecco come ci si registra:

Scaricare l’applicazione Increase Csa e installarla sullo smartphone.

Creare un account inserendo un indirizzo e-mail di accesso e una password.

Aprire il menu facendo clic sui tre trattini nell’angolo in alto a sinistra.

Cliccare sul sottomenu per la registrazione Cse.

Inserire i dati richiesti e inviare la registrazione.

La scienza non è limitata agli scienziati

Citizen Science è arrivato al terzo anno con oltre 7mila cittadini europei iscritti. La partecipazione del pubblico alla ricerca scientifica sta diventando sempre più cruciale per aumentare la comprensione da parte di tutti della scienza e dei suoi benefici per la società. Ma ancora più importante per rendere la scienza e gli approcci scientifici più collaborativi, aperti a tutti e globali. Creare nuove abitudini alimentari per rendere sostenibile il futuro delle prossime generazioni e allo stesso tempo si rendano testimoni di un messaggio di tutela della biodiversità, che attraverso piccoli gesti che richiedono poco tempo entra nella loro quotidianità. Tutto ciò che serve è un campo, giardino, terrazza o balcone.

L’importanza dei legumi

L’importanza dei legumi, e in particolare dei fagioli, è dimostrata dal fatto che la Food and Agriculture Organization (FAO) li ha definiti “semi nutrienti per un futuro sostenibile”. Bisogna dunque “sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo importante dei legumi per una produzione alimentare sostenibile e per una dieta sana e sul loro contributo alla sicurezza alimentare e alla nutrizione; promuovere il valore e l’utilizzo dei legumi in tutta la catena alimentare, i loro benefici per quanto riguarda la fertilità del suolo e i cambiamenti climatici e la lotta alla malnutrizione; incoraggiare connessioni attraverso tutta la catena alimentare per promuovere la produzione di legumi, incoraggiare il potenziamento della ricerca e affrontare le sfide nel campo del commercio dei legumi” (FAO 2016).