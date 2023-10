Condividi Twitter

Biennale College Arte di Venezia: workshop per i 12 giovani artisti selezionati alla prossima edizione 2023/24

Ufficializzati i 12 artisti/e selezionati per la 2a edizione di Biennale College Arte 2023/24 che parteciperanno al workshop in programma dal 23 ottobre al 1° novembre 2023 in occasione della prossima 60. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia a cura di Adriano Pedrosa, (20 aprile – 24 novembre 2024)

L’obiettivo del workshop è quello di affiancare all’Esposizione Internazionale d’Arte un laboratorio di ricerca e sperimentazione, per lo sviluppo e la produzione di progetti artistici di artiste/i emergenti under 30. Al bando di partecipazione hanno aderito oltre 150 giovani artisti/e emergenti under 30 provenienti da 37 paesi in tutto il mondo. Più della metà le donne. I 12 artisti/e selezionati per questa prima fase di Biennale College Arte sono: Bayo Hassan Bello (Nato a Ibadan, Nigeria, vive in West Africa) Raul Jorge Gourgel (Nato a Luanda, Angola, vive in Sud Africa) Joyce Joumaa (Nata a Zgharta, Libano, vive in Canada) Nazira Karimi (Nata a Dushanbe, Tajikistan, vive a Vienna) Rooy Charlie Lana (Nato a Piazza Armerina, Enna, vive in Italia) Shuai Peng (Nato a Hunan, Cina, vive in Italia) Sandra Poulson (Nata a Lisbona, Portogallo, vive a Londra) Agnes Questionmark (Nata a Roma, vive tra Italia e UK) Salome Rojas Silva (Nata a San Cristobal, Venezuela, vive in Colombia) Omnia Sabry (Nata a Abu Dhabi, UAE, vive in Egitto) Sayantan Samanta (Nato a Barijhatti, India, vive in India) Ihsan Saad Ihsan Tahir (Nato a Cambridge, UK, vive in Danimarca) Al termine verranno selezionati un massimo di 4 tra questi dodici artisti e artiste, che potranno accedere a un contributo di 25.000 euro per la realizzazione del lavoro finale. Le opere realizzate saranno presentate, fuori concorso, nel contesto della 60. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Biennale College è il progetto della Biennale di Venezia dedicato alla pratica e al supporto dei giovani in tutti i settori artistici Già attivo per i settori di Architettura, Cinema, Danza, Musica, Teatro e Archivio Storico, Biennale College nasce con l’obiettivo di promuovere giovani talenti, offrendo loro di operare a contatto con Maestri per la messa a punto di “creazioni” che diventano parte dei programmi dei Settori artistici.