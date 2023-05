Berebianco: a Roma una manifestazione tutta dedicata ai grandi vini da invecchiamento

Il 31 maggio e 1° giugno all’Hotel Quirinale 45 cantine e 130 etichette, Un viaggio attraverso le più interessanti realtà “bianchiste” della penisola di 13 regioni.

Un appuntamento interamente dedicato al mondo dei vini Bianchi da invecchiamento, una tipologia che vive un’incessante crescita qualitativa da oltre trent’anni ma che, soprattutto sui mercati internazionali, non gode ancora del giusto riconoscimento: il 31 maggio vede la luce a Roma Berebianco l’ultimo nato nella famiglia Cucina & Vini che va ad affiancarsi a Sparkle e a Bererosa.

“Guardando ai numeri dell’export – racconta Francesco D’Agostino, Direttore di Cucina & Vini – emerge un dato evidente: i Bianchi non solo sono molto indietro rispetto ai Rossi in termini di vendite ma anche e soprattutto sul versante dei valori, con i Rossi in grado di spuntare prezzi medi il 60% più alti dei Bianchi. A questo si aggiunge la percezione, ancora viva presso il grande pubblico, che il Bianco sia un prodotto da consumare fresco, raramente capace di raggiungere i quattro quarti di nobiltà enoica. A nostro avviso, per affermare il giusto posizionamento nel mercato globale, è necessario partire da quello domestico, in modo che si diffonda il sano orgoglio per dei prodotti che a nostro avviso non temono il confronto sui mercati internazionali.

Proprio per questo, oltre alla degustazione in banchi di assaggio delle annate correnti, sarà possibile partecipare a delle masterclass in cui presenteremo e racconteremo con i produttori delle vecchie annate”

Proprio in tal senso nasce la manifestazione Berebianco che vedrà il suo esordio mercoledì 31 maggio e giovedì primo giugno. Una due giorni che avrà come teatro gli spazi del centralissimo Hotel Quirinale (via Nazionale, 7) che ospiterà 45 cantine e 130 etichette, per un viaggio attraverso le più interessanti realtà “bianchiste” della penisola con ben 13 regioni italiane rappresentate.

Da sottolineare la serie di masterclass dedicate alle vecchie annate, in cui si potrà toccare con mano la grande competenza delle migliori aziende vitivinicole italiane in questa interessante tipologia di vini: sarà un viaggio ricco di emozioni tra diversi territori in cui scoprire la straripante identità dei nostri Bianchi da invecchiamento.

“Partiamo da Roma perché nella Capitale possiamo contare su un pubblico che da sempre segue fedelmente le nostre manifestazioni mostrando interesse, curiosità e grande partecipazione – conclude D’Agostino – Con Berebianco tutto il team di C&V vuole proseguire il discorso di divulgazione e approfondimento che da anni contraddistingue i nostri appuntamenti, con la convinzione che anche questo format possa diventare, in brevissimo tempo, un punto di riferimento tanto per il mondo produttivo che per i winelover italiani”. Info www.cucinaevini.it; tel. 0698872584