Bentivogli con “Licenziate i padroni”, Sapelli sull’Eni e Garattini con “Prevenzione è rivoluzione”: 3 libri da leggere

Ci sono libri e libri ma ce ne sono tre assolutamente da non perdere. Uno è di Marco Bentivogli, il secondo è di Giulio Sapelli e il terzo è di Silvio Garattini.

Il nuovo libro di Marco Bentivogli, l’ex segretario dei metalmeccanici della Fim-Cisl e oggi coordinatore della start up civica e indipendente Base Italia, sarà in libreria da martedì 14 novembre e il titolo è già un programma: “Licenziate i padroni. Come i capi hanno rovinato il lavoro”, edito da Rizzoli. “E’ un attacco alle forme più insidiose del paternalismo moderno. Quelle in cui si finge un atteggiamento paritario, ci si dà del “tu” e si ostenta una visione aperta e inclusiva, ma giungendo al dunque l’esercizio del potere, della “subordinazione”, è ancora quello di un tempo. Anzi, peggio: meno sincero. Oggi serve audacia: virtù irrinunciabile per ricostruire i gruppi dirigenti di cui il nostro Paese ha urgente bisogno”. Un libro controcorrente e originale.

“L’impresa, l’anima e le forme. Scritti sull’Eni e per l’Eni” è invece un libro di Giulio Sapelli edito da Il Mulino che riguarda l’Eni e il suo mondo che lo storico delle idee ha profondamente amato e di cui è profondo conoscitore come pochi. Dall’impegno per la ripartenza dell’Italia profuso nel dopoguerra da Enrico Mattei alla formazione della cultura d’impresa, i temi passati in rassegna da Sapelli ricostruiscono, tassello dopo tassello, la crescita e l’evoluzione di una grande realtà imprenditoriale italiana come l’Eni. Il libro rappresenta un documento storico scritto da chi ha potuto vivere direttamente e intensamente la cultura aziendale e i valori dell’Eni, che traggono origine dal suo mitico fondatore, Enrico Mattei, e che sono ancora solidi e ben radicati anche oggi.

Infine “Prevenzione è rivoluzione. Per vivere meglio e più a lungo” è il nuovo libro, edito da Il Mulino, del celebre farmacologo e oncologo Silvio Garattini, fondatore e oggi presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche milanese Mario Negri. “Non è mai troppo tardi – scrive Garattini – per costruire buone abitudini e aumentare le possibilità di una vita lunga e sana”. Prevenzione vuol dire proprio “vivere più a lungo e liberi da malattie. Ma vuol dire anche lotta alle diseguaglianze, soprattutto economiche, cura dell’ambiente, educazione scolastica e universitaria, risparmio per il Sistema sanitario nazionale in favore di maggiori risorse per una salute accessibile e gratuita per tutto. Ma tutto questo richiede una vera rivoluzione culturale” scrive Garattini.

Tre libri da leggere subito senza perdere una pagina.