Banco Bpm lancia il roadshow 2025: un ciclo di incontri per rafforzare il legame con le Pmi italiane

Un ciclo di incontri che nei prossimi giorni toccherà altre città, come Verona, Lodi, Bergamo e Modena. Castagna (ad): “È nostra intenzione continuare a essere vicini alle aziende e agli imprenditori”

La prima tappa del roadshow 2025 di Banco Bpm, dedicato alle piccole e medie imprese, si è svolta oggi a Novara, nell’affascinante cornice di Palazzo Orelli. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 700 persone tra colleghi e titolari di aziende locali, e ha dato il via a un ciclo di incontri che nei prossimi giorni toccherà altre città, come Verona, Lodi, Bergamo e Modena.

Il roadshow ha una missione chiara: consolidare il legame tra Banco Bpm e le Pmi, un segmento fondamentale per l’economia del nostro Paese. Un’opportunità per il top management di Piazza Meda di confrontarsi direttamente con gli imprenditori, ascoltare le loro necessità e presentare le strategie future. Il tutto, con l’obiettivo di promuovere la crescita e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale.

Inoltre, il roadshow offre anche l’occasione di riflettere sull’evoluzione di Banco Bpm, che, partendo dalle sue radici locali, è oggi un Gruppo bancario con un’offerta diversificata che spazia dall’investment e private banking al risparmio gestito, dal credito al consumo alla bancassicurazione e monetica.

I commenti

“Oggi – ha dichiarato il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi – iniziamo qui a Novara una nuova serie di incontri con le Pmi che ci porterà sui nostri territori per raccontare, agli imprenditori e ai colleghi, i nostri progetti e gli obiettivi definiti nel Piano Industriale recentemente aggiornato. Il roadshow rappresenta per noi una piacevole e importante consuetudine che, sin dalla nascita di Banco Bpm, ci permette di incontrare e dialogare con i nostri stakeholder, ascoltare le loro istanze e condividere con loro idee e programmi”.

“Il legame che unisce Banco Bpm ai territori in cui opera – ha proseguito l’amministratore delegato Giuseppe Castagna – ha solide radici e si fonda su un’eredità di grande valore che deriva dalle banche territoriali confluite in Banco Bpm. Grazie al nostro supporto, tante imprese hanno avuto la possibilità di avviarsi, crescere, superare le fasi di incertezza e raggiungere mete importanti diventando esportatrici e leader di mercato all’estero. È nostra intenzione continuare a essere vicini alle aziende e agli imprenditori, perché crediamo nei loro progetti e nel contributo indispensabile che essi portano all’economia reale. Siamo una banca italiana e sostenere le realtà imprenditoriali nazionali significa rafforzare il tessuto produttivo, creando opportunità per generare valore, ricchezza e occupazione, promuovendo un circolo virtuoso che favorisce la sostenibilità economica e sociale del nostro Paese”.