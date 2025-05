Banche, Sapelli controcorrente: bacchetta l’interventismo del Governo ma critica anche il silenzio di Banca d’Italia e dell’Abi

Lo storico dell’economia, da sempre fuori dal coro, boccia l’interventismo bancario del Governo ma è il primo a criticare esplicitamente anche l’incomprensibile silenzio in materia della Banca d’Italia e dell’Abi che finora non hanno reagito all’ingerenza politica

Giulio Sapelli, storico dell’economia controcorrente con grande conoscenza del mondo bancario essendo stato, tra l’altro, nei primi anni Duemila Consigliere Governativo della Fondazione Monte dei Paschi e membro del board di Unicredit Banca d’Impresa, non è uno che le manda a dire. E così è stato anche in un’intervista che ha concesso alla tv finanziaria Cnbc Milano Finanza. Sapelli non ha risparmiato bacchettate al Governo per il suo interventismo nel risiko bancario: “In un Paese come l’Italia che ha bisogno di attirare capitali esteri, l’interventismo del Governo non porta bene ed è l’ultima cosa di cui avremmo bisogno”. Però, ha giustamente aggiunto Sapelli, non si capisce il silenzio della Banca d’Italia e anche quello dell’Abi. Se di fronte agli interventi a gamba tesa del Governo – con l’endorsement all’Ops di Monte dei Paschi-Caltagirone-Delfin su Mediobanca e con il Golden Power su Unicredit per l’operazione su Banco Bpm – non alzano la voce le autorità di vigilanza e le associazioni di categoria, chi lo deve fare? Il loro silenzio, così come il dirigismo del Governo, sono anomalie italiane grandi come una casa e Sapelli ha ragione da vendere a indignarsi. Bravo Giulio.