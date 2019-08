Banche, allarme sindacati: “Troppi tagli, stop alla cessione di Utp”

Secondo uno studio First Cisl, la corsa a liberarsi delle inadempienze probabili danneggia imprese e famiglie. Colombani: “Gli UTP vanno gestiti in house”. Occupazione e sportelli in calo.

“I dati delle semestrali delle prime cinque banche italiane ((Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Ubi) dimostrano che la corsa a liberarsi degli Utp (inadempienze probabili) è un’avventura senza ritorno”. Lo dichiara il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani illustrando i risultati di uno studio condotto sui bilanci dei maggiori istituti di credito italiani.

La rete distributiva delle banche prese in esame è al collasso: in un anno, dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019, si sono persi 9.849 posti di lavoro ( – 3,8%) e 1306 sportelli (- 3,8%). Il forte aumento del prodotto bancario per dipendente (426.000 euro, +3,2%) attesta l’elevatissima produttività del lavoro ma evidenzia anche che siamo prossimi al punto di non ritorno: le big di settore rischiano di perdere il radicamento territoriale. Un danno gravissimo per il Paese, che in questo modo si vede privare dell’assistenza alle famiglie ed alle piccole e medie imprese che costituiscono il propulsore della sua economia.

L’eclatante incremento del risultato netto aggregato (ben 1,16 miliardi di euro, +22,4%) è dovuto a operazioni societarie straordinarie che hanno determinato cospicue plusvalenze ma hanno eliminato fonti di ricavo ricorrenti. Con il bassissimo livello dei tassi di interesse e l’altissimo flusso di commissioni sui servizi è indispensabile garantire l’equilibrio reddituale attraverso una proficua gestione del portafoglio crediti. E’ assurdo, pertanto, perdere soldi con folli cessioni di UTP (inadempienze probabili). Ha ragione Castagna, a.d. di Banco Bpm, quando sostiene che “la migliore strategia è quella di trattarli internamente, a livello organico”.

“Se finalmente si invertirà la strategia della banche – sostiene Colombani – potremo registrare un diffuso rientro in bonis delle inadempienze probabili a livello sistemico, con riflessi positivi immediati ed ingenti sui conti economici. Al contempo verrà salvaguardato il tessuto produttivo del nostro Paese: insomma una situazione win-win di importanza eccezionale”. D’altra parte, aggiunge il leader dei bancari della Cisl, “il miglioramento del Npl ratio (netto) – dal 5,3% del giugno 2018 al 4,2% del giugno 2019 – e la bassissima incidenza dei nuovi flussi di crediti deteriorati al 30 giugno 2019 (tasso di deterioramento: Banco Bpm 0,9%, Intesa Sanpaolo 1%, Ubi 1%, Unicredit 1,2%, Mps 1,3%), peraltro in netto miglioramento rispetto a quelli relativi allo stessa data dell’anno precedente, evidenziano prospettive economiche in crescita per le banche. A maggior ragione – conclude Colombani – si deve interrompere la frenesia della cessione ad ogni costo degli Utp”.

Big 5 (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, Mps e Ubi)

Confronto dati aggregati I semestre 2019 – I semestre 2018

Riclassificazioni Ufficio Studi First Cisl

dati in milioni di euro 1 sem 19 1 sem 18 var var% INTERESSI NETTI 11.368 11.806 -438 -3,7% COMMISSIONI NETTE 9.405 9.849 -444 -4,5% MARGINE PRIMARIO 20.773 21.655 -882 -4,1% ALTRI RICAVI 3.037 3.294 -257 -7,8% PROVENTI OPERATIVI 23.810 24.950 -1.140 -4,6% COSTI OPERATIVI -13.095 -13.579 484 -3,6% di cui COSTO DEL PERSONALE -8.170 -8.447 277 -3,3% RISULTATO DI GESTIONE 10.715 11.371 -656 -5,8% RETTIFICHE NETTE CREDITI -3.093 -3.378 285 -8,4% RISULTATO NETTO DI GESTIONE 7.622 7.994 -372 -4,7% RISULTATO NETTO 6.324 5.165 1.159 22,4% MARG. PRIMARIO/PROV. OPERATIVI 87,2% 86,8% COMM.NI NETTE/MARG. PRIMARIO 45,3% 45,5% COST/INCOME 55,0% 54,4% COSTI PERSONALE/PROV. OPER. 34,3% 33,9% MARG. PRIMARIO/COSTI PERSONALE 254,3% 256,4% COMM.NI NETTE/COSTI PERSONALE 115,1% 116,6% RETTIF. NETTE CREDITI/PROV.OPER. 13,0% 13,5% PERSONALE 249.500 259.349 -9.849 -3,8% SPORTELLI 14.396 15.702 -1.306 -8,3% dati in euro COMMISSIONI NETTE X DIPENDENTE 37.695 37.974 -279 -0,7% MARGINE PRIMARIO X DIPENDENTE 83.259 83.496 -237 -0,3% COMMISSIONI NETTE X FILIALE 653.306 627.213 26.093 4,2% MARGINE PRIMARIO X FILIALE 1.442.970 1.379.092 63.878 4,6% dati in milioni di euro giu-19 giu-18 var var% crediti vs clientela 1.142.209 1.143.730 -1.521 -0,1% raccolta diretta 1.130.450 1.125.354 5.096 0,5% raccolta indiretta 1.168.023 1.197.022 -29.002 -2,4% prodotto bancario 3.440.681 3.466.106 -25.427 -0,7% crediti deteriorati netti 48.225 60.328 -12.103 -20,1% prodotto bancario /dipendenti 13,790 13,365 0,426 3,2% NPL ratio (netto) 4,2% 5,3%

Tassi di deterioramento credito ( flusso annualizzato nuovi crediti deteriorati rapportato ai crediti non deteriorati)

giu-19 giu-18 UNICREDIT (1) 1,2% 1,4% INTESA (2) 1,0% 1,3% BANCO BPM (3) 0,9% 1,0% MPS (1) 1,3% 1,6% UBI (1) 1,0% 1,7%

Note sulle modalità di elaborazione e stima

I dati utilizzati, relativi al primo semestre 2019 in confronto al primo semestre 2018, fanno riferimento a quanto pubblicato nei comunicati stampa e dalle schede per le presentazioni dei risultati semestrali disponibili sui siti internet di questi gruppi bancari.