Banca Ifis: riaperta l’opas su Illimity con l’obiettivo di superare il 90%. C’è tempo fino all’11 luglio

Ha riaperto lunedì 7 luglio l’opas di Banca Ifis su Illimity. Altri 5 giorni per aderire. Sopra il 90% scatterà il premio del 5%

Partono i tempi supplementari. Ha riaperto oggi l’opas di Banca Ifis su Illimity con l’obiettivo di conquistare il 16% del capitale mancante o, almeno, di raggiungere il 90% delle adesioni, quota oltre la quale scatterà un premio del 5% per tutti gli aderenti.

L’offerta di Banca Ifis su Illimity

Lo scorso 27 giugno l’offerta di Banca Ifis su Illimity si è chiusa con adesioni pari all’84,09%. Un risultato considerevole raggiunto anche grazie al premio in denaro del 5% promesso dall’istituto veneto al raggiungimento del 90% del capitale, percentuale che però non è stata agguantata, anche se per poco. Una mossa che, insieme all’innalzamento della soglia minima dal 45% al 60%, ha convinto anche gli azionisti più dubbiosi ad aderire all’offerta.

Alla chiusura del periodo di adesione, Banca Ifis ha dunque deciso di tentare il colpaccio, annunciando la riapertura dei termini dell’offerta per ulteriori cinque giorni, dal 7 all’11 luglio.

Banca Ifis riapre i termini dell’opas su Illimity

È dunque partita questa mattina la fase due dell’opas che si concluderà venerdì, giorno in cui si capirà se Banca Ifis avrà raggiunto il suo obiettivo di conquistare il restante 16% di Illimity.

Se supererà il 90%, la banca corrisponderà il premio di 0,1775 euro per ogni azione conferita, sommati agli 1,414 euro pagati in denaro più 0,1 azioni di nuova emissione di Banca Ifis, e sì procederà al”’sell out”. Se invece l’opas supererà il 95% delle adesioni si procederà con lo “squeeze out”, ossia l’acquisto di azioni residue. Infine, se l’offerta non dovesse raggiungere il 90%, Banca Ifis procederà comunque con il progetto di integrazione di Illimity secondo quanto previsto.

Nel frattempo, a Piazza Affari, il titolo Banca Ifis segna un ribasso dello 0,7% a 22,80 euro per azione, mentre le azioni Illimity salgono dello 0,46% a 3,89 euro.