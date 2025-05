Banca Ifis: ok della Consob, opas su Illimity al via il 19 maggio

La Consob ha dato l’ok al documento relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio che durerà 30 giorni, fino al 27 giugno

In attesa delle trimestrali di entrambe le società, la Consob ha dato il via libera al documento relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) di Banca Ifis su Illimity. Nei giorni scorsi la banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio aveva già ricevuto l’autorizzazione di Bce e Banca d’Italia.

Banca Ifis: offerta su Illimity al via il 19 maggio

In base a quanto previsto, il periodo di adesione concordato con Borsa Italiana inizierà il 19 maggio 2025 e terminerà il 27 giugno 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 30 giorni di Borsa aperta. L’eventuale riapertura del periodo di adesione sarà pari a 5 giorni di Borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione, per le sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025.

I dettagli dell’offerta

Complessivamente, l’opas promossa da Banca Ifis su Illimity vale quasi 300 milioni. Il prezzo dell’offerta è pari a 3,55 euro per azione in un deal misto che prevede 0,10 azioni Banca Ifis di nuova emissione e una parte in denaro di 1,414 euro, che sarà aggiustata a 1,506 euro a seguito dello stacco, il prossimo 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l’esercizio 2024 che sarà distribuito da Banca Ifis e deliberato dall’assemblea degli azionisti in data 17 aprile 2025.

Nel frattempo in Borsa il titolo Banca Ifis guadagna lo 0,79% a 22,96 euro, mentre le azioni Illimity salgono dello 0,62% a 3592 euro.