Banca Ifis, dividendo in crescita a 1,10 euro

Il Cda ha approvato un dividendo lordo unitario in crescita del 5%: l’importo verrà messo in pagamento dal 6 maggio 2020.

Dividendo in crescita a 1,10 euro per azione per i soci di Banca IFIS. A deciderlo è stato il Cda della banca veneta, che si è riunito ieri, approvando i conti del bilancio 2019, che hanno registrato in particolare un utile netto di gruppo in lieve calo a 123,1 milioni, una buona solidità patrimoniale e una raccolta diretta in crescita di oltre l’8% a quasi 5 miliardi. Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 sarà ora sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria, in programma il prossimo 23 aprile.

All’assemblea degli azionisti del 23 aprile sarà dunque proposta l’assegnazione di un dividendo lordo unitario in crescita del 5%: l’importo verrà messo in pagamento dal 6 maggio 2020 con record date il 5 maggio 2020 e data stacco cedola (n.23) il 4 maggio 2020. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. L’avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea verranno pubblicati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

L’aumento del dividendo rientra nella strategia del piano industriale illustrato due mesi fa dall’Ad Luciano Colombini, che prevede che un payout ratio atteso intorno al 40-45% nell’arco del piano, cioè da qui alla fine del 2022: ai livelli del prezzo dell’azione del 14 gennaio (sopra i 15 euro), la percentuale avrebbe assicurato un rendimento di oltre il 7%.