Auto elettriche: McDonald’s e Enel X, accordo su 200 colonnine

L’accordo prevede l’installazione di 200 punti di ricarica per vetture elettriche in 100 parcheggi della catena di fast food sparsi in tutta Italia

Enel X ha siglato un accordo con McDonald’s Italia per installare, entro la fine del 2021, duecento punti di ricarica per vetture elettriche in cento parcheggi della catena di fast food sparsi in tutto il Paese.

Ogni stazione avrà due tipi di colonnine, che permetteranno il rifornimento contemporaneo di due veicoli con potenza erogabile diversa: fino a 22 kW in AC per le JuicePole e almeno 50 kW in DC per le JuicePump. Con quest’ultima, saranno sufficienti in media circa 30 minuti per realizzare una carica completa.

“I punti di ricarica a pieno regime porteranno ad un risparmio netto di oltre 1.800 tonnellate di CO2 emessa nell’atmosfera, dato che corrisponde alla CO2 assorbita da più di 100.000 alberi in un anno”, si legge nella nota di Enel X.

La prime stazioni di ricarica installate sono presso i ristoranti McDonald’s di Desio, Eboli, Loreto, San Benedetto del Tronto, Ancona e Osimo, di cui le ultime tre già attive e visibili sulle app. Presto le colonnine arriveranno anche a Piombino, Barberino di Mugello, Alessandria, Quartu Sant’Elena e Firenze.

“L’accordo con McDonald’s permette alle persone di avvicinarsi in modo facile e consapevole al mondo della mobilità elettrica, l’unica vera opzione per spostarsi nel pieno rispetto dell’ambiente – ha dichiarato Federico Caleno, responsabile e-mobility Italia di Enel X – I nuovi punti di ricarica si aggiungono agli oltre 10.500 che abbiamo già installato in tutto il Paese e sono parte di un progetto più ampio che ci vede impegnati nella realizzazione di un network di infrastrutture europeo”. Anche Tommaso Valle, Corporate Relations and Sustainability Director di McDonald’s Italia sottolinea come l’intesa vada a “rafforzare l’impegno di McDonald’s verso la sostenibilità e confermi “il nostro impegno quotidiano verso un minor impatto ambientale, facendoci promotori di una cultura della sostenibilità”, ricordando che McDonald’s è la maggiore catena di ristorazione al mondo.