Arte nel giorno di San Valentino: opere iconiche che raffigurano l’amore, la sensualità e il romanticismo

Ricorre oggi la festa di San Valentino e per omaggiare la giornata dell’amore abbiamo scelto solo alcune opere, ma ce ne sarebbero un’infinità. Da Munch a Bansky passando per diverse epoche per scoprire come “l’amore” fosse un tema molto ricorrente nell’arte di tutti i tempi

Date le loro somiglianze, pare che la festa abbia origine nella festa romana dei Lupercalia, che si teneva a metà febbraio. La festa, che celebrava l’arrivo della primavera, prevedeva riti di fertilità e l’abbinamento delle donne con gli uomini tramite lotteria. Alla fine del V secolo, papa Gelasio I proibì la celebrazione dei Lupercalia e talvolta gli venne attribuita la sostituzione con il giorno di San Valentino, ma la vera origine della festa è nella migliore delle ipotesi vaga. Il giorno di San Valentino non venne celebrato come un giorno romantico fino al XIV secolo circa. San Valentino (morto nel 3° secolo a Roma) era il nome di uno o due leggendari martiri cristiani le cui vite sembrano avere una base storica. Sebbene la Chiesa cattolica romana continui a riconoscere San Valentino come santo, nel 1969 fu rimosso dal Calendario Romano Generale a causa della mancanza di informazioni affidabili su di lui. San Ventino è anche il santo patrono degli innamorati.

Danza della vita di Edvard Munch

Nel 1885 Edvard Munch visse il suo primo grande amore, quando incontrò Milly Thaulow (1860-1937). Anche molto tempo dopo la fine della relazione, Munch non riusciva a togliersi Thaulow dalla mente. Tuttavia, Thaulow non ha ricambiato le sue emozioni e ha sposato un altro uomo. Munch rimase particolarmente deluso quando lei in seguito divorziò e si risposò senza mostrare interesse per lui. La sua delusione influenzerà il suo rapporto con le donne per il resto della sua vita. Milly Thaulow sarebbe poi diventata nota come uno dei primi membri della stampa norvegese a scrivere di cibo e moda. Nella sua opera Dance of Life, dipinta nel 1899-1900, Munch e Thaulow sono raffigurati come la coppia centrale in un dramma sulla gelosia.

Il bacio (1888-1889) di Auguste Rodin

In origine i due amanti ritratti erano Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Questi due personaggi immaginari sono stati presi dalla famosa opera del poeta italiano Dante La Divina Commedia (1472). Nella storia, Francesca, una donna sposata, si innamora del fratello di suo marito, Paolo. Intorno al 1880, Rodin iniziò a lavorare alla sua opera monumentale Le porte dell’Inferno, raffigurante i personaggi del poema di Dante La Divina Commedia. La coppia rappresentata ne Il Bacio era originariamente un elemento della cancellata commissionata per il futuro Museo delle Arti Decorative.

Il Bacio (1859) di Francesco Hayez

Nel “Bacio” Hayez trasmette le caratteristiche principali del Romanticismo italiano ed è arrivato a rappresentare lo spirito del Risorgimento, il movimento politico e sociale del XIX secolo che portò al consolidamento di diversi stati della penisola italiana in un unico stato, il Regno d’Italia. Il dipinto fu commissionato dal conte Alfonso Maria Visconti di Saliceto per rappresentare le speranze legate all’alleanza tra la Francia e il Regno di Sardegna. La tela fu esposta all’Esposizione di Brera del 1859 che, tenutasi pochi mesi dopo l’ingresso di Vittorio Emanuele II e Napoleone III a Milano, celebrava la felice conclusione delle lotte risorgimentali, ma entrò in Pinacoteca solo nel 1886, come lascito di Alfonso Maria Visconti, committente del dipinto.

Il Bacio (1908) di Auguste Klimt

Secondo alcuni pareri, la coppia raffigurata ne “Il bacio” sarebbe l’artista stesso e la sua compagna di sempre Emilie Flöge, il cui salone di moda è stato progettato da Gustav Klimt e Kolo Moser. I due soggetti raffigurati sono due figure intrecciate. La figura maschile stringe la figura femminile attorno al collo e la bacia sulla guancia, il suo volto invisibile allo spettatore. Gli occhi della figura femminile sono chiusi mentre quella maschile stringe le mani attorno al collo. In basso un prato pieno di fiori dove i piedi nudi della donna scivolano dal bordo del terreno verso il vuoto.

Gli amanti (1928) di René Magritte

Il bacio e gli amanti di Magritte è un’opera affascina poiché i due amanti rappresentati hanno i volti coperti da un panno bianco e non si può fare a meno di domandarsi perchè e quale sia il significato del dipinto. Molte sono le versioni suggerite fra cui quella di alcuni studiosi che ipotizzano che il simbolismo delle figure avvolte derivi dall’ammirazione di Magritte per il personaggio Pulp Fantômas, un popolare cattivo creato dagli scrittori Marcel Allain e Pierre Souvestre nel 1911, altri fanno riferimento al telo bianco che ricopriva il volto della madre suicida, evento che turbò per sempre la vita dell’artista.

Pigmalione e Galatea (1890) di Jean-Léon Gérôme

Uno scultore si innamora perdutamente della sua statua e, toccata dalla sua storia, la dea Afrodite la riporta in vita. Jean-Léon Gérôme ha dipinto varie versioni di questa scena: puoi vederle citate l’una nell’altra. Ma la raffigurazione più famosa è quella in cui Galatea è vista di spalle, mentre emerge ancora dal suo stato di pietra e si appoggia al bacio di Pigmalione.

Roy Lichtenstein ovunque. Il fondatore del movimento pop art americano ha trasformato i fumetti in dipinti, ponendo la cultura pop in prima linea nella scena artistica newyorkese degli anni ’90. Puoi interpretare questo pezzo come una visione comica e archetipica della cliché della coppia americana. C’è un uomo biondo e una donna simile a Barbie perdutamente innamorati, come notato nel testo del fumetto di accompagnamento a sinistra.

Valentine’s (2020) di Banksy

Photo © Banksy’s Instagram

Il murale è apparso su un muro a Bristol all’inizio del 13 febbraio 2020. Raffigura una bambina che spara fuochi d’artificio rossi fatti di fiori dipinti nel cielo: la sua interpretazione, forse della violenza e dell’innocenza dell’amore. Si è discusso molto sui social media se la street art fosse un’opera legittima di Banksy. A mezzanotte di San Valentino, Banksy ha confermato che il murale è suo in un post su Instagram. Il murale è stato vandalizzato il giorno successivo.

In copertina dettaglio dell’opera: Dance in the Country, Pierre-Auguste Renoir (1883)