ARTE Generali presenta “ProCollect” e ProRisk”, prima soluzione digitale per gestire i rischi nel Fine Art italiano con sviluppo anche in Europa

ARTE Generali lancia ProCollect* e ProRisk, strumenti innovativi dedicati ai professionisti del mondo dell’arte per semplificare le operazioni quotidiane. Strumenti tecnologicamente innovativi che coinvolgeranno responsabili di collezioni, direttori di musei, agenti e broker di assicurazioni Fine Art e altri operatori del settore artistico locale e internazionale

ARTE Generali introduce in Italia ProCollect* e ProRisk, due strumenti progettati per assistere i professionisti dell’arte nella loro professione. Strumenti che consentono di semplificare processi complessi e renderli più facilmente fruibili e di facile utilizzo per la gestione delle collezioni d’arte assicurate e la valutazione dei rischi. L’implementazione seguirà a breve in Germania, Francia e Spagna. Questo lancio rappresenta un traguardo significativo nel costante impegno di ARTE Generali per la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei processi necessari a valorizzare le collezioni d’arte. In qualità di Lifetime Partner, l’innovazione è parte integrante della proposta di valore di ARTE Generali. Questo include la fornitura ai partner di soluzioni che semplificano e accelerano processi complessi e onerosi in termini di tempo. Jean Gazançon, Amministratore Delegato di ARTE Generali: “L’innovazione e la digitalizzazione costituiscono la chiave di volta della strategia di ARTE Generali. ProArea esemplifica questo impegno, offrendo servizi innovativi sviluppati in collaborazione con il nostro partner tecnologico italiano, SpeakART*. Questi strumenti mettono a disposizione dei professionisti dell’arte sistemi di gestione delle collezioni e processi assicurativi all’avanguardia. Siamo orgogliosi di presentare una suite di strumenti aziendali innovativi e servizi curati che non solo soddisfano, ma anticipano le esigenze in evoluzione dei professionisti dell’arte. ProCollect e ProRisk sono destinati ad aumentare l’efficienza, ad elevare il valore dei clienti e a stabilire nuovi parametri di riferimento per il settore”. Italo Carli, Direttore di ARTE Generali Italia, afferma: “Ascoltiamo attentamente i nostri partner di distribuzione e osserviamo il loro lavoro da diverse prospettive. Si trovano ad affrontare diverse sfide, come la mancanza di documenti, le modifiche dell’ultimo minuto e le informazioni incomplete. Comprendendo queste esigenze, ci impegniamo a fornire soluzioni efficaci. Inoltre, supportiamo i nostri clienti nelle tematiche di gestione del rischio, aiutandoli a navigare e a mitigare efficacemente i rischi potenziali”.

Cos’è ProCollect3 licensed by SpeakART

Una piattaforma collaborativa e di facile utilizzo, concessa in licenza da SpeakART, che rivoluziona la gestione delle collezioni d’arte. Consente ai professionisti dell’arte di creare e gestire collezioni virtuali di opere d’arte assicurate attraverso un sistema avanzato di gestione delle collezioni, semplificando l’emissione di certificati assicurativi, la generazione di inventari e la gestione di Condition e Status Report. Il sistema avanzato di deleghe e inviti della piattaforma facilita lo scambio di informazioni tra assicuratori e professionisti del settore, garantendo aggiornamenti in tempo reale sui dettagli delle opere d’arte direttamente all’interno del sistema.

Cos’è ProRisk

ProRisk, sviluppato da SpeakART, è uno strumento innovativo di valutazione del rischio che accelera la produzione di preventivi assicurativi. Il sistema dinamico funge da sofisticato meccanismo di screening per i professionisti del settore, permettendo loro di valutare in modo efficace il rischio potenziale per le opere d’arte. ProRisk, infatti, riduce significativamente il tempo necessario alla compilazione dei questionari di valutazione dei rischi, rendendoli più completi ed esaustivi. Dopo la compilazione del questionario digitale, ProRisk fornisce un report completo che evidenzia le aree di rischio che richiedono più attenzione. Ottimizzando le comunicazioni preliminari, ProRisk riduce notevolmente i tempi dei processi solitamente lunghi nel settore delle assicurazioni d’arte. I professionisti dell’arte possono accedere alla ProArea a questo link.

