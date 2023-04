Arredamento Made in Italy cambia destinazione: meno Russia e Cina, più Usa

Nato a Venezia, ha conseguito la laurea magistrale in Economia Internazionale all'Università degli Studi di Padova discutendo la tesi “The Baltic economies in historical perspective: an example of systemic changes in the era of globalization”. Diverse le esperienze internazionali, tra cui i periodi di studio alle Wroclaw University of Economics, Vilnius University e Krakow University of Economics, dove ha approfondito gli studi economici e finanziari.