Appunti di viaggio: pizzerie napoletane negli Usa, la migliore è a San Francisco.

La classifica delle migliori pizzerie in USA redatta dalla guida online 50 top Pizza. A New York si concentrano le 11 migliori, ma la grande mela esclusa dal podio. Prima vengono piizzerie di San Francisco, New Jersey e Chicago

Appunti per i viaggiatori, se andate negli USA e venite colti da una irrefrenabile voglia di Pizza Napoletana con i fiocchi dovrete fare un salto a San Francisco in California dove troverete Tony Pizza Napoletana. Il proprietario Tony Gemignani è una vera e propria istituzione 13 volte Campione del Mondo di Pizza, maestro istruttore presso la Scuola Internazionale di Pizza, due volte medaglia d’oro Food Network, proprietario di una catena di pizzerie negli States, noto personaggio televisivo.

E’ sua infatti la pizza napoletana migliore d’America, lo ha stabilito la giuria delle 50 Migliori Pizzerie degli Stati Uniti d’America. 50 Top Pizza la guida on line delle migliori pizzerie italiane e del mondo che giudica una pizzeria nel suo insieme sulla base della sua capacità di garantire il benessere del cliente in base ad una sua scelta alimentare consapevole prediligendo chi punta ai prodotti di territorio e stagionali.

Al secondo posto si è classificata “Una Pizza Napoletana” di Atlantic Highlands nel New Jersey, dove opera Anthony Mangieri, che può essere considerato un pioniere della pizza napoletana negli Stati Uniti. Nativo del New Jersey, Anthony è cresciuto in una famiglia italo-americana ha sviluppato – lo afferma lui stesso – un’ossessione per la pizza fin dalla giovane età, convincendo sua madre a portarlo in ogni famosa pizzeria nell’area dei tre stati. Al terzo si piazza “Spacca Napoli Pizzeria” a Chicago dove a presiedere il forno è Jonathan Goldsmith.

Finalmente al quarto posto troviamo una pizzeria di New York: “Ribalta NYC – New York” città che comunque con ben 11 locali in classifica, è la capitale della pizza made in USA, seguita da Chicago, con 6, e San Francisco, con 5.

Gli Stati Uniti d’America sono sicuramente la nazione dove nei decenni più ha preso piede il fenomeno pizza all’estero. Sebbene le 50 insegne siano distribuite in molti degli stati americani (Hawaii comprese), la maggior parte dei locali è situata lungo le due coste

La classifica è frutto del lungo lavoro di selezione delle pizzerie dislocate in tutto il Paese, rispettando sempre la forma dell’anonimato. Sotto la lente di ingrandimento in primis la qualità dell’impasto e degli ingredienti usati come topping, il servizio, le carte dei vini e delle birre e, in generale, l’insieme delle attenzioni nei confronti del cliente. Laddove, per motivi legati all’emergenza sanitaria, non è stato possibile visitare il locale in presenza, è stato preso in esame il delivery, anche in questo caso con la regola dell’anonimato.

“Moltissime le insegne italo-americane, – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto 50 Top – segno evidente di un’immigrazione iniziata più di un secolo fa e tuttora in atto. Un fenomeno che ha reso la pizza un cibo popolare in tutti gli Stati Uniti e che ha contribuito di conseguenza anche al suo successo planetario. Diversi gli stili di pizza presenti, da quello classico napoletano alla New York style, passando per molteplici sfumature. Una tendenza infine che ci piace sottolineare, è quella che unisce la pizza al pane, arte bianca per antonomasia. Molti dei presenti in questo ranking infatti, compresi alcuni dei nomi ai vertici, affiancano sempre più spesso l’attività di panificazione a quella da pizzaioli, proponendo prodotti di egual qualità. Una new wave che sta investendo anche l’Italia e l’Europa”.

La classifica completa di 50 Top USA 2021 – Prosecco DOC Award:

1 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco

2 Una Pizza Napoletana – Atlantic Highlands

3 Spacca Napoli Pizzeria – Chicago

4 Ribalta NYC – New York

5 Razza Pizza Artigianale – Jersey City

6 Pizzeria Bianco – Phoenix

7 Kesté Fulton – New York

8 Ken’s Artisan Pizza – Portland

9 Pizzeria Mozza – Los Angeles

10 Bonci – Chicago

11 Bungalow by Middle Brow – Chicago

12 Del Popolo – San Francisco

13 Song’ E Napule – New York

14 Lucali – New York

15 Roberta’s – New York

16 Ops – New York

17 Pasquale Jones – New York

18 Forno Rosso – Chicago

19 Doppio Zero – San Francisco

20 Pizzeria Locale – Boulder

21 Pizzeria Vetri – Philadelphia

22 Basil & Barley Pizzeria Napoletana – Colorado Springs

23 Forcella – New York

24 Apizza Scholls – Portland

25 Partenope Ristorante – Dallas

26 Il Forno – San Antonio

27 Angelina’s Pizzeria Napoletana – Irvine

28 Jay’s Artisan Pizzeria – Kenmore

29 Mission Pizza Napoletana – Winston-Salem

30 Inferno Pizzeria Napoletana – Darnestown

31 Coda di Volpe – Chicago

32 A 16 – San Francisco

33 San Matteo – Pizzeria e Cucina – New York

34 Brick Fire Tavern – Honolulu

35 Flour House – San Luis Obispo

36 Il Lazzarone – Kansas City

37 Pasquale’s Pizzeria – South Kingstown

38 Pizzeria 22 – Seattle

39 Il Pizzaiolo – Mt. Lebanon

40 Craft 64 – Scottsdale

41 Pizzicletta – Flagstaff

42 Stanzione 87 – Miami

43 Coals Artisan Pizza – Louisville

44 Flour + Water Pizzeria – San Francisco

45 Pizzana – Los Angeles

46 Tribute Pizza – San Diego

47 Il Ritrovo – Sheboygan

48 Dellarocco’s – New York

49 Patsy’s Pizzeria – New York

50 Robert’s Pizza and Dough Company –Chicago