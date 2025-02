Apple, iPhone pieghevole in arrivo? Doppio schermo da 12 pollici e cerniera innovativa: ecco cosa sappiamo

Dopo mesi di voci, il giornalista Alex Blake di TechRadar ha finalmente svelato dettagli sull’iPhone pieghevole di Apple. Il dispositivo, previsto per il 2026, avrà un design innovativo, doppio display da 12″ e batteria da 5.000 mAh

Alex Blake, giornalista di TechRadar, dopo mesi di gossip sull’iPhone pieghevole di Apple, ha finalmente svelato di cosa si tratta, rivelando alcune novità rispetto alle voci circolate fino ad oggi nelle riviste specializzate. Prima di tutto, sono emerse le prime foto reali del dispositivo, e le specifiche tecniche sembrano essere ora confermate.

iPhone pieghevole di Apple: tutte le novità e i dettagli

Il rivale del Galaxy Z Fold 5 di Samsung dovrebbe essere presentato nell’autunno del 2026. Il pieghevole Apple avrà uno spessore di 9,2 mm quando chiuso, con una larghezza di 4,6 mm su un lato quando aperto. Lo schermo interno, inoltre, sarà paragonabile a due display da 6,5″ piegati insieme, per un totale di 12″.

E per quanto riguarda la cerniera, che tutti i produttori hanno cercato di camuffare? Sembra che Apple adotterà la sua tipica soluzione di design, con un grande meccanismo di piegatura situato sul lato posteriore sinistro. Come osserva Blake: “Pare che sia così…”.

Per quanto riguarda la batteria, si parla di una capacità di 5.000 mAh. Ma sarà in grado di alimentare due display anziché uno? Il dispositivo avrà due fotocamere posteriori, con obiettivi principali e ultra-grandangolari, ma senza teleobiettivo, poiché è stato necessario contenere i costi di produzione, considerando che il dispositivo con due schermi sarà già di per sé molto costoso.

Apple prevede di vendere tra gli 8 e i 10 milioni di unità nel 2026, con un aumento a circa 20 milioni nel 2027. Sebbene questi numeri siano lontani dalle vendite dell’iPhone 16, rappresentano comunque un successo per un prodotto destinato a una nicchia di mercato.

Infine, un’altra anticipazione: nel 2027 potrebbe arrivare anche un iPad/MacBook pieghevole.