Amazon: Jeff Bezos vende 12 milioni di azioni per 2 miliardi di dollari

Dopo l’annuncio di settimana scorsa, ecco i fatti. Il fondatore di Amazon ha venduto circa 12 milioni di azioni della società per almeno 2 miliardi di dollari. È la prima tranche di vendita sulle 50 milioni di azioni dichiarate

Jeff Bezos fa cassa. Il fondatore, proprietario e presidente di Amazon ha venduto circa 12 milioni di azioni della società, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg citando una comunicazione alla SEC. Valore della cessione, avvenuta nelle giornate di mercoledì e giovedì, è di almeno 2,04 miliardi di dollari.

È la prima vendita di azioni di Amazon da parte di Bezos dal 2021. Ma la vendita potrebbe non essere finita qui.

Cedere fino a 50 milioni di azioni

La scorsa settimana, il fondatore di Amazon aveva annunciato l’intenzione di cedere fino a 50 milioni di azioni della società nel corso dell’anno successivo, confermando quanto dichiarato ufficialmente dalla società. Queste azioni, valutate attualmente a circa 8,6 miliardi di dollari considerando il prezzo corrente di 174 dollari per azione, fanno parte di un piano di vendita avviato l’8 novembre dell’anno scorso e previsto per concludersi entro il 31 gennaio 2025, secondo quanto riportato nell’ultima relazione annuale della compagnia.

La vendita di tutte queste azioni potrebbe rendere Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo.

Il patrimonio di Bezos sfiora i 200 miliardi

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, la fortuna di Jeff Bezos è salita di 22,6 miliardi di dollari quest’anno, raggiungendo i 199,5 miliardi di dollari. Nel corso degli anni, a partire dal 2002, il fondatore di Amazon ha venduto azioni per oltre 30 miliardi di dollari, di cui circa 20 miliardi di dollari nel 2020 e nel 2021.

A novembre, ha inoltre donato azioni per 230 milioni di dollari ad alcune organizzazioni no-profit.

Il trimestre record di Amazon

Amazon ha registrato un recente trimestre record durante la stagione natalizia, con un aumento dell’8% delle azioni. L’utile netto di 10,6 miliardi di dollari, pari a 1 dollaro per azione, in netto aumento rispetto ai 278 milioni (3 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è salito a 170 miliardi. Questo successo è principalmente dovuto alle solide performance della divisione cloud, particolarmente grazie alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Le azioni di Amazon hanno già evidenziato una notevole crescita, con un aumento dell’80% nell’anno precedente, superando l’indice di riferimento S&P 500.

Con un rialzo del 2,7% registrato ieri, Amazon ha chiuso ai livelli più elevati da oltre due anni, precisamente dal 9 dicembre 2021.