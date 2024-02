Jeff Bezos venderà 50 milioni di azioni di Amazon entro gennaio 2025 per un valore di 8,6 miliardi di dollari

La decisione di vendere azioni arriva dopo che Amazon ha riportato vendite superiori alle attese per il trimestre festivo, portando a un aumento di quasi l’8% delle azioni del colosso mondiale dell’e-commerce

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha annunciato l’intenzione di cedere fino a 50 milioni di azioni della società nel corso del prossimo anno, confermando quanto dichiarato ufficialmente dal colosso dell’e-commerce. Queste azioni, valutate attualmente a circa 8,6 miliardi di dollari, considerando il prezzo corrente di 171,8 dollari per azione, fanno parte di un piano di vendita avviato l’8 novembre dell’anno scorso, previsto per concludersi entro il 31 gennaio 2025, secondo quanto riportato nell’ultima relazione annuale della compagnia.

La notizia segue il recente trimestre record di Amazon durante la stagione natalizia, che ha visto un aumento dell’8% delle azioni venerdì. Tale successo è attribuibile principalmente alle solide performance della divisione cloud, soprattutto grazie alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Le azioni di Amazon hanno già registrato una crescita notevole, con un aumento dell’80% nell’anno precedente, superando l’indice di riferimento S&P 500.

Bezos cede azioni Amazon in un contesto di crescita e tattiche fiscali

La decisione di Bezos di cedere azioni sembra strategica, considerando il calo del valore delle azioni di Amazon nel 2022 a causa delle sfide legate alla pandemia e all’incertezza macroeconomica. Tuttavia, la società ha registrato un notevole rimbalzo, con un aumento del 90% dalle quote minime di dicembre 2022, che raggiungevano gli 84 dollari per azione.

Da notare, come riportato dal Seattle Times, anche il recente trasferimento di residenza di Bezos in Florida da Washington, offrendogli la possibilità di evitare le imposte sulle plusvalenze statali legate alla vendita delle azioni, dato che attualmente la Florida non applica tasse su tali guadagni, come invece accade a Washington.