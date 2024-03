Ai Act è legge: Ue prima al mondo ad approvare norme per regolamentare l’intelligenza artificiale

L’iter legislativo si è concluso con 523 voti a favore, 46 contrari e 49 astenuti. La legge entrerà in vigore tra due anni. Ecco come verrà normata l’IA

L’Ai Act è stato ufficialmente approvato dal Parlamento europeo, diventando così la prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale. L’iter legislativo si è concluso con 523 voti a favore, 46 contrari e 49 astenuti. La legge entrerà in vigore tra due anni.

L’Unione europea diventa così la prima al mondo a dotarsi di norme per regolamentare l’Intelligenza artificiale.

“Accolgo con favore lo straordinario sostegno del Parlamento europeo al nostro AI Act, le prime regole complete e vincolanti al mondo per un’AI affidabile. L’Europa è ora un regolatore globale degli standard nel campo dell’intelligenza artificiale. Stiamo regolamentando il meno possibile, ma quanto necessario!», ha commentato così su X il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton.

🇪🇺 Democracy: 1️⃣ | Lobby: 0️⃣



I welcome the overwhelming support from European Parliament for our #AIAct —the world's 1st comprehensive, binding rules for trusted AI.



Europe is NOW a global standard-setter in AI.



We are regulating as little as possible — but as much as needed! pic.twitter.com/t4ahAwkaSn — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 13, 2024

Che cos’è l’Ai Act

L’Ai Act rappresenta un regolamento pionieristico che si applicherà uniformemente in tutti gli Stati membri dell’UE, composto da 85 articoli e allegati. È il primo testo legislativo che mira a regolare in modo completo il campo dell’intelligenza artificiale. Originariamente proposto nel 2021, è stato arricchito con ulteriori emendamenti nel corso del tempo. Lo scopo principale del regolamento è garantire che la tecnologia sia conforme ai diritti e ai valori dell’Unione, tra cui la supervisione umana, la sicurezza, la privacy, la trasparenza, la non discriminazione e il benessere sociale e ambientale.

Una caratteristica chiave dell’Ai Act è la classificazione delle applicazioni di intelligenza artificiale in base ai livelli di rischio associati. La Commissione Europea ha identificato quattro livelli di rischio:

Rischio inaccettabile: comprende i sistemi che violano i valori fondamentali dell’UE e non saranno permessi all’interno dei confini dell’UE.

Rischio alto: riguarda i sistemi con un impatto controverso sulla sicurezza e sui diritti delle persone. Sebbene non sia vietato l’uso, sono richiesti determinati requisiti per garantire la sicurezza e la protezione dei diritti.

Rischio limitato: include i sistemi che non rappresentano un pericolo significativo e devono soddisfare un insieme limitato di requisiti, inclusa la trasparenza nell’uso dell’IA.

Rischio minimo: in questa categoria non sono previsti obblighi legali specifici.

Ai Act: cosa è vietato

In Europa, diverse categorie di sistemi basati sull’intelligenza artificiale saranno soggette a varie restrizioni, fino ad essere completamente vietate.

L’AI Act vieta l’uso dell’intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori negli spazi pubblici, così come la categorizzazione basata su caratteristiche sensibili. Sono vietati anche i sistemi predittivi utilizzati dalla polizia, i social-scoring utilizzati dai governi per analizzare il comportamento dei cittadini e sistemi di riconoscimento emozionale in ambienti lavorativi e scolastici. Inoltre, sono stati aggiunti alla lista degli alti rischi i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per influenzare le elezioni e i sistemi di raccomandazione delle piattaforme di social media. Tali misure sono volte a proteggere i diritti umani e la privacy dei cittadini.

Le applicazioni di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT o Gemini di Google, rientrano nella categoria ad alto rischio. Le società che le sviluppano dovranno fornire informazioni dettagliate su come vengono addestrati i loro modelli di linguaggio, per rispettare le leggi europee sul copyright, e dovranno indicare chiaramente quando le immagini, i video e gli audio sono stati generati dall’intelligenza artificiale, specialmente quando ritraggono persone reali.

Altre applicazioni sono state giudicate a rischio limitato e dovranno soddisfare requisiti limitati, principalmente riguardanti la trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale. Infine, le applicazioni a rischio minimo non sono soggette a obblighi legali specifici.

Ai Act: multe salate

Il regolamento prevede severe sanzioni per chi lo viola, che possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% dei ricavi globali della società responsabile.

Ai Act: le ultime novità

Rispetto alla proposta della Commissione, il regolamento introduce norme per sistemi di intelligenza artificiale (IA) per finalità generali, che devono essere trasparenti e rispettare le leggi UE sul diritto d’autore durante l’addestramento dei modelli. I modelli più potenti, con possibili rischi sistemici, devono seguire obblighi aggiuntivi come valutazioni e mitigazioni dei rischi e segnalazione degli incidenti. I deepfake devono essere chiaramente etichettati. Gli Stati membri dell’UE devono istituire spazi di sperimentazione normativa e prove in condizioni reali (sandbox) per agevolare lo sviluppo e l’addestramento di sistemi di IA innovativi da parte di PMI e start-up.

I welcome the @Europarl_EN vote on the AI Act.



Europe’s pioneering framework for innovative AI, with clear guardrails.



This will benefit Europe’s fantastic pool of talents.



And set a blueprint for trustworthy AI throughout the world. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 13, 2024

Aic Act: in vigore tra due anni

Il regolamento diventerà efficace 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sarà applicato dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore. Tuttavia, i divieti sulle pratiche proibite saranno applicati sei mesi dopo l’entrata in vigore, i codici di buone pratiche nove mesi dopo, le norme sui sistemi di intelligenza artificiale (IA) per finalità generali, compresa la governance, saranno applicate dopo 12 mesi, mentre gli obblighi per i sistemi ad alto rischio saranno applicati dopo 36 mesi.

Ultimo aggiornamento ore 15,40