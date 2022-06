Aeroporti: Enav inaugura a Brindisi la prima torre di controllo italiana gestita da remoto

LE LANCETTE DELL'ECONOMIA DI GIUGNO 2022 - La Cina non è più la locomotiva dell’economia mondiale. Ce la faranno Usa ed Europa a evitare la recessione? L’inflazione non demorde, spinta dall’energia: il rallentamento dell’economia raffredderà anche i prezzi? Le Banche centrali in giro per il mondo continuano la crociata contro le pressioni inflazionistiche. Ci...