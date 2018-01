Addio a Silvio Albini, il “re delle camicie”

FIRSTonline | 22 gennaio 2018, 14:58

Puigdemont ha lasciato il Belgio per partecipare ad una conferenza sulla Catalogna a Copenaghen - La procura chiede un nuovo mandato d'arresto internazionale, ma il Tribunale di Madrid dice No - Nel frattempo il Parlamento propone proprio lui come nuovo presidente e Rajoy minaccia: "Prolungheremo il commissariamento".