82esima Mostra del Cinema di Venezia: il manifesto firmato Manuele Fior che ricorda i cieli del Tiepolo

Mentre è in corso la 82esima edizione della mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, tra celebrità che sfilano sul red carpet e un programma di film in concorso, non si può fare a meno di notare in città passeggiando tra le calli e le piazze l’immagine del manifesto firmato da Manuele Fior

L’immagine del manifesto ufficiale dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è firmato da Manuele Fior merita una nota perchè con la sua immagine ci conduce a una Venezia immaginaria e fantastica dove il cinema si osserva tra i tetti e i camini della luminosa città lagunare.

Fior è fumettista e illustratore italiano fra i più affermati degli ultimi anni

Autore di numerosi libri, alcuni dei quali premiati in Italia e in Francia (Cinquemila chilometri al secondo, Celestia, Hypericon), Manuele Fior ha collaborato con le sue illustrazioni a testate quali “The New Yorker”, “Vanity Fair”, “Le Monde”. Vive a Venezia, dove si è laureato in Architettura all’Università IUAV. A proposito dell’immagine del manifesto, Manuele Fior ha dichiarato: «La mia proposta per l’immagine della Mostra del Cinema ha voluto spostare l’orizzonte in alto, sopra i tetti e tra i camini veneziani che, isolati dal loro contesto, sembrano appartenere a un paese fantastico, immaginario. Eppure sono sotto gli occhi di chiunque passeggi per le calli. In una vertiginosa salita verso il cielo, sullo sfondo di una nuvola rubata a Tiepolo, ho immaginato tre ragazzi che mimano il gesto senza tempo del cinema: inquadrare con le dita una scena, scandire il tempo col ciak e cominciare a recitare. Sono tre personaggi che ricordano lo spirito spontaneo e iconoclasta della Nouvelle vague, di Jules et Jim o dei protagonisti di Bande à part. Rievocano l’origine giocosa dell’arte e da un punto di vista inedito e spericolato si ritrovano a guardare lontano, verso lo spazio luminoso del cinema a venire».

Nato a Cesena nel 1975, ha vissuto a Berlino, Oslo, Parigi e Venezia. Il libro che l’ha consacrato a livello internazionale è stato Cinquemila chilometri al secondo (Coconino Press) col quale, nel 2010, si è aggiudicato riconoscimenti quali il Gran Guinigi per Autore unico a Lucca Comics, il premio Micheluzzi come miglior fumetto e il Fauve d’or come miglior album al Festival di Angoulême, sesto italiano a vincerlo nella storia della manifestazione. L’intervista (Coconino press 2013, Oblomov 2019) segna il suo esordio nel bianco e nero. Ha inoltre pubblicato Le variazioni d’Orsay (Coconino press 2015), I giorni della merla(Coconino press 2016, Oblomov), raccolta di racconti brevi, La signorina Else (Coconino press 2009), racconto illustrato tratto dall’omonimo romanzo di Arthur Schnitzler, Rosso Oltremare (Coconino press 2006, Oblomov) e Celestia (Oblomov 2020), storia che immagina una versione fantastica di Venezia. Nel 2016 disegna il poster per l’edizione dei 70 anni del Premio Strega. In America, intanto, grazie all’edizione statunitense di Cinquemila chilometri al secondo, Fior viene candidato a un Eisner Award nella categoria di miglior pittore. Nel 2018 illustra la locandina del Salone internazionale del libro e si cimenta per la prima volta con l’animazione, realizzando un cortometraggio a cartoni per il tour musicale di Jovanotti Lorenzo Live 2018. Nel 2022 esce Hypericon, fumetto che torna alle atmosfere di Cinquemila chilometri al secondo e che, come quest’ultimo fumetto, pesca dalle proprie esperienze personali. L’opera metta in scena la storia d’amore tra due giovani italiani nella Berlino di fine anni Novanta, alternandola con la scoperta della tomba di Tutankhamon agli inizi del Novecento, in Francia Le Monde lo inserisce nella lista dei migliori fumetti dell’anno. Al Napoli Comicon 2023 il fumetto viene nominato a tre premi Micheluzzi (miglior fumetto, miglior sceneggiatura e miglior disegno), vincendo quello per la miglior sceneggiatura.