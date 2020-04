730 precompilato 2020: scadenze rinviate, rimborsi in ritardo

I moduli dovevano essere già accessibili, ma saranno messi a disposizione solo dal 5 maggio – Lo slittamento delle scadenze rischia di far slittare i rimborsi Irpef all’autunno

Il 730 precompilato 2020 doveva essere accessibile dal 15 aprile, ma chi ha provato a scaricarlo dal sito dell’Agenzia delle Entrate ha avuto una brutta sorpresa. Tra le varie scadenze fiscali rinviate dal governo con il decreto Cura Italia, infatti, rientra anche la data a partire dalla quale 30 milioni di contribuenti italiani potranno visionare il proprio 730 precompilato 2020: la nuova casella da cerchiare sul calendario è quella del 5 maggio.

Purtroppo – a differenza di quanto accade con gli altri adempimenti – quando si parla di dichiarazione dei redditi gli slittamenti possono danneggiare i contribuenti, perché espongono al rischio di ricevere in ritardo il rimborso dei crediti fiscali, un’entrata in più su cui in molti fanno affidamento, a maggior ragione quest’anno, in piena emergenza coronavirus.

È vero che, in teoria, non si tratta di un esito scontato. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i rimborsi Irpef arriveranno in busta paga con la solita tempistica (giugno o luglio) a tutti i contribuenti che invieranno il modulo entro maggio.

Il problema è che il governo ha deciso anche di far slittare la scadenza per la presentazione del 730 precompilato 2020 (ma anche di quello ordinario) dal 23 luglio al 30 settembre, allineando il calendario a quello del modello redditi.

Questo significa che chi si affiderà per la presentazione del 730 al sostituto d’imposta o a un intermediario (Caf, commercialista, consulente del lavoro) potrebbe vedersi inviare la dichiarazione a settembre, con conseguente slittamento dei rimborsi a ottobre o a novembre.

Per essere sicuri di chiudere la pratica entro maggio e incassare i rimborsi in estate, quindi, è necessario inviare da soli il 730 precompilato 2020 al Fisco.

D’altra parte, anche chi sceglierà questa strada potrebbe avere delle difficoltà. Il motivo? Semplice: con il decreto Liquidità il governo ha spostato dal 31 marzo al 30 aprile il termine per l’invio dei dati della Certificazione Unica. Ora, con le consegne delle CU così ravvicinate, è davvero credibile che 30 milioni di dichiarazioni precompilate saranno accessibili già dal 5 maggio? Non resta che aspettare.