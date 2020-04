Decreto Liquidità e Imprese in Gazzetta. Ecco il testo

Pubblicato il decreto 8 aprile con i prestiti garantiti alle imprese, le proroghe fiscali e dei procedimenti civili e penali. Abi ha diramato le circolari alle banche: subito esecutive. Ecco il testo del decreto e della circolare Abi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 8 aprile che introduce misure a sostegno delle imprese e liquidità stimata dal governo in 400 miliardi. In particolare, prevede prestiti garantiti per le imprese con regole, importi e limiti di accesso.

Il testo del decreto è articolato in 44 articoli e viene visto con qualche critica dal mondo imprenditoriale che lo giudica complesso e non facile da utilizzare, nella corso contro il tempo necessaria per sostenere l’attività nel momento di maggior crisi. I dati sulla produzione industriale, pubblicati dall’issata, indicano un calo del 2,4% su base annua ma il vero tracollo è atteso per il mese di marzo quando la chiusura delle industrie ha riguardato il 48% delle attività industriali italiane.

Il decreto contiene misure sulle garanzie statali al credito alle imprese, il rinvio di alcune scadenze fiscali, l’estensione delle norme di golden power e l’ulteriore proroga ai procedimenti civili e penali dal 15 aprile fino all’11 maggio. Il decreto ha efficacia anche sulle commissioni tributarie, per la magistratura militare e per la Corte dei Conti. Le norme non si applicano ai procedimenti penali i cui termini scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio. Per i processi amministrativi la proroga è dal 16 aprile al 3 maggio incluso ma con esclusivo riferimento alla notifica dei ricorsi.

Per quanto riguarda le imprese, Sace si prepara ad attivare “Garanzia Italia”, nuovo strumento straordinario per sostenere le imprese italiane nel reperire liquidità e finanziamenti necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Lo ha comunicato la stessa società. Sono inoltre in fase avanzata i lavori con la Task Force con l’Abi, così come i tavoli con i principali istituti bancari, per analizzare e rendere operativi tutti gli aspetti previsti dal decreto Imprese. Per avere informazioni sull’iniziativa si può anche chiamare il numero verde 800020030.

Pronta la circolare Abi con le indicazioni operative agli istituti di credito. “Abbiamo lavorato tutta questa notte al testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo mezzanotte, per poter inviare alle banche, già stamattina” la “circolare applicativa del decreto sulle misure per fornire liquidità alle imprese”, ha dichiarato il presidente dell’Abi Antonio Patuelli a Radio Anch’io sottolineando come in questo modo le banche, che in questi giorni hanno ricevuto molte richieste dai clienti, possono “subito avere elementi” per applicare la norma che prevede garanzie pubbliche sui finanziamenti bancari alle imprese in difficoltà. Abi, spiega un comunicato dell’associazione, con lettera circolare firmata da Patuelli e dal direttore Abi Sabatini e diffusa questa mattina a tutti gli associati, ha fornito subito alle banche una tempestiva informazione del Decreto legge.

Nella circolare sono illustrate le principali disposizioni sulle quali Abi richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo degli Associati, vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche.