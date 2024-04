Whirlpool, è la fine di un’era: arrivano i turchi di Arcelik, debutto per Beko Europe

Whirlpool cede il business europeo a Beko: nel mondo degli elettrodomestici nasce così un nuovo leader del settore con oltre 20.000 dipendenti e 24 milioni di elettrodomestici all’anno. Arcelik, gruppo turo proprietario di Beko, consolida la sua presenza globale con 55.000 dipendenti e un fatturato di 11 miliardi di euro

Nel mondo degli elettrodomestici c’è un sipario che cala. Finisce infatti l’era Whirlpool in Europa. Si è concluso dopo mesi di attesa l’accordo di conferimento definitivo tra Beko BV, marchio turco di elettrodomestici, di proprietà del gruppo Arçelik e Whirlpool EMEA Holdings LLC, controllata di Whirlpool Corporation. Nasce così Beko Europe, nuovo fornitore di elettrodomestici sostenibili in Europa. La chiusura della transazione è stata resa possibile dopo il pronunciamento favorevole dell’Antitrust inglese mentre l’Ue aveva dato già il suo sì ad ottobre scorso.

Il closing segna anche il compimento dell’accordo definitivo con Arcelik per acquisire la piena proprietà delle attività di Whirlpool nel Medio Oriente e Nord Africa (Mena) in una transazione separata.

Nasce un nuovo leader europeo nel settore degli elettrodomestici

Beko Europe, si posizione come un leader del settore in Europa. Sulla base dei volumi di produzione del 2023, infatti, la quota combinata del business europeo dei principali elettrodomestici di Whirlpool e dei principali business di elettrodomestici, elettronica di consumo, condizionamento dell’aria e piccoli elettrodomestici di Arcelik, rappresenta la più grande presenza sul mercato europeo.

La nuova società può contare su oltre 20.000 dipendenti e una capacità produttiva di circa 24 milioni di elettrodomestici all’anno, distribuiti su 11 siti di produzione. Beko Europe è per il 75% di proprietà di Beko BV mentre il restante 25% è posseduto da Whirlpool Corporation.

Arcelik consolida la sua presenza mondiale

A livello globale, Arcelik amplia la sua presenza in 57 mercati con circa 55.000 dipendenti. Il fatturato complessivo dell’azienda raggiunge circa 11 miliardi di euro, secondo i risultati del 2023. Inoltre, la capacità produttiva annuale aumenterà notevolmente poiché il totale degli impianti di produzione raggiungerà quota 45.

Bulgurlu, Ceo di Arcelik: “Creazione di Beko Europe pietra miliare del nostro viaggio”

“Abbiamo fissato obiettivi chiari per far crescere la nostra attività e trasformare il nostro settore negli ultimi dieci anni, il tutto offrendo valore ai nostri consumatori, ai nostri clienti, ai nostri dipendenti e ai nostri dipendenti. azionisti. La nostra crescita è stata stimolata da acquisizioni ponderate e joint venture innovative con aziende leader come Singer in Bangladesh e Hitachi in Asia . La creazione di Beko Europe e l’acquisizione delle attività di Whirlpool nell’area Mena, segna un’altra pietra miliare fondamentale nel viaggio di Arcelik e il nostro decimo anno di crescita continua. Come uno dei leader globali, con posizioni forti nei mercati maturi e ad alta crescita, oggi rafforziamo la nostra capacità di essere una forza per il progresso e il cambiamento, al servizio del pianeta e delle persone” ha commentato Hakan Bulgurlu, Ceo di Arcelik.

“Siamo lieti di raggiungere questo momento significativo nel completamento della nostra transazione con Arcelik per formare Beko Europe . Questa pietra miliare dà inizio a un nuovo entusiasmante capitolo nella creazione di maggiore valore per i consumatori europei attraverso marchi attraenti, produzione sostenibile, innovazione di prodotto e servizi per i consumatori. Attendiamo con impazienza le considerevoli opportunità che Beko Europe sbloccherà per i consumatori nella costante ricerca di migliorare la vita domestica” ha dichiarato Marc Bitzer, presidente e Ceo di Whirlpool Corporation.

“Oggi è il primo giorno del viaggio di Beko Europe per stabilire uno stile di vita sostenibile in ogni casa in Europa . Unendo le nostre rispettive impronte, raggiungiamo la scala, ora dobbiamo lavorare instancabilmente per garantire che questa scala sia al servizio del esigenze dei nostri clienti e consumatori – le parole del Ceo della neonata Beko Europe, Ragıp Balcıoğlu – Saremo un partner responsabile nei confronti dell’industria e dei consumatori, utilizzando attivamente la nostra posizione di leader di mercato per innalzare gli standard, affrontare l’efficienza e promuovere l’innovazione nel perseguimento di un futuro migliore”.