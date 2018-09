Vuelta: Dennis re delle cronometro, Yates maglia rossa

Valverde si difende mentre cedono i colombiani – Balzo in avanti di Kruijswick e Mas – Oggi di nuovo montagne

Se non corrono Froome, Dumoulin e Thomas, uomini classifica ma anche formidabili cronomen, le gare contro il tempo nelle grandi corse a tappe vivono di due competizioni in una, quella per la vittoria di tappa e l’altra per i vertici della generale. A maggior ragione in questa Vuelta con una top ten in cui non c’è uno specialista riconosciuto delle crono: così non è stato difficile per Rohan Dennis ribadire la sua netta superiorità vincendo sui 32 km tra Santillana la sua quinta gara contro il tempo da inizio stagione.

L’australiano della Bmc, già maglia rossa trionfando nella mini-crono di Malaga che ha inaugurato questa Vuelta, ha rifilato sostanziosi distacchi a tutti. Solo quattro corridori sono riusciti a chiudere la gara contenendo il distacco entro il minuto: il suo compagno Joey Rosskopk secondo a 50”, i due Sky Jonathan Castroviejo a 50”e Michal Kwiatkwoski (a 51”) e Steven Kruijswick (anche lui a 51”).

Ed è proprio l’olandese della Lotto-Jumbo a mettere a segno la migliore performance tra gli uomini di classifica, l’unico con Eric Mas a precedere Simom Yates rosicchiandogli 37”, una prestazione che lo fa balzare al terzo posto in classifica a 52” dalla maglia rossa britannica. Anche se Kruijswijck e, in misura minore, Mas (sesto a 1’06” da Dennis) hanno ridotto il distacco, la crono è finita a favore di Yates (13esimo a 1’28” da Dennis), che vede migliorare la sua classifica di 7” su Valverde (ora secondo a 33”) e molto di più sui tre colombiani della top ten, tutti finiti oltre 25esima posizione nella crono: Quintana 26esimo a 2’10” da Dennis ha perso altri 42” dalla maglia rossa scivolando al quarto posto della generale a 1’15” di distacco; peggio di 9” ha fatto Miguel Angel Lopez, 31esimo all’arrivo e sceso al sesto posto in classifica a 1’34”, scavalcato anche da Mas.

Deludente anche Uran, 28esimo a 2’16” da Dennis, ormai nono in classifica a oltre tre minuti da Yzates. Crono complicata anche per Pinot, trionfatore ai Logos de Covadonga, poco amante delle crono, che ha lasciato sul terreno altri 43” a Yates. La Vuelta non è finita, ci sono fin da oggi nuove montagne e i Pirenei di Andorra ancora da scalare ma per i grimpeur e per Pinot la crono di ieri ha complicato ancor piu una possibile rimonta. Perso nelle retrovie ancora una volta Fabio Aru, staccato di 3’43” da Dennis. Nibali si è classificato 63esimo a 4’02” ma buona notizia in vista del mondiale, il dolore alla schiena è praticamente scomparso.