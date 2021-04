Voltaire: il poema sul disastro di Lisbona del 1755

“Lisbona è distrutta e a Parigi si balla”. questo l’amaro commento di Voltaire scritto il 2 novembre 1755. Era l’indomani del terrificante terremoto di Lisbona nel quale quasi metà della popolazione aveva perduto la vita.

Questo evento colpì l’immaginario di Voltaire, un intellettuale modano, disincantato e alle volte cinico, come un meteorite che cade dallo spazio siderale in uno stagno. Il grande illuminista ne fu sconvolto. Scrisse di getto una composizione poetica, il Poema sul disastro di Lisbona. 234 versi furenti contro la teodicea di Leibniz. Se la prese anche con Pope. Tanto, tanto pessimismo per un uomo dei Lumi

Roba che non piacque a Rousseau, anch’egli ugualmente colpito dalla quella sventura. L’introverso ginevrino scrisse una lunga “noiosa” (a suo stesso dire) lettera a Voltaire motivando le sue “rimostranze” e il suo “dissenso” dal poemetto. Uno scritto, piuttosto velenoso e mellifluamente ossequioso, che a volte richiama lo scrittore oscuro e tenebroso delle Confessioni, tanto quello più solare dei trattati filosofici.

Voltaire si curò poco della critica di Rousseau. Consegnò le sue riflessioni al Candido, ovvero dell’ottimismo. Un romanzo-pamphlet che solo lui poteva scrivere.

Mentre nella Ginestra del Leopardi, anch’egli folgorato dal terremoto di Lisbona, non c’è alcuna luce in fondo al tunnel della storia, nel Candido volterriano c’è una flebile luce. È la luce della modernità.

Nell’ultima riga del romanzo, rispondendo a Pangloss, il teodiceo, il giovane e sempliciotto Candido espone il suo programma di vita “… ciò nonostante bisogna coltivare il nostro giardino” (il faut cultiver notre jardin). Inteso come spazio interiore ed esteriore. Non è forse la stessa cosa dell’epitaffio kantiano “La legge morale dentro di me e il cielo stellato sopra di me?”. E non è forse quello anche il senso del finale di Guerra e Pacequando Pierre Bezuchov, di fronte a tanto male, mormora “eppur Bisogna vivere, bisogna amare, bisogna credere!”.

Poema sul disastro di Lisbona

Traduzione italiana di Francesco Tanini

Poveri umani! e povera terra nostra!

Terribile coacervo di disastri!

Consolatori ognor d’inutili dolori!

Filosofi che osate gridare tutto è bene,

venite a contemplar queste rovine orrende:

muri a pezzi, carni a brandelli e ceneri.

Donne e infanti ammucchiati uno sull’ altro

sotto pezzi di pietre, membra sparse;

centomila feriti che la terra divora,

straziati e insanguinati ma ancor palpitanti,

sepolti dai lor tetti, perdono senza soccorsi,

tra atroci tormenti, le lor misere vite.

Ai lamenti smorzati di voci moribonde,

alla vista pietosa di ceneri fumanti,

direte: è questo l’effetto delle leggi eterne

che a un Dio libero e buono non lasciano la scelta?

Direte, vedendo questi mucchi di vittime:

fu questo il prezzo che Dio fece pagar pei lor peccati?

Quali peccati? Qual colpa han commesso questi infanti

schiacciati e insanguinati sul materno seno?

La Lisbona che fu conobbe maggior vizi

di Parigi e di Londra, immerse nei piaceri?

Lisbona è distrutta e a Parigi si balla.

Tranquilli spettatori, spiriti intrepidi,

dei fratelli morenti assistendo al naufragio

voi ricercate in pace le cause dei disastri;

ma se avvertite i colpi avversi del destino,

divenite più umani e come noi piangete.

Credetemi, allorquando la terra c’inghiotte negli abissi

innocente è il lamento e legittimo il grido:

ovunque avvolti in una crudele sorte,

in furori malvagi e imboscate mortali,

subendo l’attacco di tutti gli Elementi:

compagni dei miei mali, possiamo pur lamentarci.

E’ l’orgoglio, direte, il ripugnante orgoglio

che ci fa dir che il mal poteva esser minore.

Interrogate, orsù, le sponde del mio Tago,

frugate, orsù, fra le macerie insanguinate,

chiedete ai moribondi, in preda a gran terrore,

se è l’orgoglio che grida: “aiutami o cielo!

O ciel, pietà per le miserie umane!”

“Tutto è bene , voi dite, e tutto è necessario”.

Senza questo massacro, senza inghiottir Lisbona,

l’ universo peggior sarebbe dunque stato ?

Siete davvero certi che la causa eterna

che tutto può, che tutto sa, creando per se stessa

non poteva gettarci in questi tristi climi

senza accenderci sotto dei vulcani?

Così limitereste la potenza suprema?

D’esser clemente allor le impedireste?

Non ha forse l’eterno artigian nelle sue mani

Mezzi infiniti adatti ai suoi disegni?

Umilmente vorrei, senza offendere il Signore,

che questo abisso infiammato di zolfo e salnitro,

avesse acceso il fuoco in un deserto;

rispetto Dio, ma amo l’universo.

Se l’uomo osa dolersi di un sì terribile flagello

non è perché è orgoglioso, ahimè, ma sofferente .

I poveri abitanti di queste desolate rive,

tra gli orrendi tormenti sarebber consolati

se qualcun gli dicesse: “Sprofondate e morite tranquilli,

le vostre case per il bene del mondo son distrutte;

altre mani costruiranno altri palazzi;

altra gente avrà i muri che qui oggi vedete cader;

il Nord si arricchirà delle vostre odierne perdite,

i vostri mali d’ oggi sono un ben sul piano generale;

agli occhi di Dio uguali siete ai vili vermicelli

di cui sarete preda nel fondo della fossa”?

Orribile linguaggio per degli infortunati!

Crudeli! Non aggiungete oltraggio al mio dolore!

Non opponete più alla mia angoscia

le immutabili Leggi di Necessità:

questa catena di corpi, di spiriti e di mondi.

O sogni dei sapienti! O abissali chimere!

Dio tiene in man la catena e non è incatenato;

Dalla sua saggia scelta tutto è stabilito:

Egli è libero, giusto e affatto implacabile.

Perché dunque soffriam sotto un Signore equanime?

Ecco il nodo fatal che scioglier si doveva.

Osando negarli guarirete i mali nostri?

Le genti tremebonde sotto una man divina

Del mal che voi negate han cercato il perché.

Se la legge che da sempre governa gli elementi

può far cader le rocce con lo spirar dei venti,

se le querce frondute s’incendian con la folgore,

pur non avvertono i colpi che le atterrano;

ma io vivo, io sento ed il mio cuore oppresso

chiede soccorso al creatore Iddio;

suoi figli, sì, ma nati nel dolore,

tendiam le mani al nostro unico padre.

Il vaso, si sa, non domanda al vasaio:

perchè mi facesti così vil, caduco e grossolano?

Esso non può parlare né pensare:

quest’urna che si forma, che a terra cade in pezzi

dall’artigian non ricevette un cuore

per anelare il bene ed avvertire il male.

Il suo mal, dite voi, è il ben di un altro…

Il mio corpo insanguinato darà vita a mille insetti.

Quando la morte pon fine ai mali che ho sofferto,

un bel conforto è quello di andare in pasto ai vermi!

Squallidi disquisitori delle miserie umane,

anziché consolarmi, le mie pene rendete ancor più amare;

e in voi non vedo che lo sforzo impotente

di indomito ferito che vuol dirsi contento.

Del tutto io non son che un picciol pezzo:

è ver; ma gli animali condannati a vivere,

tutti soggetti ad una stessa legge,

vivono nel dolore e muoion come me.

L’avvoltoio avvinghiata la timida preda

lieto si pasce delle sue carni insanguinate:

tutto sembra andar bene per lui; ma ben presto, a sua volta,

un’aquila dal becco tagliente divora l’avvoltoio.

L’uomo colpisce col piombo micidial l’aquila altera,

finché lui stesso, in battaglia, disteso sulla polvere,

sanguinante e trafitto dai colpi, con altri moribondi,

serve da cibo orrendo agli uccelli rapaci.

Così del Mondo intero tutti i viventi gemono,

nati per il dolor, si dan l’un l’altro morte.

E voi ricomponete, da questo caos fatale,

dal male di ogni essere, la gioia generale?

Quale felicità! o debole e misero mortale!

“Tutto è bene” gridate con stridula voce:

l’universo vi smentisce, e il vostro stesso cuore

cento volte ha smentito il vostro errore.

Elementi, animali, umani tutto è in guerra.

Confessiamolo pure, il male è sulla terra:

la ragione profonda è sconosciuta.

Dall’autor d’ogni ben provenne il male?

È forse il nero Tifone, il barbaro Arimanno

che con legge tirannica al male ci condanna?

La mente non ammette questi mostri odiosi,

che il mondo tremebondo degli antichi aveva fatto Dei.

Ma come concepire un Dio, la bontà stessa,

che prodigò i suoi beni alle creature amate,

che poi versò su loro i mali a piene mani?

Qual occhio penetrar può i suoi profondi fini?

Dall’ Essere Perfetto il mal non poté nascere;

Non può venir da altri, ché solo Dio è Padrone.

Eppure esiste. O tristi verità!

O strano intreccio di contraddizioni!

Un Dio venne a consolar la nostra razza afflitta,

la terra visitò senza cambiarla.

Un sofista arrogante sostien che nol poté;

lo poteva, afferma un altro, ma non l’ha voluto.

Lo vorrà, senza dubbio; ma mentre ragioniamo,

folgori sotterranee inghiottono Lisbona,

e di trenta città disperdon le rovine,

dal greto insanguinato del Tago a Gibilterra.

O l’uom nacque colpevole e la sua razza Iddio punisce;

o il Padrone assoluto del mondo e dello spazio,

senza collera e senza pietà, tranquillo e indifferente,

contempla del suo primo voler gli eterni effetti;

o la materia informe, ribelle al suo padrone,

porta con sé i difetti, com’essa necessari;

o Dio vuol metterci alla prova, ed il mortal soggiorno

altro non è che un misero passaggio al mondo eterno.

Patiamo qui dolori passeggeri;

la morte è un bene che alle nostre miserie pone fine;

ma quando usciremo da quest’orrendo passaggio

chi di noi potrà dir di meritare la felicità?

Quale che sia la nostra decisione, c’è da tremare infatti:

nulla conosciamo e nulla è senza tema.

Muta è Natura e invan la interroghiamo:

ci occorre un Dio che parli all’uomo;

spetta a lui di spiegar l’opera sua,

di consolare il debole e illuminare il saggio.

Al dubbio abbandonato e all’error, senza il suo aiuto,

l’uomo invan cercherà il sostegno di un bastone.

Leibnitz non spiega con quali oscuri fili

nel più ordinato dei possibili universi,

un disordine eterno, un caos di sventure,

al nostro vano piacer dolor reale intrecci;

né mi spiega perchè, come il colpevole, pur l’innocente

debba subire il male senza scampo;

né capisco perché tutto sia bene:

ahimè! come un dottor io son che non sa niente.

Sostien Platone che l’uomo un dì fu alato

col corpo invulnerabile ai colpi mortali;

il dolore, la morte mai si avvicinavano

al suo stato di grazia, così diverso dall’odierno stato!

Si aggrappa, soffre, muore; ciò che nasce è destinato a perire;

Della distruzione la natura è l’impero.

Un debole composto di nervi e di ossa

non può non risentir del turbinìo del mondo;

questo misto di polvere, liquidi e di sangue

fu impastato perché si dissolvesse;

e i pronti sensi di nervi tanto vivi

fur soggetti al dolor che poi gli dà la morte.

È questo che m’insegna la legge di Natura.

Abbandono Platone, respingo Epicuro .

Bayle ne sa più di tutti: lo vado a consultare:

bilancia alla mano, Bayle insegna a dubitare;

saggio e grande abbastanza per non aver sistemi,

li ha tutti distrutti, mettendo in discussione anche se stesso:

in ciò simile al cieco esposto ai Filistei

che cadde sotto i muri abbattuti con sue mani.

Che può dunque lo spirito vedere all’orizzonte?

Nulla: ché il libro del Destin si chiude alla sua vista.

L’uomo, estraneo a se stesso, all’uomo è sconosciuto.

Che sono? dove sono? dove vado? e donde vengo?

Atomi tormentati in questo ammasso di fango,

che la morte inghiotte e la cui sorte è in gioco;

ma atomi pensanti, atomi i cui occhi

guidati dal pensiero han misurato i cieli:

con tutto il nostro essere tendiamo all’infinito,

eppure non riusciamo a conoscere noi stessi .

Questo mondo, teatro dell’orgoglio e dell’errore,

di disgraziati è pieno che credon tutto bene.

Ognun si duole e geme mentre il bene cerca;

nessuno vuol morir, rinascere nemmeno.

Eppur nei giorni destinati al dolore,

le lacrime asciughiamo col piacere;

ma il piacere svanisce e passa come un’ombra,

mentre le pene, le perdite e i rimpianti sono tanti.

Il passato non è che spiacevole ricordo,

oscuro è il presente se non c’è avvenire,

se il nulla sepolcrale distrugge l’io pensante.

Tutto ben sarà un giorno: è questa la speranza;

tutto oggi è bene: è questa l’illusione.

I saggi mi ingannavan, solo Dio ha ragione.

Umile nei miei sospiri, prono nei miei dolori,

non me la prendo con la Provvidenza.

Di men lugubre umor fui visto un tempo

dei dolci piaceri cantar le leggi seducenti.

È cambiato col tempo il mio costume ed in vecchiaia,

partecipe di umana e malintesa debolezza,

cercando un po’ di luce nella notte oscura,

non posso che soffrire senza dir parola.

Una volta un Califfo, alla fin di sua vita,

al Dio che adorava rivolse una preghiera:

“Ti porto, unico Dio, che limiti non hai,

quel che non hai nel tuo potere immenso:

i difetti, i rimpianti, il male e l’ignoranza.”

Ma aggiungere poteva: la speranza.