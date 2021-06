Vino: per l’anteprima Sagrantino doppio tasting, in presenza e a distanza per l’estero

Al via la degustazione di Montefalco Sagrantino Docg 2017 secco e passito e dei vini delle denominazioni Montefalco DOC e Spoleto DOC. Per la stampa resiente all’estero organizzata una spedizione di campioni rappresentativi delle caratteristiche dell’annata nelle varie denominazioni. Introdotti nuovi criteri per la valutazione dell’annata

Doppia modalità quest’anno, causa emergenza Covid-19, per la settima edizione di Anteprima Sagrantino: dal 7 al 9 giugno Montefalco (Perugia) il tasting si svolge in presenza per la stampa nazionale e internazionale presente in Italia, con la degustazione di Montefalco Sagrantino Docg 2017 secco e passito e dei vini delle denominazioni Montefalco DOC e Spoleto DOC delle cantine partecipanti. Per la stampa residente all’estero sono state invece organizzate degustazioni “a distanza” con la spedizione di campioni rappresentativi delle caratteristiche dell’annata nelle varie denominazioni.

Oltre alle degustazioni, cuore di Anteprima Sagrantino, con gli assaggi di Montefalco Sagrantino Docg 2017 secco e passito e delle annate in commercio di Montefalco Bianco Doc, Montefalco Grechetto Doc, Spoleto Doc Trebbiano Spoletino, Spoleto Doc, Trebbiano Spoletino Superiore, Montefalco Rosso Doc, Montefalco Rosso Doc Riserva, tra i momenti in programma dal 7 al 9 giugno ci sono le iniziative in cantina, la presentazione dell’annata 2017 di Montefalco Sagrantino Docg e dell’etichetta celebrativa vincitrice del concorso “Etichetta d’autore 2017”, entrambi in programma martedì 8 giugno presso il Teatro San Filippo Neri (e trasmessi in streaming sui canali social del Consorzio), la finale del concorso “Gran Premio del Sagrantino”, concorso nazionale per sommelier AIS dedicato a degustazioni, abbinamenti, carte dei vini e tutto quello che riguarda la corretta comunicazione del Sagrantino all’interno di un ristorante.

Si continua, inoltre, lungo il percorso avviato lo scorso anno con l’introduzione di nuovi criteri per la valutazione dell’annata. Anche quest’anno, infatti, la valutazione sull’annata sarà espressa in centesimi, sistema che va ad approfondire i singoli parametri che compongono il giudizio complessivo. Continuerà anche il lavoro cominciato lo scorso anno con la nomina di una Commissione esterna composta da giornalisti e sommelier di rilievo nazionale e internazionale per ottenere un giudizio quanto più articolato e puntuale possibile, che affiancherà la Commissione tecnica nell’esame della nuova annata. Non scomparirà, però, la valutazione in stelle, che andrà a comporre il borsino delle vecchie annate, consultabile sul sito del Consorzio alla sezione www.consorziomontefalco.it/valutazione-annate/.

Infine, cresce sempre di più l’interesse verso le denominazioni dei territori di Montefalco e Spoleto anche tra gli operatori di settore; date le limitazioni attualmente in vigore, sono allo studio novità dedicate agli addetti ai lavori, con iniziative esclusive da tenersi nei prossimi mesi. Sul sito https://www.consorziomontefalco.it/anteprima-sagrantino/ tutte le informazioni sull’edizione.

Aziende partecipanti

Adanti

Agricola Mevante

Antonelli San Marco

Arnaldo Caprai

Benedetti e Grigi

Bocale

Briziarelli

Colle Ciocco

Còlpetrone – Tenute del Cerro

Di Filippo

Fattoria Colleallodole

Fattoria Colsanto

Fattoria Le Mura Saracene Goretti

F.lli Pardi

Ilaria Cocco

La Veneranda

Le Cimate

Le Thadee

Luca Di Tomaso

Lungarotti

Montioni

Moretti Omero

Ninni

Perticaia

Plani Arche

Romanelli

Scacciadiavoli

Tabarrini

Tenuta Alzatura – Cecchi

Tenuta Bellafonte

Tenuta Colfalco

Tenuta di Saragano

Tenute Baldo

Tenute Lunelli – Castelbuono

Terre de la Custodia

Terre de Trinci

Terre di San Felice

Tudernum

Valdangius