Vino: l’Italia presente da protagonista al Prowein 2023 di marzo, la più importante vetrina enologica mondiale

Il Belpaase presente in grande stile alla Messe di Dusserdolf, la più grande ed importante fiera mondiale del vino e delle bevande alcoliche del mondo, con 1750 distributori. Più della Francia. L’appuntamento da domenica 19 a martedì 21 marzo

Conto alla rovescia per Prowein 2023, la più grande ed importante fiera mondiale del vino e delle bevande alcoliche che aprirà i suoi battenti a Düsseldorf da domenica 19 a martedì 21 marzo. Tredici padiglioni della fiera accoglieranno più di 6000 espositori da oltre 60 Paesi in rappresentanza di 400 terroir da tutti i continenti e con un pubblico selezionato di operatori che potranno contare sulle migliori condizioni per fare business e per approfondire la propria conoscenza sulle più importanti tendenze che caratterizzano il settore vino e liquori.

“Lavoriamo da sempre con l’obiettivo di potenziare quella che molti addetti ai lavori definiscono la più efficiente piattaforma di affari al mondo per quello che concerne wine&spirits – spiega Michael Degen, Executive Director di Prowein, e la crescita continua ed esponenziale della fiera dimostra la validità del nostro operato”.

L’Italia alla fiera di Dusserdolf: con oltre 1.750 operatori, batte anche la Francia

L’Italia avrà un ruolo da protagonista assoluto alla fiera di Dusserdolf: con oltre 1.750 operatori previsti, si pone saldamente al primo posto per rappresentatività, unico Paese presenti in ben 3 padiglioni, davanti alla Francia. Un vero e proprio dream team che non vede schierati soltanto nomi più importanti del gotha vinicolo nazionale ma anche istituzioni e realtà territoriali in grado di raccontare l’Italia del vino, con la novità della presenza dell’ICE con uno stand interregionale.

“Il tutto in un contesto dall’ampio respiro internazionale – sottolinea ancora Michael Degen – dove business, tendenze e novità si fonderanno in un unico mix. Con centinaia di degustazioni, incontri a tema, approfondimenti in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ospiti della Messe.

Il brand Prowein ha assunto infatti una straordinaria rilevanza in tutti i continenti, grazie ai suoi eventi satellite internazionali come ProWine Shanghai, ProWine Singapore, ProWine Hong Kong, ProWine Mumbai e ProWine Sao Paulo e, membro più giovane della famiglia, ProWine Tokyo.

In attesa della tre giorni di marzo i professionisti internazionali del settore vinicolo e delle bevande alcoliche possono avere una panoramica dell’offerta globale del settore, che li attenderà a Düsseldorf, Sul sito www.prowein.com, sono presenti tutti i protagonisti “Who-is-Who” del settore, 365 giorni all’anno. Questa banca dati contiene i dati principali di oltre 6.000 espositori provenienti da circa 60 paesi dove si possono trovare i profili e le informazioni aziendali, le notizie sui prodotti e sui viticoltori, le partecipazioni collettive, gli importatori e gli esportatori, i fornitori di bevande alcoliche e birra artigianale.

In tredici padiglioni fieristici, i visitatori troveranno un’offerta di prodotti ben strutturata. L’offerta presentata in questo modo, insieme ai corridoi extra- larghi, consente una rapida panoramica ed una visita alla fiera senza stress. La gamma dei prodotti esposti si articola come segue: Italia: Padiglioni 15, 16 e 17; Argentina, Cile, Uruguay ed altre nazioni d’oltremare: Padiglioni 13 e 14; Australia, California, Sud Africa ed altre nazioni d’oltremare: Padiglione 14; Germania: Padiglioni 1 e 4; Francia: Padiglioni 9 e 10; Grecia: Padiglione 1; Giappone: Padiglione 14; Europa Centrale ed Orientale: Padiglione 12; Austria: Padiglione 5; Portogallo: Padiglione 12; Spagna: Padiglione 11; Alcolici: Padiglione 13; Trendshow “same but different”: Padiglione 7.0

Quest’anno in calendario debutti importanti come quello di Seite 2 von “World of Zero”: focus sul tema sempre più attuale dei vini analcolici; e conferme come “Same but Different”, dedicato alle bevande alcoliche artigianali come birra e sidro, e ancora l’“Urban Gastronomy Lounge” con un gruppo selezionato di ristoratori che darà vita a performance che andranno in diretta streaming in tutto il mondo”.