Vino: debutta Summa, la “Borgogna” superleggera e green

Pesa solo 450 grammi e consente di ridurre il consumo di vetro. Clemens Lageder, viticoltore, titolare dell’azienda altoatesina sempre attenta al mondo green ha deciso di non brevettarla “in

modo che molti viticoltori siano motivati ad adottarla”

Arriva la bottiglia “borgogna” superleggera per vini di alta qualità.

Pesa soltanto 450 grammi e consente di ridurre il consumo di vetro con un importante

risparmio per l’ambiente. Nasce in casa Alois Lageder, la Tenuta altoatesina

storicamente “green” dove con le nuove annate, i vini appariranno nella nuova bottiglia.

A Magrè il percorso verso l’utilizzo di bottiglie più leggere inizia nel 2013, quando dai

750g si passa ai 650g. La nuova bottiglia di Borgogna rimane robusta e garantisce una

qualità elevata e costante. Con questa innovazione Lageder riduce il suo consumo di

vetro da 512 tonnellate a 425 tonnellate. Per un totale di 87 tonnellate (17%) in meno

di vetro prodotto e trasportato ogni anno. Importante anche il risparmio per l’ambiente

in termini di emissioni di CO2 e infine questo minor peso delle bottiglie si riflette anche

sul trasporto.

” Certo, ci sono già bottiglie leggere sul mercato, ma difficilmente c’è una bottiglia di

Borgogna che sia così leggera e che soddisfi ancora le esigenze di un vino di qualità.

Stranamente, molte persone sono tuttora dell’opinione, che un vino di valore debba

essere dotato di una bottiglia pesante”, dice Alois Clemens Lageder. ”La bottiglia ha

anche un nome. Si chiama Summa e abbiamo preso la decisione di non brevettarla, in

modo che molti viticoltori siano motivati ad adottarla”, aggiunge Helena Lageder,

responsabile della comunicazione e del marketing nell’azienda di famiglia.

In futuro, tutti i vini saranno imbottigliati nella bottiglia leggera di Borgogna, ad

eccezione di MCMLVII Merlot, LÖWENGANG Cabernet e COR RÖMIGBERG Cabernet

Sauvignon, che saranno invece presentati in una bottiglia bordolese sempre da 450

grammi. Il vetro è uno dei migliori materiali riutilizzabili grazie alla sua alta riciclabilità.

Tuttavia, la produzione del vetro è uno dei processi che prevede un grande impiego di

energia. Una riduzione nella produzione ha quindi effetti ambientali positivi grazie a un

minor uso di gas o petrolio – i due combustibili per la fusione – e minori emissioni di

CO2 legate all’energia. Il vetro è fatto di sabbia, cenere, soda e calcare. Produrre meno

vetro, perciò, significa dover estrarre meno materie prime, il che porta alla conservazione

delle risorse. Con questa innovazione, la Tenuta ribadisce la sua filosofia

aziendale: comprensione olistica della natura, creatività e amore per la sperimentazione.

“Oltre a questo progetto, ci sono altri punti sui quali stiamo lavorando. Uno dei nostri

obiettivi è quello di aumentare al massimo i passaggi sostenibili all’interno della nostra

azienda e assicurarci della loro trasparenza verso l’amante del vino. Abbiamo ottenuto

molto, ma abbiamo ancora molto da fare“, conclude Helena Lageder. Oltre al lavoro

intenso sulla qualità e sullo stile dei vini, l’azienda vinicola Alois Lageder da sempre

investe sull’utilizzo di elementi sostenibili nell‘intero processo: dalla vigna al

consumatore. Inoltre, ”da due anni i nostri vini sono dotati di un’elegante carta e di

sughero naturale. Facciamo a meno di una capsula o di un tappo a vite per la chiusura

della bottiglia, perciò lavoriamo completamente senza metallo e altri materiali difficili da

riciclare”, dice Helena Lageder.