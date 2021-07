Vino: ai Decanter Awards 2021 sette vini Italiani fra i primi cinquanta al mondo

Su oltre 18.000 vini degustati solo 50 hanno ottenuto la qualifica “Best in Show” e l’Italia con 7 vini ha conquistato una onorevolissima terza posizione. L’elenco di tutti i vini premiati. I sette campioni mondiali italiani, L’elenco delle 36 medaglie di platino conquistate di vini italiani

L’Italia ha conquistato un onorevolissimo terzo podio ai Decanter World Wine Awards 2021 riuscendo a piazzare ben sette vini nella prestigiosa classifica. Grande successo ha riportato la Francia che si è piazzata prima con 15 vini, seguita dalla Spagna con nove.

Una gara di grandi numeri quella dei Decanter World Wine Awards 2021 con 18.094 vini degustati provenienti da 56 paesi. Ma solo 50, ovvero lo 0,28% del totale, in rappresentanza di 17 paesi hanno ricevuto la prestigiosa medaglia Best in Show.

Fra le sette medaglie Best in Show assegnate all’Italia, c’è da segnalare una prima vittoria in assoluto per un Prosecco di Valdobbiadene 47/87 Rive Di Vidor Extra Dry 2019 di Castello e per un vino bianco friulano, Stare Brajde ‘Collio’ 2019 della cantina Muzic. Gli altri vini italiani nella importante classifica: Fuocoallegro Piedirosso 2019, di Casa Setaro; Barolo, Piedmont 2016 di Diego Morra, Monvigliero; Brunello di Montalcino di Castiglion del Bosco, 2016; Derthona Timorasso, Colli Tortonesi, Piedmont di Broglia, 2018 e la Riserva, Carmignano 2013 Vin Santo di Capezzana

Una sorpresa è venuta dai vini francesi. Sebbene regioni di grande tradizione vinicola come Champagne, Bordeaux, Borgogna e Rodano siano ben rappresentate nella classifica DWWA 2021 una prima medaglia Best in Show è andata un ’Vin Jaune ‘, una specialità della regione del Giura della Francia orientale, per Domaine Berthet-Bondet, Château-Chalon 2013.

I Decanter World Wine Awards sono uno fra i più prestigiosi premi internazionali del mondo del vino. Ogni anno i produttori sono invitati ad inviare i propri vini e fornire i relativi dettagli tecnici, il prezzo e la disponibilità di rivenditori. Il magazzino Decanter riceve quattro bottiglie di ciascun vino, le registra, classifica e codifica in base al paese ed alla regione di provenienza.

I vini vengono organizzati per la degustazione in base al paese e la regione di provenienza, il colore, il vitigno, lo stile, l’annata ed il prezzo. In questo modo si assicura che ogni vino sia inserito e giudicato nella giusta categoria.

L’evento DWWA annovera giudici provenienti da tutto il mondo, compresi Master of Wine e Master Sommelier, autorevoli esperti nel proprio settore. La degustazione viene suddivisa in categorie, partendo da una classificazione per regione.

Ogni giudice assaggia ogni vino autonomamente, conoscendone la regione di origine, lo stile e la fascia di prezzo, ma non il produttore né il marchio. Confrontano poi le rispettive note di degustazione per prendere una decisione unanime sulla medaglia da assegnare a ciascun vino.

Oltre ai “Best in Show“, sono stati assegnate anche 179 medaglie “Platinum“, 635 “Gold“, 5.607 “Silver” e 8.321 “Bronze“.

L’elenco delle 36 medaglie di “Platino” conquistate dai vini Italiani è riportato più sotto.

DWWA 2021 Best in Show wines

Argentina

Catena Zapata, Nicasia Vineyard Malbec, Paraje Altamira, Mendoza 2019

Australia

Calabria, The Iconic Shiraz, Barossa Valley, South Australia 2018

Fermoy Estate, Reserve Chardonnay, Margaret River, Western Australia 2019

Canada

Hidden Bench, Felseck Vineyard Chardonnay, Beamsville Bench, Ontario – Niagara Peninsula 2018

Chile

La Causa, Cinsault-País-Carignan, Itata Valley 2019

France

Legras & Haas, L.T.S. Blanc de Blancs Grand Cru, Champagne 2008

Charles Heidsieck, Rosé Réserve, Champagne NV

Domaine Berthet-Bondet, Château-Chalon, Jura 2013

Domaine Christian Moreau, Valmur, Chablis Grand Cru, Burgundy 2019

Albert Bichot, Domaine du Clos Frantin Les Malconsorts , Vosne-Romanée 1er Cru, Burgundy 2019

Château de Meursault, Clos des Epenots, Pommard 1er Cru, Burgundy 2019

Xavier Mourier, Domaine de Pierre Blanche Résurgence, Condrieu, Rhône 2019

Janicot Vignobles, Domaine de Meriguet, Cahors, Southwest France 2018

Mas de la Séranne, Antonin et Louis, Languedoc Terrasses du Larzac, Languedoc-Roussillon 2018

Château de la Chapelle, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux 2018

Château Croix des Rouzes, Pomerol, Bordeaux 2018

Château Pierre-Bise, Savennières-Roche aux Moines, Loire 2018

Domaine Charles Gonnet, Vin de Savoie Chignin-Bergeron, Savoie 2020

LePlan-Vermeersch, RS, Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu, Rhône 2020

Domaine Ray-Jane, Bandol, Provence 2020

Germany

Fritz Wassmer, Schlossberg Staufen Chardonnay, Baden 2018

Weingut Kreuzberg, Devonschiefer R Reserve Spätburgunder, Ahr 2018

Georgia

Kakhuri Gvinis Marani, Qvevri Cabernet-Saperavi, Kakheti 2019

Greece

Tselepos, Canava Chrissou, Laoudia, Single Vineyard, Santorini, Aegean Islands 2018

Hungary

St. Andrea, Nagy-Eged Dűlő Grand Superior , Egri Bikavér, Eger 2017

Italy

Castello, 47/87 Rive Di Vidor Extra Dry, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore Rive, Veneto 2019

Casa Setaro, Fuocoallegro Piedirosso, Vesuvio, Campania 2019

Diego Morra, Monvigliero, Barolo, Piedmont 2016

Castiglion del Bosco, Brunello di Montalcino, Tuscany 2016

Muzic, Stare Brajde, Collio, Friuli-Venezia Giulia 2019

Broglia, Derthona Timorasso, Colli Tortonesi, Piedmont 2018

Capezzana, Riserva, Carmignano Vin Santo, Tuscany 2013

New Zealand

Tohu, Whenua Matua Chardonnay , Upper Moutere, Nelson 2018

Portugal

Gandarada, Dão 2019

Soalheiro, Primeiras Vinhas Alvarinho, Monção e Melgaço, Vinho Verde 2019

Henriques & Henriques, 20 Year Old Verdelho, Madeira NV

South Africa

Cederberg, Five Generations Cabernet Sauvignon, Cederberg 2018

Spain

Hacienda López de Haro, Classica, Gran Reserva, Rioja 2004

Real Agrado, Las Planas Viura, Reserva, Rioja 2016

Cuesta Del Herrero, Finca Aylés, Aylés 2020

Mar de Ons, Albariño, Rías Baixas 2020

Matilda Nieves, Mencía, Ribeira Sacra 2020

Scala Dei, Heretge Carinyena, Priorat 2017

Familia Torres, Grans Muralles, Conca de Barberà 2017

La Conreria d’Scala Dei, Voltons, Priorat 2017

Osborne, Solera AOS Rare, Amontillado, Sherry NV

Switzerland

St. Jodern Kellerei, Heida Barrique, Wallis, Valais, Switzerland, 2018

United Kingdom

Squerryes, Late Disgorged Brut, Kent 2011

United States

Trefethen, Cabernet Sauvignon, Oak Knoll District of Napa Valley, California 2018

Hahn Family Wines, Lucienne Smith Vineyard Pinot Noir, Santa Lucia Highlands, California 2018

Medaglie di Platino conquistate dai vini italiani

Brunello di Montalcino Jacopus di La Togata

Passito di Pantelleria Ben Ryé di Donnafugata

Laudàri Chardonnay di Cristo di Campobello

Brunello di Montalcino Cupio di Pinino

Quintessenz Passito di Cantina Kaltern

Barolo Coste di Rose di Marchesi di Barolo

Amarone della Valpolicella Classico Riserva La Mattonara di Zýmē

Petrucci Anfiteatro di Podere Forte

Barbaresco Santo Stefano Albesani di Castello di Nieve

Brunello di Montalcino di I Vini di Milena

Largiller di Cantina Toblino

Chianti Classico Riserva Pellegrini Della Seta di Terra di Seta

Brunello di Montalcino Vigna Loreto di Mastrojanni

Pg40 di La Spia

Amarone della Valpolicella Riserva Armando Gianolli Ciliegio di La Collina dei Ciliegi

Festa Norìa di Cantina Santadi

Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry di Andreola

Cavagino Vermentino di Lunae Bosoni

Taurasi di Terre di Petrara

Recioto della Valpolicella Classico Monte Marognin di Franchini

Amarone della Valpolicella di La Giuva

Brunello di Montalcino di Argiano

Amarone della Valpolicella Torre del Falasco di Cantina Valpantena

Chianti Classico Gran Selezione di Cinciano

Brunello di Montalcino Riserva di Padelletti

Franciacorta Fuoriserie N.06 Rosé Brut di Cabochon

Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36 di Castello di Fonterutoli

Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano di Cantine Belisario

Acciaiolo di Castello di Albola

Vin Santo del Chianti Classico di Castello di Cacchiano

Sauvignon di Lafóa

Amarone della Valpolicella Pagus Bisano Cantina di Verona

Amarone della Valpolicella Classico di Scriani

Brunello di Montalcino di Lisini

Sarticola Vermentino di Cantina Federici

Vin Santo del Chianti Riserva di Castello di Oliveto