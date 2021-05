Vini rosati ultima moda: i migliori 50 top d’italia nella guida on-line

E’ Il Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2019 di Valentini il miglior fermo d’Italia 2021. Mentre fra le bollicine rosé si è classificato l’ “Annamaria Clementi” Franciacorta Rosé Riserva. Al Sud il primato dei fermi, per le bollicine vince il Nord

L’ELENCO DI TUTTI I VINI PREMIATI NELLE DUE CATEGORIE

Il vino rosato conquista sempre più le scene enologiche italiane e internazionali. In attesa di conoscere i migliori vini rosati del mondo con i Mondiali che si svolgeranno preliminarmente a L’Aquila dal 4 al 6 giugno, arriva la classifica quelli italiani. Il Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2019 di Valentini e l’ “Annamaria Clementi” Franciacorta Rosé Riserva Extra Brut DOCG 2011 di Ca’ del Bosco sono rispettivamente il migliore vino rosato fermo e la migliore bollicina rosé d’Italia del 2021. Ad affermarlo è 50 Top Italy Rosé, neonata guida on-line curata da Adele Elisabetta Granieri e Chiara Giorleo sotto il marchio 50 Top, progetto editoriale che negli ultimi anni ha raccolto grande consenso grazie alle classifiche sul mondo delle pizzerie e della ristorazione. Successo dovuto anche ai criteri di valutazione che ormai rappresentano una sorta di marchio di fabbrica che contraddistingue tutte le guide targate 50 Top.

La cerimonia di premiazione, condotta dalla wine influencer di Vino.tv Chiara Giannotti, si è svolta on-line dall’isola di Procida, capitale italiana della cultura 2022.

Sul podio, per la categoria dei vini fermi, dietro all’iconica etichetta firmata Valentini, si sono posizionati il “Syrah Rosa” Toscana Rosato IGT 2020 di Stefano Amerighi e il “Grayasusi” (Etichetta Argento) Calabria Rosato IGT 2020 dell’azienda Ceraudo. Mentre, tra le bollicine, alle spalle del capolavoro prodotto da Ca’ del Bosco, si sono piazzati il “Giulio Ferrari” Riserva del Fondatore Trento Doc Rosé Extra Brut 2008 di Ferrari e il “Farfalla” Noir Collection Rosé Spumante M.C. Extra Brut della cantina Ballabio.

Diversi inoltre i premi speciali assegnati. Il DS Glass Award Cantina dell’Anno 2021 è andato all’azienda Letrari, in classifica con il suo Trento Doc Talento Rosé Brut 2018 (al 7° posto tra le bollicine). L’Oleandri Resort Award Novità dell’Anno 2021 al Prosecco Rosé Treviso Doc Brut di Ca’ di Rajo. Il Comune di Procida Award Benemerito del Rosato 2021 al “Five Roses Anniversario” Salento Rosato IGT 2020 di Leone De Castris. Il Vinolok Award Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2021 al Franciacorta Rosé Docg Extra Brut 2016 di Barone Pizzini. DS Glass Award Comunicazione Innovativa 2021 al “Rosa – Dolce&Gabbana Limited Edition” Sicilia Rosato DOC 2020 di Donnafugata. Infine il Vinolok Award Best Design 2021, andato al “Vetere” Paestum Rosato IGP 2020 di San Salvatore.

Un riconoscimento che merita una menzione a parte, in quanto quello del design è un fattore decisivo nel successo di un vino, in particolar modo proprio nei rosati. Per questo motivo ad assegnarlo è stata una speciale giuria composta da tre importanti esperti in materia: Vincenzo Russo (PhD e Coordinatore Centro di Ricerca di Neuromarketing Università IULM), Cesare Cunaccia (Writer journalist e brand consultant) e Giampiero Panepinto (architetto). Ai quali è stato anche affidato il compito di valutare l’aspetto design delle etichette in concorso contribuendo con il loro giudizio al punteggio finale.

La grande novità del mondo enoico è sicuramente quella del Prosecco Rosé DOC. Il Pinot nero va a far coppia con la Glera, aggiungendo tutto il fascino delle nuance rosa al già irresistibile appeal dell’italian style e dando vita a un prodotto pronto a invadere i mercati internazionali.

A essere rappresentato però dalle 100 etichette totali presenti nelle due classifiche è tutto il territorio nazionale, con una netta differenza tra la provenienza dei vini fermi e quella delle bollicine. Nel primo caso infatti la maggior parte delle aziende ha sede nel Centro-Sud e in particolare negli areali che storicamente si dedicano alla produzione di rosati. Puglia e Sicilia in primis (presenti entrambe con 8 etichette), poi Calabria (7), Campania (6), Abruzzo (5), Toscana e Piemonte (3), Alto-Adige, Veneto e Lombardia (2), Basilicata, Umbria, Liguria e Friuli Venezia Giulia (1). Nella fattispecie delle bollicine invece a dominare è il Nord, con le sue rinomate denominazioni spumantistiche: Lombardia (con 15 vini provenienti tutti dalla Franciacorta e dall’Oltrepò Pavese), Trentino (12, tutti Trento DOC), Piemonte (8, in prevalenza Alta Langa), Veneto (7, come detto con la novità del Prosecco Rosé), poi Emilia Romagna e Sicilia (3), Puglia (2).

“Il livello complessivo – sottolineano le due curatrici – è sicuramente molto alto in entrambe le categorie. Quello dei rosati è un settore in forte crescita, che negli ultimi anni ha fatto registrare dei volumi di vendita molto interessanti. Una tipologia che, malgrado venga spesso sottovalutata dalla critica ufficiale, gode di particolare appeal nella fascia dei consumatori medi, uscendo così dalla cerchia degli eno-appassionati. Ecco il perché di questa nuova guida che, come tutti i progetti facenti parte del marchio 50 Top, vuole rivolgersi in modo diretto agli acquirenti ed essere di fruibilità immediata per i lettori”.

Di seguito le due classifiche complete e l’elenco dei premi speciali.

50 Top Italy Rosé – Vini Fermi 2021

1 Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2019 – Valentini

2 “Syrah Rosa” Toscana Rosato IGT 2020 – Stefano Amerighi

3 “Grayasusi” (Etichetta Argento) Calabria Rosato IGT 2020 – Ceraudo

4 Terre Siciliane Rosato IGT 2019 – Bonavita

5 “Rosé d’Amour” Vino Rosato – Possa

6 “Piè delle Vigne” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2018 – Cataldi Madonna

7 Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2020 – Tiberio

8 “JeT” Toscana Rosato IGT 2020 – Castello di Montepò

9 Cirò Rosato DOC 2020 – Cataldo Calabretta Viticoltore

10 “Five Roses Anniversario” Salento Rosato IGT 2020 – Leone De Castris

11 “Pellerosa” Roccamonfina Aglianico IGT 2019 – I Cacciagalli

12 “Millemetri” Etna Rosato DOC 2017 – Feudo Cavaliere

13 “Chakra Rosato” Puglia Primitivo Rosato IGT 2020 – Giovanni Aiello enologo per amore

14 “Grecu di Livanti” Sicilia Rosato DOC 2019 – Feudo Disisa

15 Langhe Rosato DOC 2020 – Trediberri

16 “Rosato delle Ripalte” Costa Toscana Rosato IGT 2020 – Tenuta delle Ripalte

17 “Getis” Costa d’Amalfi Tramonti Rosato DOC 2019 – Reale

18 Calabria Rosato IGP 2020 – ‘A Vita

19 Cerasuolo D’Abruzzo DOC 2019 – Valle Reale

20 “Mjère” Salento Rosato IGT 2020 – Michele Calò

21 Alto Adige Lagrein Kretzer DOC 2020 – Cantina Convento Muri – Gries

22 “Rosammare” Terre Siciliane Rosato IGT 2020 – Barraco

23 “Keya” Bardolino Chiaretto Classico DOC 2020 – GUERRIERI RIZZARDI

24 “ED” Costa d’Amalfi Rosato DOC 2020 – Tenuta San Francesco

25 Cirò Rosato DOC 2020 – Scala

26 “Maschitano Rosato” Basilicata IGT 2019 – Musto Carmelitano

27 “Arì” Etna Rosato DOC 2019 – Tenute Mannino di Plachi

28 “299” Rosato In Anfora – Forti del Vento

29 Alto Adige Lagrein Rosé DOC 2020 – Cantina Tramin

30 “Ondarosa” Puglia IGT 2020 – Amastuola

31 “Rosa – Dolce&Gabbana Limited Edition” Sicilia Rosato DOC 2020 – Donnafugata

32 “Nasciolo” Umbria Rosato IGT 2020 – Annesanti

33 “Clâr Delune” Friuli Grave Rosato DOC 2020 – Piera Martellozzo

34 Aglianico del Taburno Rosato DOCG 2020 – Fontanavecchia

35 Bardolino Chiaretto Classico DOC 2020 – Vigneti Villabella

36 “Madamarosè” Sicilia Syrah DOC 2020 – Tasca d’Almerita, Tenuta Sallier de La Tour

37 “Idea Rosa di Primitivo” Puglia IGT 2020 – Varvaglione

38 Rosa del Golfo Salento Rosato IGT 2020 – Rosa del Golfo

39 “RosaMara” Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto DOC 2020 – Costaripa, Mattia Vezzola

40 “Il Marinetto” Calabria Rosato IGT 2020 – Sergio Arcuri

41 “Giusi” Cerasuolo D’Abruzzo DOC 2020 – Terraviva

42 “Preafète” Valtènesi Chiaretto DOC 2019 – Podere dei Folli

43 “Celeste” Calabria Rosato IGT 2020 – Cantine Benvenuto

44 “Libertà” Piemonte IGT 2019 – Vigneti Massa

45 “Don Pietro” Terre Siciliane IGT 2019 – Dei Principi di Spadafora

46 “Girofle” Salento Rosato IGP 2020 – Garofano Vigneti e Cantine

47 “Munazei” Lacryma Christi del Vesuvio Rosato DOC 2020 – Casa Setaro

48 “Vetere” Paestum Rosato IGP 2020 – San Salvatore

49 “Terre Lontane” Calabria Rosato IGT 2020 – Librandi

50 “EstRosa” Murgia Primitivo Rosato IGT 2020 – Pietraventosa

50 Top Italy Rosé – Bollicine 2021

1 “Annamaria Clementi” Franciacorta Rosé Riserva Extra Brut Docg 2011 – Ca’ del Bosco

2 “Giulio Ferrari” Riserva del Fondatore Trento Doc Rosé Extra Brut 2008 – Ferrari

3 “Farfalla” Noir Collection Rosé Spumante M.C. Extra Brut – Ballabio

4 “Oudeis” Rosé de Saignée Alta Langa Rosé Docg Brut 2017 – Enrico Serafino

5 “Il Mattaglio” Rosé Spumante M.C. Brut – Cantina della Volta

6 Trento Doc Rosé Extra Brut 2016 – Moser

7 Trento Doc Talento Rosé Brut 2018 – Letrari

8 “Parosé” Franciacorta Rosé Docg Pas Dosé 2015 – Il Mosnel

9 “’61 Nature Rosé” Franciacorta Rosé Docg Dosaggio Zero 2013 – Berlucchi

10 “Mariella” Franciacorta Riserva Rosé Docg Dosaggio Zero 2014 – Contadi Castaldi

11 “Zero de Saignée” Alta Langa Rosé Riserva Docg Pas Dosé 2015 – Enrico Serafino

12 “For England” Alta Langa Rosé Docg Pas Dosé 2016 – Contratto

13 “Mecco” Spumante M.C. Rosé Dosaggio Zero 2015 – Cantina del Signore

14 Franciacorta Rosé Docg Brut 2016 – Bellavista

15 “Saignée della Rocca” Oltrepò Pavese Docg Pinot Nero M.C. Rosé Brut – Conte Vistarino

16 “1673” Rosé Trento Doc Brut 2014 – Cesarini Sforza

17 “Montecérésino” Rosé Oltrepò Pavese M.C. Docg Brut 2014 – Travaglino

18 Trento Doc Rosé Brut – Abate Nero

19 “Piancastello” Rosé Trento Doc Riserva Brut 2015 – Endrizzi

20 “Riserva della Famiglia” Oltrepò Pavese Rosé M.C. Pinot Nero Docg Pas Dosé 2013 – Calatroni

21 Franciacorta Rosé Docg Brut – Mirabella

22 “Altinum” Trento Doc Rosé Brut – Cantina Aldeno

23 Alta Langa Rosé Riserva Brut 2015 – Colombo

24 Franciacorta Rosé Docg Extra Brut 2016 – Barone Pizzini

25 “N” Rosé de Noirs Spumante M.C. Brut 2016 – Deltetto

26 “Cavaliere Nero” Trento Doc Rosé Riserva Extra Brut 2013 – Revì

27 Lambrusco di Sorbara Spumante Doc M.C. Brut 2015 – Cantina della Volta

28 Prosecco Rosé Treviso Doc Brut – Ca’ di Rajo

29 “Caterina di Plachi” Etna Spumante Doc Rosé M.C. Brut 2017 – Tenute Mannino di Plachi

30 “Molinàr” Spumante M.C. Rosé Extra Brut 2016 – Pojer e Sandri

31 Oltrepò Pavese Docg Cruasé Pinot Nero M.C. Rosé Brut – Tenuta Mazzolino

32 “600Uno” Trento Doc Rosé Brut – Concilio

33 Oltrepò Pavese Docg Pinot Nero M.C. Rosé Brut 2013 – Castello di Cigognola

34 Spumante M.C. Rosé Brut 2015 – Parusso

35 Prosecco Rosé Doc Brut 2020 – Bosco del Merlo

36 “Rito” Lambrusco di Sorbara Dop – Zucchi

37 “Ancestrale” Alta Langa Rosé Docg 2014 – Borgo Moncalvo

38 Trento Doc Rosé Brut – Altemasi

39 Spumante M.C. Brut Rosé – D’Araprì

40 Spumante Rosé M.C. Brut 2016 – Donnafugata

41 Incrocio Manzoni 13.0.25 Rosé Extra Brut – Dotta

42 “Jeio” Prosecco Rosé Doc Brut 2020 – Bisol

43 Trento Doc Rosé Brut 2017 – Pisoni

44 Franciacorta Docg Rosé Brut 2016 – Le Marchesine

45 Prosecco Rosé Treviso Doc Brut 2020 – Sorelle Bronca

46 “Simona Natale” Spumante M.C. Dosaggio Zero 2016 – Gianfranco Fino

47 Franciacorta Rosé Docg Brut – Castello Bonomi

48 Prosecco Rosé Doc Brut 2020 – Paladin

49 “Nero 21” Spumante Rosé M.C. Nero d’Avola Sicilia Dop – Coppola 1971

50 Prosecco Rosé Doc Brut 2020 – Masottina

50 Top Italy Rosé – Special Awards 2021

Benemerito del Rosato 2021 – Comune di Procida Award

“Five Roses Anniversario” Salento Rosato IGT 2020 – Leone De Castris

Best Design 2021 – Vinolok Award

“Vetere” Paestum Rosato IGP 2020 – San Salvatore

Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2021 – Vinolok Award

Franciacorta Rosé Docg Extra Brut 2016 – Barone Pizzini

Comunicazione Innovativa 2021 – DS Glass Award

“Rosa – Dolce&Gabbana Limited Edition” Sicilia Rosato DOC 2020 – Donnafugata

Novità dell’Anno 2021 – Oleandri Resort Award

Prosecco Rosé Treviso Doc Brut – Ca’ di Rajo

Cantina dell’Anno 2021 – DS Glass Award

Trento Doc Talento Rosé Brut 2018 – Letrari