Vini: dieci giorni per fare la conoscenza del Teroldego Rotaliano, vino dai tanti volti

Al via la XXX edizione di “Aspettando settembre rotaliano”. Più di 20 gli appuntamenti attraverso visite in cantina, degustazioni, cene a tema aperitivi, proposte enogastronomiche, trekking fra i vigneti e proposte vacanza, oltre alle immancabili “Esperienze di gusto” con il coinvolgimento di oltre cinquanta soci dell’Associazione trentina su tutto il territorio provinciale.

Un calendario di 25 appuntamenti che mirano a far conoscere e apprezzare il principe dei vini trentini dentro e fuori la Piana Rotaliana, dall’Altopiano della Paganella alla Vallagarina, dal Lago di Garda all’Altopiano di Pinè, fino alla Valsugana, passando per la città di Trento. Sono più di 20 gli appuntamenti attraverso visite in cantina, degustazioni, cene a tema aperitivi, proposte enogastronomiche e proposte vacanza, oltre alle immancabili “Esperienze di gusto” grazie al coinvolgimento di oltre cinquanta soci dell’Associazione trentina su tutto il territorio provinciale, che animano la XXX edizione di “Aspettando Settembre Rotaliano – Alla scoperta del Teroldego”, in programma da oggi fino al 26 settembre.

Il “via”, come consueto, con la Proposta Roccabruna Speciale Teroldego che oggi e domani e dal 23 al 25 settembre, dalle 17.00 alle 22.00 darà l’opportunità di effettuare assaggi di diverse etichette di Teroldego Rotaliano e di grappa di Teroldego tra le splendide sale e l’ampio cortile all’aperto di Palazzo Roccabruna-Enoteca Provinciale del Trentino di Trento. Allle 20.30 presso la corte di Palazzo Martini a Mezzocorona, è invece in programma una degustazione speciale di 10 etichette di Teroldego Rotaliano dal titolo Un grande vino dai tanti volti, a cura di ONAV – Sezione di Trento. Tra i vini in degustazione, quello di Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach, Azienda Agricola Donati Marco, Azienda Agricola Zeni Roberto, Cantina Endrizzi, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Cantine Mezzacorona, Dorigati, Gaierhof Azienda Vinicola, redondèl piccola azienda agricola.

Sul fronte delle Esperienze di gusto, proposte da vivere in giornata a cura della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Nello specifico, nei weekend del 18 e 19 e del 25-26 settembre, c’è la possibilità di prendere parte a Weekend in cantina speciale Teroldego: visita guidata e/o degustazione di Teroldego Rotaliano e/o di grappa di Teroldego presso le aziende aperte Azienda Agricola Distilleria Casimiro, Cantina Endrizzi, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Cantine Mezzacorona, Distilleria Marzadro, Villa Corniole e Vivallis. Sul fronte delle due ruote, tutti i giorni, su prenotazione, è disponibile Taste&Bike “Il Teroldego e la Piana Rotaliana”, tra San Michele all’Adige, Mezzocorona e Mezzolombardo, che comprende due visite in cantina con relative degustazioni, visita al Museo degli usi e costumi della gente trentina e pranzo. Due, invece, le proposte Taste&Train: Taste&Train lungo la via del Teroldego, attivo dal 16 al 19 e dal 21 al 26 settembre, che prevede spostamento in treno per visita a due cantine/distillerie, con relative degustazioni, e pranzo finale, e Taste&Train tra Piana e Castelli, in programma solo venerdì 17 e 24 settembre, che prevede colazione, visita ad un luogo storico-culturale, visita guidata con degustazione in cantina e pranzo, tra Lavis, San Michele all’Adige e Mezzolombardo.

E ancora, fino al 26 settembre è in programma Teroldego in cantina presso l’Azienda Agricola Andrea Martinelli di Mezzocorona, con visita guidata in vigneto e in cantina storica, seguita da degustazione di Teroldego Rotaliano abbinato a prodotti locali.

Negli stessi giorni si svolge anche Profumi di Teroldego (link), che prevede una passeggiata nel vigneto con pranzo presso l’Agriturismo Madonna delle Vittorie di Arco seguita da degustazione di vini aziendali e, successivamente, visita in Distilleria Marzadro a Nogaredo con assaggio diretto dall’alambicco della grappa in purezza e degustazione di grappe, tra cui quella di Teroldego, abbinate a cioccolato.

Presso le Cantine Mezzacorona di San Michele all’Adige, nelle giornate di venerdì 17, sabato 18, giovedì 23 e sabato 25 settembre, è tempo della Centodiciassettesima vendemmia, con visita in cantina e degustazione del Teroldego Rotaliano aziendale, abbinato ai finger food del Ristorante Da Pino.

Poco distante, a Mezzolombardo, sabato 18 e 25 settembre, l’Azienda Agricola Zanini Luigi apre le porte per Il vino e i suoi 5 elementi, che prevede tour in cantina e degustazione di Teroldego Rotaliano dell’azienda preceduto da visita alla vasca di vinificazione e bottiglia personalizzata in omaggio.

Spostandosi in quota, a Lavarone, sabato 18 settembre torna anche l’Aperitivo del Malghese, con trekking guidato e visita alla Fattoria Lenzi, per scoprire i segreti della produzione del formaggio, e picnic finale sul prato per degustare un aperitivo 100% trentino con Vezzena e gli altri formaggi di Fattoria Lenzi, mele La Trentina, Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Zanini Luigi, Acqua Levico e una golosa proposta realizzata da Malga Millegrobbe.

Mercoledì 22 settembre, presso le Antiche Contrade di Pergine Valsugana, è la volta di Degustando il Teroldego, una serata con il produttore durante la quale il Teroldego Rotaliano di Cavit incontrerà i piatti del ristorante.

Infine, giovedì 23 settembre spazio alla musica con Omaggio a John Coltrane, presso la bottaia della Cantina Endrizzi di San Michele all’Adige, dove il Teroldego Rotaliano e altri vini dell’azienda verranno proposti in abbinamento ai piatti del Ristorante Da Pino.

Non mancano le proposte gastronomiche, accessibili durante tutte le giornate di A tutto Teroldego. Due, in particolare, le proposte del capoluogo: Teroldego Rotaliano a tavola, presso il Ristorante Antica Trattoria Due Mori, Teroldego Rotaliano e sapori di montagna presso il Ristorante al Vò, entrambi con i piatti in abbinata al Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco. Due anche le occasioni in Vallagarina: Gusti di montagna, presso la Locanda delle Tre Chiavi di Isera, con il Teroldego Rotaliano di De Vigili, e Profumi d’autunno, presso il Ristorante Il Doge, con il Teroldego Rotaliano di Cantina Endrizzi.

Inoltre, il Ristorante Alt Spaur di Spormaggiore organizza Teroldego Rotaliano a Spormaggiore, con il vino di Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, quello di Azienda Agricola Betta Luigino e quello di Azienda Agricola Donati Marco; la Locanda 2 Camini di Baselga di Pinè – dal 16 al 19 e dal 23 al 26 settembre – Il Principe a tavola, con il vino di Azienda Agricola Donati Marco; e L’Ora Ristorante di Riva del Garda – dal 21 al 24 settembre – Le eccellenze, con il Teroldego di Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli e quello di Dorigati.

Sul fronte ospitalità, sempre dal 16 al 26 settembre, il B&B Alla Loggia dell’Imperatore di Levico Terme punta su Weekend tra Teroldego e sapori locali, una proposta vacanza di una notte alla scoperta delle iniziative della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e del Teroldego Rotaliano di Cavit, mentre il Piccolo Dolomiti Resort propone un Tuffo nei sapori ovvero weekend di tre giorni, inclusa una degustazione guidata nella cantina dell’hotel di diverse tipologie di Teroldego Rotaliano. La Strada del Vino e dei Sapori propone infine Viaggi di gusto speciale Teroldego Rotaliano, ovvero una proposta vacanza presso i propri soci a tema Teroldego Rotaliano cucita su misura rispetto alle esigenze dell’ospite. (informazioni su www.tastetrentino.it/atuttoteroldego)