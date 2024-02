Vermouth: 240 anni di grande storia,  Torino gli dedica il Primo Salone il 24 e il 25 febbraio

Il primo Salone del Vermouth si terrà il 24 e 25 febbraio al Museo Nazionale del Risorgimento. Grandi e piccoli produttori storici presenti alla manifestazione. Coinvolti anche i più importanti ristoranti e bar della città per abbinamenti e mixology.

Torino celebrerà in grande stile il Vermouth, l’iconico vino aromatizzato che vide la luce nella capitale sabauda nel lontano 1786. Per il primo Salone del Vermouth che si terrà il 24 e 25 febbraio si apriranno le porte del Museo Nazionale del Risorgimento, all’interno dello storico palazzo Carignano che ospita due aule parlamentari: quella della Camera dei deputati del Parlamento subalpino, attiva dal 1848 al 1860, ancor oggi intatta e con l’arredamento originale così com’era nel 1860 quando cessò di funzionare, compresi gli scranni originali occupati all’epoca dai parlamentari più importanti (Cavour, Massimo d’Azeglio, Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti e Giuseppe Garibaldi) che sono oggi contraddistinti da coccarde tricolori, e quella della Camera dei deputati del Parlamento italiano, mai utilizzata per quella funzione oggi ideale sede per ospitare le mostre temporanee e le manifestazioni culturali del museo.

Grandi e piccoli produttori storici presenti alla manifestazione che celebra il territorio

La kermesse prevede un fitto palinsesto di appuntamenti che consentiranno di scoprire, sia in purezza che in miscelazione, le referenze di 21 piccoli, medi e grandi produttori di vermouth. Ci sarà inoltre spazio per incontri con esperti del settore, per parlare della nascita del rito dell’aperitivo, delle tante declinazioni di questo vino aromatizzato, il suo utilizzo in miscelazione, l’abbinamento con il cibo e le storie dei protagonisti che ancora oggi lo producono. Il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a laboratori interattivi, di miscelazione e degustazione, in cui si potranno toccare con mano le mille sfumature di questo prodotto.

Parlare della prima edizione del Salone del Vermouth di Torino, è d’obbligo citare coloro che, primi fra tutti, hanno creduto in questo nuovo palcoscenico della miscelazione torinese. Sono le realtà più importanti a livello produttivo, coloro che trainano, in Italia e all’estero, i consumi di questo prodotto, scelti dai migliori barman al mondo e da milioni di appassionati al tema: Antica Formula, Carpano, Mancino Vermouth, Martini & Rossi, Punt e Mes e Vermouth Gran Torino 1861.

Il vermouth è, però, anche il racconto di un territorio. E il Salone offrirà un palcoscenico ai produttori locali, l’essenza più vera. Proprio per questo motivo, accanto ai grandi nomi che tutti conoscono, ci saranno anche gli ambasciatori locali: quelle realtà che portano quotidianamente avanti un lavoro fatto di ricerca, dedizione e maestria. Si tratta di Alpestre, Bordiga, Bosca, Cucielo, Doragrossa, Franco Cavalleroe Vermouth Il Reale.

Coinvolti anche i più importanti ristoranti e bar della città per abbinamenti e mixology

Ad anticipare e ad accompagnare la due giorni, dal 19 al 25 febbraio ci sarà il Fuori Salone del Vermouth, che prenderà luogo nei ristoranti e cocktail bar della città, rispettivamente protagonisti con menu studiati ad hoc per essere abbinati alle referenze di un produttore di Vermouth, e drink list a tema. Il Fuori Salone si svilupperà anche in due luoghi rappresentativi di Torino: il Museo Carpano, situato all’interno di Eataly Lingotto che racconta la storia del Vermouth e il Museo Lavazza.

Nel quartier generale disegnato dall’architetto Cino Zucchi, il vermouth sarà degustabile, dopo la visita del Museo Lavazza, in purezza e in miscelazione con il caffè, mentre il 20 febbraio, lo spazio eventi del polo – La Centrale – ospiterà il Vermouth Contest Special Edition, una serata che vedrà i migliori bartender della città sfidarsi, preparando signature drink davanti a una giuria d’eccezione, composta da esperti del settore e dal pubblico. “Torino è la storia del vermouth e meritava, da tempo, un luogo in cui potersi esprimere a 360°, davanti ai torinesi e agli appassionati del tema” dichiara il direttore creativo del Salone del Vermouth e dei progetti in ambito mixology MT Magazine e Mix Contest Italy Tour, Laura Carello. “Spero, vivamente, che questo Salone possa diventare uno degli appuntamenti della miscelazione italiana a cui non mancare”.

La kermesse, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino e ideata dal progetto in ambito mixology MT Magazine in collaborazione con l’associazione di promozione sociale no profit Eat Bin e l’agenzia di organizzazione eventi To Be,

I Produttori del Salone del Vermouth

1. Alpestre

2. Antica Formula

3. Azienda Vitivinicola Mauro Marengo

4. Bordiga

5. Bosca

6. Cantina Del Gega

7. Carpano

8. Cascina Tetti Battuti

9. Cucielo

10. Doragrossa

11. E Bon Vermouth

12. Franco Cavallero

13. Gamondi

14. La Palera

15. Le Masche

16. Mancino Vermouth

17. Martini & Rossi

18. Podere Gianni Gagliardo

19. Punt e Mes

20. Vermouth Gran Torino 1861

21. Vermouth Il Reale

Salone del Vermouth

P.za Carlo Alberto 8, 10123 Torino

salonedelvermouth.com

I Cocktail Bar del Salone del Vermouth

1. Azotea

2. Bar Cavour

3. Casamago

4. Civico 1

5. Cloud9

6. Dash Cocktail Bar & Street Food

7. D.One

8. Eredi Borgnino

9. La Drogheria

10. La Reserve

11. Lève

12. Otium Rooftop

13. Piano35 Lounge Bar

14. Pout Pourri Vintage Café

15. Puntosette

16. Smile Tree

I Ristoranti del Salone del Vermouth

1. Azotea

2. Chiodi Latini

3. Del Cambio *

4. Eredi Borgnino

5. Giù da Guido

6. Luogo Divino

7. Magorabin *

8. Opera

9. Otium Rooftop

10. Piano35 Ristorante *

11. Scatto

Le Collaborazioni

1. Cantina Social

2. Somewhere Tour – Torino Magica

3. Turismo Torino

4. Università di Scienze Gastronomiche