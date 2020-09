Velocità e facilità di fruizione: Stampaprint protagonista della tipografia online

Intervista a Davide Rossi, amministratore di Stampaprint.net, la tipografia online per la stampa di materiale pubblicitario in autonomia

Nel proliferare di siti e-commerce e del mondo multimediale in genere, un settore in rapida e continua espansione ed ascesa è quello del web to print che, mutuato dall’inglese, significa tipografia online. Andando nello specifico, significa che oltre i canali tradizionali delle tipografie, ci si può rivolgere al web e, standosene comodamente nel proprio studio, ufficio o da casa, si può stampare materiale pubblicitario in assoluta autonomia.

Uno dei principali attori del mondo della tipografia online è senza dubbio Stampaprint, che attraverso il proprio sito internet stampaprint.net mette a disposizione dei suoi clienti e del popolo digitale tutta la sua esperienza accumulata in tutti questi anni. Li abbiamo intervistati per capire meglio in quale direzione si muove il mondo della tipografia.

Attraverso il web to print è possibile stampare qualsiasi tipo di prodotto che possa servire per un’efficace campagna pubblicitaria, promozionale o sociale. Oltre ad articoli come depliant, volantini, manifesti, brochure esistono categorie dedicate al materiale d’ufficio, ai gadget e all’abbigliamento personalizzato.

“Il sito stampaprint.net – assicura il suo amministratore Davide Rossi – è costantemente aggiornato e quasi giornalmente vengono inseriti nuovi prodotti per rispondere alle crescenti richieste del mercato”. Un mercato fatto di aziende, ma anche di studi grafici, piccole tipografie e agenzie di comunicazione, che a loro volta possono “pescare” dal profondissimo catalogo di Stampaprint.

Un altro aspetto che caratterizza il web to print è la facilità di fruizione del servizio. All’interno di stampaprint.net per esempio troviamo immagini e descrizioni che raccontano gli articoli in vendita e anche la preparazione del file è intuitiva grazie anche a tool per il disegno online.

La procedura è molto semplice, sia che si tratti di privati neofiti della stampa ed a maggior ragione per i professionisti del settore come ad esempio gli studi grafici.

Nel caso in cui sia necessaria qualche conoscenza in più, ogni prodotto presente nel sito è accompagnato da dettagliate istruzioni grafiche e chiarissimi layout, che aiutano l’utente finale alla creazione del file.

“Come ultima ratio – spiegano da Stampaprint -, nel caso in cui il cliente avesse delle particolari esigenze e fosse completamente a digiuno di nozioni grafiche, entra in campo il nostro reparto grafico che, con idee sempre innovative e originali, in pochissime ore prepara un file grafico secondo le esigenze del cliente”.

I prezzi, decisamente più aggressivi rispetto al mercato tradizionale, sono il risultato di grandi economie di scala che vengono applicate facendo leva sulla moltitudine di ordini giornalieri che vengono inseriti. Una mole di lavoro gestibile solo grazie ad un’organizzazione certosina che permette anche di stampare il proprio prodotto e di riceverlo in meno di 24 ore.

E’ necessario anche sottolineare che i prezzi concorrenziali non sono sinonimo di qualità dozzinale.

“L’alta fattura del prodotto finito è uno dei principi cardini – spiegano ancora da Stampaprint – , uno dei capisaldi sui quali abbiamo basato le proprie fondamenta conquistando sempre più negli anni credibilità nel mercato”.

Qualità, esperienza d’acquisto, economicità sono quindi gli elementi che stanno spingendo sempre più la tipografia online, completando quel binomio tra stampa e digitale difficilmente ipotizzabile fina ad un decennio fa.