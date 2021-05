Vaccini anti-Covid per tutti dal 3 giugno: ecco come prenotarsi

Decade il criterio delle fasce d’età. Dal 3 giugno tutti i cittadini fino a 16 anni potranno prenotarsi per ricevere il vaccino anti-Covid. Ecco come fare Regione per Regione

È arrivato il momento della campagna vaccinale di massa. Dal 3 giugno tutti i cittadini fino ai 16 anni potranno prenotarsi per ricevere il vaccino anti-Covid. Va in pensione dunque il criterio delle fasce di età seguito fino ad oggi. La novità sarà contenuta all’interno di una circolare che la struttura Commissariale per l’Emergenza guidata dal generale Francesco Figliuolo diffonderà nelle prossime ore.

“Dal 3 giugno si darà possibilità a tutte le Regioni e Province di aprire a tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali”, ha spiegato il commissario Figliuolo durante una visita in Umbria, aggiungendo che a disposizione ci saranno 20 milioni di dosi.

VACCINI ANCHE PER I RAGAZZI DI 12-15 ANNI

Nel frattempo si attende che l’Ema dia il via libera (previsto per oggi, 28 maggio) all’utilizzo del vaccino Pfizer per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 15 anni. “L’Aifa – afferma Figliuolo – dovrebbe dare l’autorizzazione all’inizio della prossima settimana. Noi siamo pronti, gli adolescenti li avevo già inseriti nel piano vaccinale presentato a marzo, si tratta di circa 2,3 milioni di giovani. Siamo in grado di procedere anche in questa classe”. Ad occuparsi delle vaccinazioni dei ragazzi potrebbero essere pediatri e medici di famiglia in virtù della convenzione già firmata con il ministero.

VACCINI ANTI-COVID OVER 60

Per quanto riguarda gli over 60, il commissario per l’Emergenza Covid ha spiegato che a livello nazionale il 62,63% degli ultrasessantenni è stato coperto con la prima dose. A questo punto bisogna intercettare il restante 37,37% attraverso una procedura attiva di chiamate. “Quindi se mancano i fragili, si vanno a cercare. Dobbiamo mettere in sicurezza queste classi perché sono quelle che possono andare in ospedale o terapia intensiva”, ha detto il Commissario.

VACCINI ANTI-COVID: COME PRENOTARSI

Dalla mezzanotte del 3 giugno i cittadini non ancora vaccinati potranno dunque prenotarsi per ricevere la prima dose di uno dei vaccini approvati dall’Ema (Pfizer, Moderna e Astrazeneca) o la dose unica del siero Johnson & Johnson.

Per prenotare il vaccino occorre andare sul portale online dedicato alle vaccinazioni creato dalle singole Regioni. Sei Regioni hanno invece aderito alla piattaforma di Poste Italiane (la trovate qui). Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sicilia dove, una volta arrivati sulla piattaforma basterà inserire il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale. I residenti in queste sei regioni possono inoltre prenotarsi chiamando il numero verde 800.009.966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, o presso glu sportelli Atm Postamat con tessera sanitaria.

Per quanto riguarda invece le altre Regioni, ecco i siti in cui è possibile effettuare la prenotazione del vaccino anti-Covid: