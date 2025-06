Unione Industriali Torino presenta “Torino Impresa 2030”, rapporto sulla transizione competitiva verso la sostenibilità

Unione Industriali Torino lancia il rapporto “Torino Impresa 2030” sulla transizione competitiva: rischi, opportunità e strumenti per guidare le imprese verso modelli sostenibili

L’Unione Industriali Torino ha reso pubbliche le prime evidenze dello studio “Torino Impresa 2030”, realizzato con la collaborazione di Teha Group, che analizza i rischi e le opportunità legati alla cosiddetta “transizione competitiva” nel contesto aziendale e territoriale.

La transizione competitiva viene definita come un modello di sviluppo che punta a integrare modelli economico-produttivi etici senza compromettere la competitività, ma anzi generando potenziali vantaggi per le imprese. Lo studio intende fornire indicazioni pratiche agli imprenditori che operano in un contesto di incertezza permanente e contrastanti rappresentazioni su sostenibilità e strategie aziendali.

Decarbonizzazione e Pil: gli scenari al 2035 e 2050

Tra i dati preliminari presentati nel rapporto vi sono proiezioni sull’impatto della decarbonizzazione sul Pil italiano: una mancata azione globale comporterebbe una riduzione del -9,5% entro il 2035 e del -23,8% entro il 2050; al contrario, politiche strutturali accompagnate da investimenti in innovazione potrebbero portare a un aumento del PIL rispettivamente dell’1,1% nel 2030 e dell’8,5% nel 2050 (fonte Asvis).

Affidabilità e potenzialità delle imprese circolari

Ulteriori dati evidenziano come le imprese circolari siano mediamente più solide dal punto di vista creditizio, risultando “del 28% più affidabili e quindi più appetibili per gli investimenti privati” (fonte Cdp-2024). Si stima inoltre che una riallocazione dei finanziamenti bancari verso queste imprese potrebbe ridurre l’esposizione al rischio e il capitale regolamentare necessario (fonte Cerved Rating Agency – 2024).

Supporto operativo alle imprese nella transizione sostenibile

Il rapporto si propone come strumento operativo per il sistema industriale locale, supportando le imprese nell’interpretare scenari complessi e nell’adottare scelte strategiche coerenti con la sostenibilità, integrando altre iniziative promosse da Unione Industriali Torino, quali la piattaforma Open-es per la misurazione delle performance di sostenibilità, assistenza nella definizione di policy aziendali e aggiornamenti sulle normative vigenti.

Esperienze pratiche delle aziende associate

Durante il seminario di presentazione, alcune aziende associate hanno condiviso esperienze e approcci pratici alla transizione competitiva: Candioli Pharma (farmaceutica veterinaria), Dumarey Automotive Italia (componentistica automotive), NC Componenti (automazione industriale), Samsic Italia (facility management) e Spesso Gaskets (guarnizioni motore).

Come sottolineato da Marco Lavazza, vicepresidente di Unione Industriali Torino con delega alle tematiche Esg e sostenibilità, “Oggi più che mai siamo convinti che per le nostre imprese sia indispensabile un approccio proattivo alla sostenibilità: solo adottando strategie misurabili e dati concreti potremo trasformare i rischi in opportunità competitive. In un contesto complesso a livello internazionale, il nostro impegno è mettere a disposizione studi rigorosi e strumenti operativi che guidino ogni scelta aziendale verso un modello di crescita equilibrato, responsabile e duraturo. Solo così potremo garantire benessere a tutti gli attori sociali e preservare il futuro delle comunità in cui operiamo”.