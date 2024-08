Unioncamere, la Pa deve e vuole rinnovarsi: attese quasi 900mila assunzioni entro il 2028, il 91% per turn over

La sfida che attende la pubblica amministrazione italiana nei prossimi anni è quindi quella di un rinnovamento profondo, sostenuto da un importante ricambio generazionale e da un deciso investimento in competenze altamente specializzate. Intervento del Segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, al Meeting di Rimini

Se la Pubblica amministrazione italiana fosse una persona, sarebbe probabilmente un po’ avanti con l’età, con qualche acciacco, e con poche lauree appese al muro rispetto ai suoi cugini europei. Questo è il ritratto che emerge dalle dichiarazioni di Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, durante il Meeting di Rimini. Secondo le previsioni a medio termine del Sistema informativo Excelsior, elaborate da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro, la Pa è chiamata a un profondo rinnovamento, puntando dritta verso l’innovazione.

Rivoluzione Pa: quasi 900mila assunzioni in 4 anni

La pubblica amministrazione italiana si trova di fronte a un bivio cruciale: è essenziale rinnovarsi per affrontare le sfide del futuro, in particolare per gestire efficacemente l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Tripoli ha sottolineato che l’innovazione e l’efficienza sono fondamentali per avere una Pa al passo con i tempi, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese.

Tra il 2024 e il 2028, sono previste circa 846mila nuove assunzioni nel settore pubblico. Di queste, il 91% sarà destinato a sostituire il personale esistente, coinvolgendo circa 774mila dipendenti nel quinquennio, con una media annuale di 155mila assunzioni. Questo incremento porterà a un aumento complessivo di 73mila dipendenti pubblici rispetto al 2023.

Digitalizzazione e laureati: il futuro della PA

Tripoli ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale per rendere la pubblica amministrazione più moderna e efficiente. Questi strumenti aiuteranno a ridurre tempi e costi e a semplificare le procedure. Come ribadito da Tripoli, è anche cruciale investire sulle persone: entro il 2028, oltre il 37% delle nuove assunzioni sarà destinato a figure altamente qualificate e specializzate, e il 76% del fabbisogno totale riguarderà laureati.

L’espansione occupazionale interesserà diversi settori, con il 40% delle nuove assunzioni previsto per i servizi generali e l’assistenza sociale obbligatoria. I settori sanitario e dell’istruzione contribuiranno ciascuno per circa il 30% di questo aumento, con quasi 22mila nuove assunzioni in entrambi i comparti.

L’analisi dei fabbisogni mostra una predominanza della richiesta di figure qualificate e ad alta specializzazione, che rappresenteranno oltre il 37% del totale nel periodo 2024-2028. Seguono le figure tecniche e gli impiegati, entrambi al 22%. Circa 646mila nuovi dipendenti pubblici avranno una formazione universitaria, 159mila una formazione tecnica-professionale e 41mila un diploma liceale.