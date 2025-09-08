Unicredit: partnership con Bnp Paribas e Fnz su custodia titoli

L’iniziativa riflette punta a semplificare le operazioni e far evolvere la struttura titoli con una mossa che crea più di 200 posti di lavoro tra Germania e Italia

Unicredit ha annunciato di aver siglato due diverse partnership: una con Bnp Paribas per i servizi di custodia e una con Fnz per la piattaforma di post-trading titoli basata su cloud.

L’iniziativa, spiega una nota, segue l’annuncio fatto dalla banca a gennaio, sull’intenzione di internalizzare le sue attività di back-office di custodia titoli, standardizzandone operazioni e fornitori in tutti i paesi, creando più di 200 nuovi posti di lavoro nel processo.

Gli obiettivi delle partnership

Unicredit ha scelto il business titoli di Bnp Paribas come partner per i servizi di custodia per l’Italia e la Germania, con un ulteriore supporto per il Lussemburgo. “Grazie alla sua presenza globale e alla sua comprovata eccellenza operativa, Bnp Paribas è un partner a lungo termine naturale, pronto a fornire i servizi d’eccellenza ai clienti di Unicredit”, spiega una nota.

I nuovi team di back-office e digital lavoreranno ora con Fnz per costruire una piattaforma di post-trading di titoli leader del settore per l’attività di servizi di custodia della banca in Germania. “La piattaforma tecnologica end-to-end altamente scalabile di Fnz è pienamente allineata con l’ambizione della banca di migliorare l’efficienza operativa e accelerare l’innovazione. Facendo leva sulle capacità di Fnz, Unicredit semplificherà significativamente i suoi processi, servendo i clienti nel modo più fluido possibile”, fa sapere ancora la banca di Piazza Gae Aulenti.

I nuovi posti di lavoro: 140 in Germania e 60 in Italia

Il team che gestirà questa piattaforma sarà completamente interno a Unicredit, creando così più di 140 nuovi posti di lavoro in Germania, dove il servizio era precedentemente in gran parte esternalizzato, e altri 60 in Italia. Inoltre, sono stati generati altri 25 posti all’interno del team Digital in Italia, Germania e Polonia per supportare il processo, con altri in arrivo. Nel frattempo, un team interfunzionale sta già lavorando alla transizione.

Unicredit: “Impegnati nella semplificazione della nostra struttura”

Commentando l’iniziativa, Gianfranco Bisagni, group chief operating officer di Unicredit, ha dichiarato: “Siamo totalmente impegnati ad armonizzare e semplificare la nostra struttura in Unicredit per fornire una base più sicura, flessibile e conveniente per l’erogazione dei servizi di custodia, consentendo ai nostri clienti di essere più agili e incisivi nell’esecuzione. Al fianco di Fnz e Bnp Paribas siamo fiduciosi di avere le migliori basi possibili”.

“Internalizzando parti chiave della catena del valore della custodia titoli, stiamo effettuando un investimento strategico in una delle nostre aree di prodotto più critiche. Stiamo rafforzando le nostre competenze interne, migliorando la resilienza operativa e accelerando la nostra trasformazione digitale. Con i nostri nuovi partner, siamo pronti a fornire servizi più integrati, efficienti e orientati al futuro, stabilendo un nuovo standard per la custodia titoli incentrato sul cliente in Germania e in tutta Europa”, ha dichiarato Marion Höllinger, Ceo di HypoVereinsbank Germany.