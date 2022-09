Unicredit lancia iniziativa “One4Cinema” a supporto della filiera audiovisiva italiana

Unicredit rilancia il proprio impegno a supporto delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo italiano con finanziamenti dedicati e linee di credito specifiche

Unicredit lancia l’iniziativa “One4Cinema”, a supporto filiera audiovisiva. Le nuove soluzioni presentate dalla Banca guidata da Orcel prevedono “il sostegno agli investimenti delle aziende del comparto, con finanziamenti dedicati e linee di credito specifiche, al fine di sostenere le nuove produzioni in Italia e stimolare l’innovazione tecnologica e l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche nel Paese”, si legge in una nota.

Quest’ultima iniziativa, Unicredit, si aggiunge agli oltre 200 milioni di euro di finanziamenti (medio-lungo termine, linee a breve, ecc) al netto del Tax Credit, degli ultimi due anni. Inoltre, il gruppo bancario ha aiutato le imprese ad attivare nuovi canali di funding, accompagnandoli in operazioni sul mercato dei capitali, quali i Basket Bond di filiera (Baket Bond Cultura di Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A., Lucky Red, Leone Film Group, Minerva Pictures Group) e promuovendo iniziative volte alla formazione dei profili più richiesti dal mercato audiovisivo, incoraggiando anche percorsi di educazione finanziaria (partnership con ANICA Academy).

Annalisa Areni, responsabile Unicredit Client Strategies ha sottolineato l’impegno della Banca “per aiutare le imprese della filiera ad affrontare un mercato in via di ridefinizione”.

Cinema italiano: un giro d’affari di quasi 4 miliardi di euro

L’iniziativa è stata presentata oggi, mercoledì 7 settembre, all’Hotel Excelsior di Venezia nell’ambito della 79* Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dove è emerso che il cinema è un’eccellenza del Made in Italy. Le circa 3 mila aziende dell’industria creativa italiana generano infatti un giro d’affari di quasi 4 miliardi di euro, con ottimi risultati in termini di rendimento (Ebitda medio tra i 20% per le piccole imprese e il 30-40% per quelle di maggiori dimensioni). Nonostante il delicato periodo storico che stiamo vivendo, il business cinematografico e audiovisivo mondiale è continuato a registrare una crescita costante dei ricavi grazie allo sviluppo del mercato dello streaming che genera oggi 2/3 del valore dell’industria globale dell’intrattenimento.