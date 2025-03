“Una nuova energia per la competitività del Paese”: l’evento Agici-Accenture a Milano il 13 marzo

Il convegno organizzato dall’Osservatorio Agici-Accenture sulle Utilities, si terrà il 13 marzo 2025 e sarà trasmesso in diretta streaming. L’evento esplorerà le sfide e le opportunità del settore energetico italiano

Il costo dell’energia è oggi uno dei temi più discussi a livello nazionale e internazionale. In un contesto di crescente competizione geopolitica e continua evoluzione, garantire un approvvigionamento energetico sicuro, resiliente e a prezzi competitivi è diventato una priorità strategica per la crescita del nostro Paese e per le sue industrie.

In questo scenario complesso e in rapido cambiamento, il convegno “Una nuova energia per la competitività del Paese”, organizzato dall’Osservatorio Agici-Accenture sulle Utilities, si conferma come un appuntamento fondamentale per chi desidera analizzare gli scenari futuri e le opportunità per il settore energetico italiano. L’evento, che si terrà giovedì 13 marzo 2025 a Milano, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Agici.

Al centro del dibattito ci saranno le fluttuazioni dei prezzi dell’energia, la transizione verso le fonti rinnovabili e le politiche europee per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Durante il convegno verrà presentato lo Studio 2025, che analizzerà l’evoluzione dei prezzi e le opportunità per i vari attori del settore, dai produttori agli operatori di rete.

L’evento vedrà anche la partecipazione di leader delle principali aziende energetiche, che saranno protagonisti di due panel di alto livello. Da un lato, i protagonisti del settore si confronteranno sulle nuove strategie commerciali e di vendita necessarie per affrontare un mercato in rapida trasformazione. Dall’altro, si discuterà delle sfide infrastrutturali e tecnologiche che ridefiniranno il sistema energetico italiano, analizzando come le tecnologie emergenti e le politiche europee, come REPowerEU e Fit for 55, possano favorire una transizione energetica più sostenibile e sicura.

Inoltre, verranno assegnati i premi “Manager Utilities – Andrea Gilardoni” 2024 e il riconoscimento “Energia di domani: il futuro è donna”, che premia la miglior manager under 40 nel settore energetico.

Il programma

La giornata inizierà alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti e un welcome coffee. Alle 10.00, Marco Carta, amministratore delegato di Agici, darà il benvenuto ai partecipanti. Subito dopo, alle 10.10, Pierfederico Pelotti, Managing director di Accenture, aprirà i lavori con un intervento sul tema “Un prezzo dell’energia più equilibrato per la sostenibilità e la competitività del Paese“.

Alle 10.20, si entrerà nel vivo del dibattito con il panel “I prezzi dell’energia e le strategie delle Utilities nel nuovo scenario energetico“, coordinato da Dario Donato di Gruppo Mediaset. I principali protagonisti del settore energetico, tra cui Fabio Candeloro (ad di Agsm Aim Energia), Alberto Irace (ad di Alia Multiutility), Stefano Granella (ad di Gruppo Dolomiti Energia), Orazio Iacono (ad di Gruppo Hera), Luca Dal Fabbro (presidente esecutivo di Iren) ed Emanuela Trentin (ad di Siram Veolia), discuteranno delle sfide e delle strategie da adottare in un contesto di mercato in evoluzione.

Alle 11.20, seguirà la premiazione dei “Manager Utilities – Andrea Gilardoni” 2024, con la partecipazione di Monica Iacono (Engie Italia), Luca Dal Fabbro (Iren) e Valentina Tamburini (A2a), che consegneranno i premi ai vincitori delle categorie Energia e Spl.

Alle 11.40, il convegno proseguirà con un focus sul “Ruolo delle infrastrutture per un sistema energetico resiliente e competitivo“, coordinato nuovamente da Dario Donato. Interverranno esperti come Massimiliano Bignami (country Manager Italy, Alpiq), Giuseppe Argirò (ad, Cva), Fabrizio Mattana (executive vp Gas Assets, Edison), Guido Bortoni (vp, Elettricità Futura), Luca Matrone (global head of Energy, Intesa Sanpaolo), Lorenzo Mineo (vp Power System, Schneider Electric Italia), Floriano Masoero (ad, Siemens Italia) e Claudio Farina (chief strategy & technology Officer, Snam).

La giornata si concluderà alle 13.00 con le conclusioni di Stefano Besseghini, presidente di Arera, che tirerà le somme dell’incontro e fornirà spunti per il futuro del settore energetico in Italia.