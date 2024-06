Una giornata in caseificio per imparare l’antico mestiere del casaro fra le colline di Conegliano e Valdobbiadene

È la proposta di PER Bottega & Cheese Bar (Treviso) che accoglie turisti da tutto il mondo in visita al nuovo Museo Premiata Latteria Perenzin

Apprendere l’arte di affinare il formaggio, effettuare una degustazione guidata abbinata ai vini del territorio e concedersi qualche ora di relax in campagna immersi nello splendido scenario delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, per imparare l’antico mestiere del casaro. È la proposta di PER Bottega & Cheese Bar (Treviso) che accoglie turisti da tutto il mondo in visita al nuovo Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura guidata dalla maître fromager Emanuela Perenzin e dai figli Matteo ed Erika.

L’esperienza (ogni venerdì alle ore 16.00 in italiano e alle ore 10.30 in inglese o su prenotazione a per@perenzin.com) inizia con un percorso guidato al Museo e ai magazzini di stagionatura: una full immersion nel mondo dei formaggi per scoprire i segreti che si celano dietro le tecniche di affinamento. L’accesso al Caveau dei Formaggi Riserva Speciale, stanza top secret delle sperimentazioni della Latteria Perenzin, permette di scoprire il Capra Tonka e Vermouth, vincitore di 5 premi internazionali in soli 2 anni e formaggio affinato tra i più premiati in Italia. Si procede con la creazione di una propria caciotta affinata, da portare a casa, attraverso l’analisi sensoriale di spezie e aromi da scegliere per personalizzarla come più si preferisce come un vero Maestro Affinatore. L’esperienza si conclude con la degustazione guidata di 4 formaggi affinati all’interno del Degustarium.

Diversi i tipi di programmi proposti agli appassionati. Con il Super Gold Tour il visitatore viene accompagnato direttamente dalla titolare Emanuela Perenzin, maître fromager della Guilde Internationale des Fromagers, maestro assaggiatore Onaf e Miglior Professionista 2012 all’Alma Caseus, nella visita al Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura, un percorso ricco di aneddoti familiari, premi internazionali e strumenti del mestiere. Un viaggio alla scoperta dei segreti della stagionatura dei formaggi attraverso i 5 sensi con accesso al Caveau dei Formaggi Riserva Speciale per concludere con un gioco sensoriale e una degustazione di 4 formaggi selezionati che hanno vinto il Super Gold al World Cheese Awards in abbinamento a 4 vini del territorio all’interno del Degustarium.

Perenzin Latteria nasce nel 1898 da un’idea di Domenico Perenzin; dopo oltre un secolo di vita, vede oggi la quarta generazione alla guida dell’azienda con Emanuela Perenzin e la collaborazione dei figli Matteo ed Erika che rappresentano la quinta generazione. Da sempre, lavora il latte di vacca, cui si sono poi affiancati quello di capra (dal 1999) e quello di bufala (dal 2010).