Turismo, Banca d’Italia: niente record a Ferragosto ma a maggio bilancia pagamenti in surplus di 2,3 miliardi

Sempre più stranieri scelgono e aumentano le loro spese nel nostro Paese. Mentre gli italiani all’estero si trattengono per più notti fuori. L’analisi di Banca d’Italia

Cresce il turismo italiano a maggio. Il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia è risultato in surplus di 2,3 miliardi a maggio 2023, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (2 miliardi) e del 2019 (2,1 miliardi). Tale risultato è frutto della crescita della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, che ha raggiunto quota 4,7 miliardi, quasi doppiando quanto invece speso dagli italiani all’estero (2,4 miliardi). Ciò non toglie che sia gli stranieri in Italia sia gli italiani all’estero hanno speso di più dello stesso mese del 2022, rispettivamente il 20% e il 25%. Lo registra Banca d’Italia nella sua più recente statistica sul turismo internazionale dell’Italia. Invece, niente sold-out nel periodo clou delle vacanze degli italiani: numeri in crescita rispetto alle ultime settimane, ma lontani dal tradizionale pienone di metà agosto, secondo le associazioni del comparto.

I dati di Bankitalia

Allargando l’orizzonte temporale di analisi, nei primi tre mesi del 2023 gli stranieri in Italia e gli italiani all’estero spendevano cifre equiparabili (6,7 miliardi contro 6 miliardi). Poi ad aprile si registra il sorpasso dei vacanzieri stranieri in Italia che sono arrivati a spendere 3,8 miliardi di euro, mentre gli italiani in vacanza fuori dai confini si sono fermati a quota 2,4 miliardi. Trend, ha sottolineato Via Nazionale, che si è confermato a maggio dove gli stranieri hanno sborsato 4,7 miliardi e gli italiani fuori dai confini circa 2,4. Così da gennaio a maggio gli stranieri che hanno scelto l’Italia hanno speso 15,3 miliardi di euro mentre gli italiani fuori dal Bel Paese 10,8 miliardi.

Questo gap è riconducibile da un lato al numero di turisti stranieri in Italia leggermente superiore agli italiani che trascorrono le proprie vacanze all’estero. Si parla infatti di 29,5 mila stranieri e di 21mila italiani.

Anche se i turisti italiani dormono più notti fuori nei loro viaggi all’estero. Infatti, i quasi 19mila viaggiatori esteri che hanno pernottato nel nostro Paese fino a maggio vi hanno trascorso oltre 6 notti (119mila in totale). Mentre gli oltre 10mila italiani che hanno dormito all’estero nei primi cinque mesi del 2023 hanno trascorso più di 9 notti a testa fuori (92mila pernottamenti complessivi).

Turismo: niente record di italiani in vacanza a Ferragosto

Secondo Confcommercio circa 14 milioni di italiani sono in vacanza per la settimana di Ferragosto, restando nella maggior parte dei casi in Italia e spendendo circa 7 miliardi di euro.

Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio nella settimana 11-20 agosto sono 25 i milioni di presenze per un giro d’affari superiore ai 10 miliardi. Un risultato record che vede i turisti stranieri sfondare il muro dei 15 milioni di presenze e compensare qualche disagio sul fronte dei turisti italiani alle prese con il carovita che ha inciso sulle loro abitudini estive.

Meno ottimista il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti che per il ponte di Ferragosto – cinque notti, dall’11 al 16 agosto – prevede 17 milioni di presenze turistiche, per il 60% italiane nelle strutture ricettive ufficiali.