Trump, nuove restrizioni: stop ai viaggi negli Usa da 12 Paesi. E ad Harvard vietati i visti agli studenti stranieri

Nuove restrizioni per chi vuole entrare negli Stati Uniti. I cittadini di 12 Paesi non potranno entrare negli Usa dal 9 giugno: ecco quali sono. Harvard di nuovo nel mirino: Trump ordina lo stop al rilascio di visti

I cittadini di 12 Paesi extra Usa sono il nuovo target di Donald Trump. Chi proviene da queste nazioni, infatti, non potrà più entrare negli Stati Uniti. Tra i Paesi colpiti ci sono Afghanistan, Haiti e l’Iran. Ma non è tutto perché oltre a tale divieto, sono state introdotte anche delle parziali restrizioni per altri Stati tra cui Cuba e il Venezuela.

L’escalation ad opera di Trump, tuttavia, non finisce qui: il presidente statunitense ha altresì dichiarato lo stop per un periodo iniziale di 6 mesi al rilascio dei visti per gli studenti che vorranno frequentare l’Università di Harvard in programmi di scambio.

Il divieto ai cittadini di 12 Paesi, Trump: non li vogliamo

L’aveva promesso, e l’ha fatto. Come nella prima amministrazione Trump era annunciato il muslim ban, il Presidente statunitense ha ora diffuso le nuove restrizioni. I cittadini provenienti da Afghanistan, Myanmar, Congo, Eritrea, Ciad, Guinea Equatoriale, Somalia, Iran, Haiti, Libia, Yemen e Sudan non potranno più entrare negli Stati Uniti a partire dal 9 giugno prossimo.

La notizia è stata diffusa con un video su X dall’account della Casa Bianca, dove Trump elenca le ragioni che hanno portato alla decisione. Alla base, ci sarebbe la volontà di impedire che i detentori di visti stiano di più del tempo concesso. In più, il Presidente menziona i fatti successi in Boulder, Colorado quando l’1 giugno scorso, durante una manifestazione Pro-Israele, un uomo egiziano ha lanciato molotov sulla folla causando sei feriti, al grido di: “Palestina libera”.

Per Trump, il divieto di entrare nel paese permetterebbe anche un controllo più deciso sulle persone straniere che sono negli Usa per evitare che succedano episodi come quelli di Boulder, come ha affermato nel video.

Sono state proclamate ulteriori parziali restrizioni per le persone provenienti dal Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Molti degli elettori di Trump sono cubani-americani o venezuelani-americani, il divieto potrebbe cambiare le opinioni di questi ultimi. Specialmente in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026.

Harvard, stop di sei mesi ai visti per gli studenti

Rilascio dei visti sospeso per un tempo iniziale di sei mesi. È questa l’ultima novità della serie di attacchi all’Università di Harvard. Lo stop impedirà agli studenti internazionali che già frequentano, o che si vorranno iscrivere in futuro alla facoltà di Cambridge in Massachusetts. L’Università si è già mostrata pronta a rispondere, definendo questa mossa come una rappresaglia. Ha anche sì confermato che proteggerà i suoi studenti internazionali di fronte a questi nuovi ordini.