Trieste diventa smart: AcegasApsAmga realizza il gemello digitale della rete elettrica con Siemens

AcegasApsAmga realizza il digital twin della rete elettrica di Trieste con Siemens Gridscale X per elettrificare il porto e ridurre le emissioni

AcegasApsAmga, il distributore di energia che gestisce le reti elettriche di Trieste e Gorizia, ha avviato un importante progetto di trasformazione digitale grazie alla tecnologia Gridscale X di Siemens. L’obiettivo è creare un digital twin della rete elettrica cittadina di media e bassa tensione per affrontare le sfide della decarbonizzazione e dell’elettrificazione del porto di Trieste, uno dei più trafficati in Europa.

Il cuore dell’iniziativa è lo sviluppo di un modello digitale dinamico della rete elettrica triestina, capace di simulare, monitorare e gestire in tempo reale la distribuzione dell’energia. Grazie a Gridscale X, AcegasApsAmga potrà prevedere le congestioni, bilanciare i carichi e ottimizzare l’alimentazione elettrica delle navi attraccate, il cui fabbisogno può raggiungere i 10 Mw, l’equivalente di una cittadina di 10.000 abitanti.

L’elettrificazione del porto come sfida strategica

La transizione energetica del porto di Trieste comporterà un’impennata della domanda elettrica urbana. Per affrontare questa sfida, la rete locale dovrà essere non solo più potente, ma anche più intelligente. Gridscale X consentirà una gestione proattiva della rete, contribuendo a ridurre le emissioni e a garantire la continuità operativa in un’infrastruttura logistica cruciale per il Paese che movimenta ogni anno oltre 70 milioni di tonnellate di merci.

Cos’è la tecnologia Gridscale X

Gridscale X è un software modulare parte della piattaforma Siemens Xcelerator. Grazie all’integrazione con contatori intelligenti e altre fonti di dati, offre funzionalità avanzate per la gestione delle reti elettriche come rilevamento delle interruzioni, identificazione delle congestioni, analisi predittive e suggerimenti per interventi mirati. Una soluzione pensata per accompagnare le città nella loro evoluzione verso un futuro elettrico e sostenibile.

AcegasApsAmga e Siemens, una partnership storica

Quella tra AcegasApsAmga e Siemens è una partnership storica che dura da oltre cento anni. Già oggi il distributore utilizza il sistema Scada e le soluzioni Adms di Siemens per la gestione della rete. Con Gridscale X, la collaborazione si evolve ulteriormente: il software permette di identificare in anticipo i punti critici della rete e di intervenire con azioni mirate, accelerando i piani di decarbonizzazione del capoluogo giuliano.

“Con l’aumentare della complessità della rete elettrica, è necessario abbracciare la digitalizzazione per ottimizzarne le prestazioni e la resilienza”, ha dichiarato Sabine Erlinghagen, ceo di Siemens Grid Software. “Collaborare con il distributore italiano AcegasApsAmga rappresenta un’opportunità fondamentale per sfruttare la tecnologia digital twin al fine di simulare, monitorare e gestire i flussi energetici in tempo reale, garantendo operazioni efficienti e supportando gli obiettivi di sostenibilità.

“Grazie alla partnership con Siemens, puntiamo ad acquisire una visibilità critica sulla rete per identificare proattivamente i potenziali punti di congestione e calcolare l’energia necessaria per mitigarli. Con Gridscale X possiamo farlo in modo efficiente e affidabile, garantendo la continuità delle operazioni portuali”, ha affermato Giovanni Piccoli, Direttore Reti di AcegasApsAmga.